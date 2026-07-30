शिर्डीत 'साई चमत्कार'च्या टायटलचे दिमाखात अनावरण, भक्तांच्या वास्तववादी अनुभवांवर आधारित असणार चित्रपट
'साई चमत्कार' चित्रपटाचे शीर्षक शिर्डीत दिमाखदार अनावरण करण्यात आले. या चित्रपटावर लवकरच काम सुरू होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 11:42 AM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या शिर्डी नगरीत आगामी बहुचर्चित भक्तीपट साई चमत्कार या चित्रपटाच्या टायटलचे अधिकृत आणि दिमाखदार अनावरण करण्यात आले. साईबाबांच्या आशीर्वादानं आणि ग्रामस्थ आणि साईभक्तांच्या उत्साही उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या प्रसंगी चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक साई कुमार मेडी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून चित्रपटाची सविस्तर रूपरेषा चित्रीकरणाचे नियोजन आणि कथेची पार्श्वभूमी जाहीर केली.
'साई चमत्कार' चित्रपट : हैद्राबाद येथील दिग्दर्शक साई कुमार मेडी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, सध्याच्या आधुनिक चित्रपटसृष्टीत धार्मिक, आध्यात्मिक आणि भक्तिरसावर आधारित चित्रपटांची निर्मिती खूपच कमी प्रमाणात होत आहे. साईबाबांचे जीवन, त्यांचे विचार आणि त्यांनी दाखवलेले चमत्कार यांवर यापूर्वीही काही चित्रपट बनले आहेत. मात्र आमचा 'साई चमत्कार' हा चित्रपट केवळ भूतकाळातील कथांवर मर्यादित न राहता, सध्याच्या काळातील भक्तांना आलेल्या प्रत्यक्ष अनुभवांवर आणि प्रचितींवर आधारित असणार आहे.
साई चमत्कार हा चित्रपट कल्पनाविलासावर आधारित नसून साईबाबांच्या देश-विदेशातील विविध भक्तांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांवर आणि त्यांच्या भावभावनांवर सखोल संशोधन करून साकारला जात आहे. चित्रपटाच्या पूर्वतयारीचे काम पुढील तीन महिने चालणार आहे. यामध्ये पटकथा जास्तीत जास्त वास्तववादी कशी राहील यावर विशेष भर दिला जाईल. भक्तांच्या विविध अनुभवांचा पट मोठा असल्यानं ही मूळ कथा सुमारे 3 तासांची बनते. मात्र आजच्या नव्या पिढीला आणि सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना भुरळ घालेल अशा पद्धतीनं ही कथा सुटसुटीत, संक्षिप्त स्वरूपात सादर केली जाणार आहे.
चित्रपटाच्या नावाबद्दल बोलताना दिग्दर्शकांनी स्पष्ट केलं की, साई चमत्कार या शब्दातील चमत्कार म्हणजे केवळ कोणतीही जादू किंवा हातचलाखी नाही. साईबाबांनी आपल्या हयातीत आणि आजच्या काळातही भक्तांना दिलेल्या अद्भुत लीला, त्यांची कृपा आणि भक्तांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्यक्ष अनुभूती म्हणजेच खरा चमत्कार आहे. हाच धागा पकडून चित्रपटाचे नाव साई चमत्कार' ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासह गुजरात राज्यातील अनेक कलाकार : साईबाबांचे भक्त केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात विखुरलेले आहेत. हे लक्षात घेऊन चित्रपटाच्या निर्मितीचे व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे. हा चित्रपट मूळ तेलुगू भाषेत चित्रित केला जात असला, तरी तो मराठी, तमिळ, कन्नड आणि गुजराती अशा एकूण 5 प्रमुख भाषांमध्ये डब करून प्रदर्शित केला जाईल. या चित्रपटासाठी महाराष्ट्रासह गुजरात राज्यातील अनेक स्थानिक गुणवंत कलाकारांची निवड आधीच करण्यात आली असून त्यांना या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळणार आहे.
चित्रपट कधी होऊ शकतो रिलीज : चित्रपटाचे चित्रीकरण आणि त्यानंतरचे तांत्रिक काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षी गुरुपौर्णिमा किंवा दसऱ्याच्या नवरात्रोत्सवाच्या पावन मुहूर्तावर हा चित्रपट संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी प्रदर्शित करण्याचा निर्मात्यांचा मानस आहे. साईबाबांच्या आशीर्वादानं हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श करेल असा विश्वास यावेळी दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीमनं व्यक्त केला.
'साई चमत्कार' चित्रपटाचे टायटलचे अनावरण : दरम्यान, चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक साई कुमार मेडी आणि शिर्डी नगरपालिकेचे नगरसेवक दीपक गोंदकर , माजी नगरसेवक सचिन कोते , रमेश गोंदकर , राजू मांडवा आदी ग्रामस्थ आणि चित्रपटाची टीमच्या हस्ते 'साई चमत्कार' या चित्रपटाच्या टायटलचे अधिकृत दिमाखदार अनावरण करण्यात आले.