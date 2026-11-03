‘घरात क्रांती आहे आणि आडनावच रेडकर... त्यामुळे 'रेड' मारण्याची प्रेरणा मिळत राहते’; समीर वानखेडे यांची भन्नाट शब्दकोटी
अमली पदार्थांची तस्करी, ड्रग्ज माफिया आणि पेडलर्सविरोधात कठोर भूमिका घेणारे अधिकारी म्हणून त्यांनी विशेष ओळख निर्माण केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:55 PM IST
मुंबई- कायद्याचा धाक, नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि बड्या व्यक्तींनाही कायद्यापुढे झुकायला लावणारी कार्यपद्धती यामुळे चर्चेत राहिलेले IRS अधिकारी समीर वानखेडे यांची ओळख देशभरात आहे. अमली पदार्थांची तस्करी, ड्रग्ज माफिया आणि पेडलर्सविरोधात कठोर भूमिका घेणारे अधिकारी म्हणून त्यांनी विशेष ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या बेधडक स्वभावाची झलक नुकतीच पत्नी आणि अभिनेत्री-दिग्दर्शिका क्रांती रेडकर यांच्या ‘मैत्रेय’ चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि संगीत लाँच सोहळ्यात पाहायला मिळाली.
माझ्या घरातच क्रांती आहे आणि तिचं आडनाव रेडकर : या कार्यक्रमात समीर वानखेडे यांनी आपल्या खास शैलीत भन्नाट शब्दकोटी केली. ते म्हणाले, ‘माझ्या घरातच क्रांती आहे आणि तिचं आडनाव रेडकर आहे. त्यामुळे मला सतत रेड (Raid) करण्याची प्रेरणा मिळत असते!’ क्रांती यांच्या नावातील ‘क्रांती’ आणि आडनावातील ‘रेडकर’ यांचा ‘Raid Kar’ असा अर्थ लावत त्यांनी उपस्थितांमध्ये हशा पिकवला. 14 डिसेंबर 1979 रोजी मुंबईत जन्मलेले समीर वानखेडे हे 2008 बॅचचे भारतीय महसूल सेवेतील (IRS) अधिकारी आहेत. त्यांनी मुंबईतील रुईया महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेतले असून, कायद्याचेही शिक्षण पूर्ण केले आहे.
कस्टम्स विभागात उपायुक्त म्हणून अनेक महत्त्वाच्या कारवाया : आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी कस्टम्स, एअर इंटेलिजन्स युनिट, NIA, DRI आणि NCB अशा महत्त्वाच्या यंत्रणांमध्ये काम केले आहे. मुंबई विमानतळावरील कस्टम्स विभागात उपायुक्त म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कारवाया केल्या. पुढे NCB च्या मुंबई विभागाचे विभागीय संचालक म्हणून ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर 2021 या काळात त्यांनी ड्रग्ज तस्करीविरोधात अनेक मोहिमा राबवल्या. सध्या त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील पुढील टप्प्यात त्यांनी चेन्नई येथे करदात्यांच्या सेवा विभागात जबाबदारी सांभाळली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत कठोर आणि वैयक्तिक आयुष्यात विनोदबुद्धी जपणारे समीर वानखेडे यांच्या ‘Raid Kar’ या कोटीने ‘मैत्रेय’च्या सोहळ्यात रंगत आणली.
हेही वाचाः