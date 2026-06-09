टायगर श्रॉफ, जान्हवी कपूर आणि लक्ष्य लालवानी दिसणार एकत्र, 'लग जा गले'च्या प्रदर्शनाची तारीख आली समोर...
टायगर श्रॉफ, जान्हवी कपूर आणि लक्ष्य लालवानी अभिनीत 'लग जा गले' या चित्रपटाची रिलीज तारीख समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद : धर्मा प्रॉडक्शन्सनं त्यांच्या आगामी 'लग जा गले' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. राज मेहता दिग्दर्शित आणि टायगर श्रॉफ, जान्हवी कपूर आणि लक्ष्य लालवानी यांच्या मुख्य भूमिका असलेला हा ॲक्शन-मनोरंजनपट 14 मे 2027 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. 'लग जा गले' धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या 2027च्या उन्हाळी हंगामातील प्रमुख चित्रपट ठरेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. तसेच निर्मात्यांनी चित्रपटाची कहाणी गुलदस्त्यात ठेवली असली, तरी यात जबरदस्त ॲक्शन आणि प्रेम प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. तसेच, या चित्रपटाच्या निमित्तानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील वेगवेगळ्या पिढ्यांमधील तीन कलाकार एकत्र येणार आहेत. लक्ष्य आणि टायगर यांची पात्रे एकमेकांसमोर या चित्रपटाद्वारे येतील.
'लग जा गले'मधील गाणं शूट : हा प्रोजेक्ट धर्मा प्रॉडक्शन्स आणि दिग्दर्शक राज मेहता यांच्यातील आणखी एक सहकार्य असणार आहे. मेहता यांनी यापूर्वी 'जुग जुग जियो','गुड न्यूज', आणि 'सेल्फी' यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांचं दिग्दर्शन त्यांनी केलंय. 'लग जा गले'च्या या चित्रपटाद्वारे मेहता आता ॲक्शन चित्रपटांच्या दिशेनं एक पाऊल टाकत असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर खूप रंगली होती. टायगर श्रॉफ आणि लक्ष्य यांनी या प्रोजेक्टसाठी एका भव्य 'डान्स-ऑफ' दृश्याचे शूट केले आहे. दरम्यान या चित्रपटातील हे गाणं 2025मध्ये मुंबईतील मुकेश मिल्समध्ये शूट करण्यात आले होते.
100हून अधिक डान्सर असणार गाण्यात : गणेश आचार्य यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलेल्या या भव्य गाण्यामध्ये 100हून अधिक डान्सर आहेत. आता या गाण्यामध्ये प्रेक्षकांना टायगर श्रॉफ आणि लक्ष्यची जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हे दृश्य दोन्ही कलाकारांच्या नृत्यशैलीतील भिन्नता अधोरेखित करण्यासाठी निर्मित करण्यात आले आहेत. या गाण्यात टायगरचे सादरीकरण त्याच्या नेहमीच्या ॲथलेटिक मूव्हर्स पाहायला मिळेल. लक्ष्यचे नृत्य सहज शैलीवर केंद्रित केले जाईल. हे गाणं चित्रपटातील मुख्य आकर्षणांपैकी एक ठरेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे.