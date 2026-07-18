72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या विजेत्यांची घोषणा नवी दिल्लीत केली जाईल...
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दोन आठवड्यांच्या विलंबानंतर 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या विजेत्यांची घोषणा करेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 4:36 PM IST
हैदराबाद : माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय 18 जुलै रोजी सायंकाळी 5:30 वाजता नवी दिल्लीतील 'नॅशनल मीडिया सेंटर'मध्ये 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या विजेत्यांची घोषणा करणार आहे. या घोषणेचे थेट प्रक्षेपण 'पीआयबी इंडिया'च्या (PIB India) यूट्यूब चॅनेलवर केलं जात आहे. परीक्षक मंडळाची (ज्युरी) चर्चा सुरू असल्यानं या घोषणेला सुमारे दोन आठवड्यांचा विलंब झाला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला असे सांगण्यात आलं होतं की, परीक्षक मंडळ अजूनही विजेत्यांची अंतिम निवड करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि मात्र काही सदस्यांच्या आधीपासून असलेल्या इतर कामांमुळं हा विलंब झाला. तसेच, निवड प्रक्रिया पूर्ण होतपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा अंदाज किंवा तर्कवितर्क लावणं टाळावा, याचं आवाहन प्रसारमाध्यमांना यावेळी करण्यात आलंय.
चित्रपटांना पुरस्कार दिले जाईल : हे पुरस्कार 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' (CBFC) द्वारे प्रमाणित केलेल्या चित्रपटांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या वर्षीच्या विजेत्यांची निवड प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते जयराज यांच्या अध्यक्षतेखालील 11 सदस्यीय परीक्षक मंडळानं केली. या मंडळानं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे शिफारसी सादर करण्यापूर्वी देशभरातील प्रविष्ट्यांचे मूल्यांकन केलंय. 2024च्या चित्रपट वर्षात अनेक भारतीय चित्रपटांनी विविध भाषांमध्ये चांगले व्यावसायिक यश मिळवले.
चित्रपटांबद्दल : 'ऑल वी इमॅजिन ॲज लाईट' आणि 'लापता लेडीज' यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला जागतिक स्तरावर प्रकाशझोतात आणले, तर 'पुष्पा 2: द रुल', 'हनु-मॅन', 'स्त्री 2', 'मंजुम्मेल बॉईज' आणि 'प्रेमलू' यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती. या कार्यक्रमात अनेक कलाकारांच्या अभिनयाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 'ब्रह्मयुगम'मधील अभिनयासाठी ममूटीचं खूप कौतुक झालं होतं. 'आडुजीवितम: द गोट लाईफ' मधील भूमिकेसाठी पृथ्वीराज सुकुमारनच्या अभिनयानं आणि लूक-बदलानं सर्वांना प्रभावित केलं होतं, तसेच 'चंदू चॅम्पियन'मधील कामासाठी कार्तिक आर्यनचेही खूप कौतुक करण्यात आलं होतं. यामी गौतम 'आर्टिकल 370', श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2', साई पल्लवी 'अमरन', कनी कुसरुती 'ऑल वी इमॅजिन ॲज लाईट', 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' आणि आलिया भट्ट 'जिगरा' यांच्या अभिनयाचेही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झालं. भारतातील चित्रपटांसाठीचे सर्वोच्च सन्मान मानले जाणारे 'राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार' हे फीचर फिल्म्स, नॉन-फीचर फिल्म्स आणि चित्रपटविषयक लेखन यांमधील उत्कृष्टतेचा, तसेच अभिनय, दिग्दर्शन, संगीत, पटकथा, छायाचित्रण, संपादन आणि इतर तांत्रिक क्षेत्रांमधील कामगिरीचा या मंचावर गौरव करण्यात येणार आहे.