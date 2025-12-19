ETV Bharat / entertainment

हॉलिवूड स्टार टॉम क्रूझनं आगामी चित्रपटाची केली घोषणा, टीझरसह शीर्षक आलं समोर...

'मिशन: इम्पॉसिबल - द फायनल रेकनिंग' या चित्रपटानंतर हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूझनं आता त्याच्या नवीन चित्रपटाची घोषणा केली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 12:18 PM IST

1 Min Read
मुंबई : 'इम्पॉसिबल - द फायनल रेकनिंग' यावर्षी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगला व्यवसाय केला. हा मिशन: इम्पॉसिबल' फ्रँचायझीमधील शेवटचा भाग होता. आता, टॉम क्रूझच्या पुढील चित्रपट, 'डिगर'चं शीर्षक जाहीर करण्यात आलं आहे. 'डिगर' या विनोदी चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला गेला आहे. हा चित्रपट पुढील वर्षी प्रदर्शित होईल. टॉम क्रूझनं सोशल मीडियावर चित्रपटाचा टीझर शेअर केला. वॉर्नर ब्रदर्स आणि लेजेंडरी एंटरटेनमेंटने १८ डिसेंबर रोजी चित्रपटाचे पहिले पोस्टर आणि शीर्षक एका टॅगलाइनसह अनावरण केले. 'डिगर'ची टॅगलाइन 'अ कॉमेडी ऑफ कॅटास्ट्रोफिक प्रोपोर्शन्स' आहे. ऑस्कर विजेते दिग्दर्शक अलेजांद्रो गोंझालेझ हे या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. त्यांना 'द रेव्हेनंट' या चित्रपटासाठी ओळखले जाते, दरम्यान या चित्रपटाद्वारे ते इंग्रजी भाषेत पदार्पण करत आहेत.

सहा महिन्यांचे शेड्यूल पूर्ण : यूकेमध्ये या चित्रपटाचे पहिले सहा महिन्यांचे शेड्यूल पूर्ण झाले आहेत. दरम्यान निकोलस गियाकोबोन आणि अलेक्झांडर डिनेलारिस तसेच सबिना बर्मन यांच्याबरोबर कथा सह-लेखन करत आहेत. तसेच टॉम क्रूझ देखील निर्माता म्हणून चित्रपटाशी जोडले गेले आहेत, ज्यामुळं चित्रपटाची क्षमता आणखी बळकट होत आहे. टॉम या चित्रपटात डिगर रॉकवेल या रहस्यमय पात्राची भूमिका साकारणार आहे, सध्या कथानकाचे तपशील सध्या गुलदस्त्यात आहेत. या चित्रपटाद्वारे वॉर्नर ब्रदर्स एक मनमोहक कथा सादर करत आहेत, ज्यामध्ये रॉकवेलला 'जगातील सर्वात शक्तिशाली माणूस' असे वर्णन केले आहे, जो त्याने आणलेल्या आपत्तीचा शेवट होण्यापूर्वी स्वतःला मानवतेचा तारणहार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी एका मोहिमेवर निघतो.

'डिगर' चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल? : या चित्रपटात सँड्रा हलर, जॉन गुडमन, मायकेल स्टुहलबर्ग, सोफी वाइल्ड, जेसी प्लेमन्स, रिझ अहमद आणि एम्मा डी'आर्सी यासारख्या प्रमुख कलाकारांचा समावेश आहे. दरम्यान प्रेक्षकांना या चित्रपटासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ऑक्टोबर 2026मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात प्रीमियर होऊ शकतो. आता टॉम क्रूझचा या चित्रपटाची अनेकजण आतुरतनं वाट पाहात आहेत. या चित्रपटामध्ये पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याचा एक वेगळा अंदाज पाहायला मिळणार आहे.

