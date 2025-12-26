ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' आणि 'अवतार 3' पडले 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटावर भारी, जाणून घ्या पहिल्या दिवशीचे कलेक्शन...

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटानं ओपनिंगच्या दिवशी रणवीर अभिनीत 'धुरंधर'च नव्हे तर 'अवतार 3' पेक्षाही कमी कमाई केली आहे.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 1:01 PM IST

मुंबई : कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे स्टारर रोमँटिक कॉमेडी ड्रामा 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ख्रिसमसच्या दिवशी रिलीज झाला. गेल्या आठवड्यापासून रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन यांचा अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत असतानाच 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' हा प्रदर्शित झाला. दरम्यान, 'अवतार: फायर अँड अ‍ॅशेस'नेही बॉक्स ऑफिसवर आपला पहिला आठवडा पूर्ण केला आहे. हे दोन्ही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर असताना 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'नं पहिल्या दिवशी साधारण कमाई केली आहे. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'चं पहिल्या दिवसाचे कलेक्शन : कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे अभिनीत 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' हा चित्रपट देशभरातील 5000 हून अधिक स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं 'धुरंधर'चा क्रेझ असताना देखील 7.25 कोटींची बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली आहे. दरम्यान हिंदीमध्ये शोचा ऑक्यूपेंसी रेट 38.48 टक्के होता. यानंतर सकाळच्या शोमध्ये ऑक्युपन्सी रेट 18.18 टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 38.48 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये 41.36 टक्के आणि रात्रीच्या शोमध्ये 40.23 टक्के होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करू शकतो, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'धुरंधर'नं ख्रिसमसच्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच कमाई केली आहे. या चित्रपटानं रिलीजच्या 21व्या दिवशी भारतात 26 कोटींची धमाकेदार कमाई केली आहे. आता या चित्रपटाचं एकूण कलेक्शन 975 कोटींवर पोहोचला. 21व्या दिवशी 'धुरंधर'चा ऑक्युपन्सी रेट 46.50 टक्के होता. दरम्यान, 'अवतार 3'नं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'पेक्षा जास्त कमाई केली. या हॉलिवूड चित्रपटानं रिलीजच्या 7व्या दिवशी भारतात 13.3 कोटींची कमाई केली. तसेच 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'बद्दल सांगायचं झालं तर हा चित्रपट करण जोहरच्या धर्मा मूव्ही प्रोडक्शन अंतर्गत निर्मित केला गेला आहे. याशिवाय या चित्रपटाचं दिग्दर्शन समीर विद्वांस यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांच्या व्यतिरिक्त जॅकी श्रॉफ, नीना गुप्ता आणि टिकू तलसानिया यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत.

संपादकांची शिफारस

