ETV Bharat / entertainment

'सुपर डुपर'मध्ये दिसणार 'हे' कलाकार, चित्रपट येईल प्रेक्षकांच्या लवकरच भेटीला...

झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर हा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. आता या चित्रपटामध्ये कुठले कलाकार दिसणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Super Duper Movie
'सुपर डुपर' चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'सुपर डुपर' हा मराठी चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा टीझर खूप दमदार आहे. आता या चित्रपटद्वारे मराठी अभिनेता कुशल बद्रिके हा बऱ्याचं दिवसानंतर मोठ्या पडद्यावर परत येत आहे. या चित्रपटामध्ये देखील तो त्याचा कॉमेडीचा तडका टाकणार आहे. 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमानंतर कुशालचा चाहतावर्ग खूप वाढला आहे. आता या चित्रपटामध्ये नम्रता संभेराव ही देखील असणार आहे. तिनं 'महाराष्ट्राची हास्य जत्रा'या शोमध्ये आपल्या कॉमेडीनं अनेकांना हसवलं आहे, आता ती पुन्हा एकदा लोकांना प्रेक्षकांना हसविण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'सुपर डुपर' या चित्रपटामध्ये मराठी अभिनेत्री निर्मिती सावंत देखील आपल्या धमाकेदार अंदाजात दिसणार आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये ललित प्रभाकर आणि विदुल चौगुले यांच्या प्रमुख भूमिका असणार आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, प्रतीक्षा कोते भलीमोठी स्टारकास्ट यात आहेत.

'सुपर डुपर' कधी होईल रिलीज : 'सुपर डुपर' चित्रपटाचा टीझर हा रिलीज झाल्यानंतर अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी आतुर आहेत. कौटुंबिक गोष्टी आवडीनं बघणाऱ्यासाठी हा चित्रपट एक मेजवाणी ठरणार आहे. दरम्यान प्रेक्षकांना आवडेल, रुचेल आणि मनापासून भावेल अशीच गोष्ट असणारा 'सुपर डुपर हा चित्रपट 3 एप्रिल 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. झी स्टुडिओजची प्रस्तुती, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स, सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्सची निर्मिती आणि समीर आशा पाटील यांचे दिग्दर्शन असलेल्या 'सुपर डुपर'चे निर्माते विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे आहेत. तसेच उमेश कुमार बन्सल, बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता आहेत. कौटुंबिक महासोहळा अशी टॅगलाईन असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांचे मनं जिंकेल की नाही, हे काही दिवसात समजेल.

दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी भावना केल्या व्यक्त : तसेच दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं की, "आपण एका कुटुंबाची फिल्म घेऊन येत आहोत कुटुंबासाठी. माणसाच्या जडणघडणीमध्ये नेहमीच एका कुटुंबाचा हात असतो. कुटुंबामुळं अनेक भावना आपल्याला जगता येतात, अनुभवता येतात. अशाच अनेक भावनांची मेजवानी या चित्रपटात असणार आहे. अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांना आपलासा वाटेल असा हा चित्रपट आहे." तसेच झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर यांनी म्हटलं, "या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झी स्टुडिओजनं 'अगं अगं सुनबाई ! काय म्हणताय सासूबाई ?' या चित्रपटामधून एका कुटुंबातील सुखदुःखाची गोष्ट सांगितली, जी प्रेक्षकांना भावली. आता 'सुपर डुपर' चित्रपटांमधून एका कुटुंबाचीच पण अतिशय वेगळ्या धाटणीची आणि धमाकेदार गोष्ट आम्ही घेऊन येत आहोत. मराठीतील अनेक मातब्बर कलाकारांच्या अभिनयानं सजलेला आणि नात्यांची गोष्ट सांगणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना आवडेल अशी खात्री आहे."

TAGGED:

SUPER DUPER MARATHI MOVIE
SUPER DUPER
SUPER DUPER RELEASE DATE
सुपर डुपर
THESE ACTORS WILL BE SEEN IN MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.