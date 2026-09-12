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200 चित्रपटांना नकार देणाऱ्या 'या' तमिळ अभिनेत्याचं वयाच्या 90व्या वर्षी झालं निधन...

200 चित्रपटांना नकार देणाऱ्या तमिळ अभिनेत्याचं वयाच्या 90व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

Solomon Pappaiah
सोलोमन पप्पाय्या (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 1:40 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय चित्रपटसृष्टीत अनेक सुपरस्टार होऊन गेले आहेत, ज्यापैकी अनेकांचा प्रभाव आजही कायम आहे. हिंदीपासून ते दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीपर्यंत, असे अनेक स्टार्स आहेत, ज्यांचे त्यांच्या चाहत्यांच्या मनात आजही एक विशेष स्थान आहे. पण इथे आपण अशा एका स्टारबद्दल बोलणार आहोत, जो मोठा सुपरस्टार नसतानाही, मोठ्या मोठ्या सुपरस्टार्सच्याही मनात एक विशेष स्थान निर्माण करून गेला. नुकतेच वयाच्या 90व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. या अभिनेत्याच्या निधनानं तमिळ चित्रपटसृष्टी शोकसागरात बुडाली आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनीही शोक व्यक्त केला आहे. केवळ विजयच नाही, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक असलेल्या रजनीकांत यांनीही त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे.

या अभिनेत्यानं रजनीकांत यांच्या 'शिवाजी' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात काम केलं होतं. या चित्रपटानंतर त्यांना 200 हून अधिक चित्रपटांच्या ऑफर्स आल्या, पण त्यांनी एकही स्वीकारली नाही. आता हा तमिळ अभिनेता कोण आहे, त्याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

200 चित्रपटांच्या ऑफर्स का नाकारल्या? : प्रसिद्ध तमिळ विद्वान, पत्रकार आणि अभिनेते सोलोमन पप्पाय्याबद्दल यांचं 11 सप्टेंबर रोजी मदुराई येथे निधन झाल्याचं समोर आलं आहे. ते वय-संबंधित आजारानं ग्रस्त होते. रजनीकांत आणि मुख्यमंत्री विजय, कमल हासन, विजय सेतुपती आणि दिग्दर्शक शंकर यांच्यासह अनेक तमिळ कलाकारांनीही ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. रजनीकांत-अभिनीत 'शिवाजी: द बॉस' या चित्रपटात काम केल्यानंतर सोलोमन पप्पैया यांनी 2000 हून अधिक चित्रपटांच्या ऑफर्स नाकारल्या होत्या. सोलोमन हे प्रामुख्यानं 'पट्टिमंद्रम' या तमिळ दूरदर्शनवरील चर्चा कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी ओळखले जात होते.

वादग्रस्त दृश्यांपैकी एक : 'शिवाजी: द बॉस' हा रजनीकांतच्या कारकिर्दीतील ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाच्या यशानंतर, पप्पैया यांना आजोबा, न्यायाधीश आणि प्राध्यापक अशा भूमिकांसाठी 200 हून अधिक चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळाल्या होत्या. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, त्यांना चित्रपटसृष्टीऐवजी साहित्यिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला आवडते. हे चित्रपट नाकारण्यामागे एक कारण असे होते की, 'शिवाजी'मधील एका विनोदी दृश्यात 'बॉडी शेमिंग' दाखवण्यात आली होती. खरं तर, चित्रपटातील हे विनोदी दृश्य, त्याच्या वर्णद्वेषी प्रतिमेमुळं आणि ऐतिहासिक पात्रांचा अनादर केल्यामुळं, तमिळ सिनेमातील सर्वात वादग्रस्त दृश्यांपैकी एक मानले जाते. या दृश्यात काम केल्यामुळं ते खूप दुःखी झाला होते. त्यानंतर त्यांनी दृश्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि पुन्हा कधीही व्यावसायिक चित्रपटांमध्ये काम न करण्याचा निर्णय घेतला.

समाज आणि साहित्यातील योगदान : तमिळ भाषा, साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना 2000 साली कलाइमामणी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. 2021 मध्ये भारत सरकारनं त्यांना प्रतिष्ठेच्या पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवलं. त्यांनी 12,000हून अधिक वादविवाद कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन केलं असून सोप्या भाषेत साहित्यिक विचार लोकांपर्यंत पोहोचवले आहेत. त्यांनी पाच पुस्तकेही लिहिली आहेत.

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TAGGED:

200 FILMS
SOLOMON PAPPAIAH PASSES AWAY
सोलोमन पप्पाय्या
निधन
PASSED AWAY AT THE AGE OF 90

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