'2026 is the new 2016' ट्रेंड काय आहे? आलिया भट्टपासून तर करीना कपूरपर्यंत, 'या' स्टार्सनी केले जुने फोटो शेअर...
'2026 is the new 2016' या ट्रेंड अंतर्गत सेलिब्रिटी आणि सोशल मीडिया यूजर्स 2016मधील त्यांचे जुने फोटो शेअर करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई : सोशल मीडियावर एक नवीन ट्रेंड उदयास येत आहे, ज्यामध्ये सेलिब्रिटी त्यांच्या कॅमेरा रोलमध्ये खोलवर जाऊन दशकापूर्वीचे फोटो शेअर करत आहेत. 2026 वर्ष लागून आता 15हून अधिक दिवस झाले आहेत. आता अनेक स्टार्सनं आपल्या जुन्या आठवणी फोटो शेअर करून इंस्टाग्रामवर शेअर करत आहेत. 2016 वर्ष पॉप संस्कृती, फॅशन, चित्रपट आणि भारतातील सोशल मीडियाच्या उदयासाठी एक संस्मरणीय वर्ष मानतात. '2026 is the new 2016' या घोषणेसह ट्रेंड झाला आहे. यामध्ये, सेलिब्रिटी आणि इंस्टाग्राम यूजर्स आपल्या जुन्या आठवणी सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. आता जगभरात हा नवीन ट्रेंड मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जात आहे. आता ट्रेंडमध्ये बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्सनं सहभाग घेतला आहे. तसेच बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरसह काही स्टार्सला असं वाटत आहे, प्रत्येकजण असं का केल्या जात आहे?
'2026 is the new 2016' ट्रेंड काय आहे? : अनेकजण 2016 मधील स्वतःचे फोटो पोस्ट करत आहेत, त्यावेळच्या त्यांच्या जीवनावर चिंतन करत आहेत. अनेक पोस्ट त्या वर्षातील वैयक्तिक कामगिरी, मैत्री किंवा विशेष कारकिर्दीतील क्षणांवर प्रकाश टाकतात. 2016मधील लोकप्रिय गाणी देखील फोटोंसोबत जोडली जात आहेत. हे फोटो त्या काळातील शैली स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतात. गडद मेकअप, पेन्सिल स्कर्ट, बूट आणि बोल्ड फॅशन असे स्टार्सच्या फोटोत दिसत आहेत. या पोस्टमध्ये जुने स्नॅपचॅट फिल्टर्स, विशेषतः फुलांचे मुकुट आणि कुत्र्यांचे कान देखील दिसत आहेत.
बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही या ट्रेंडमध्ये सहभाग घेतला आहे
आलिया भट्ट : 2016मधील न पाहिलेले आणि वैयक्तिक फोटो शेअर करून अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही या ट्रेंडमध्ये सहभाग घेतला आहे. आलिया भट्टनं त्या वर्षीचे अनेक जुने फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यात 'डियर जिंदगी'च्या सेटवरून शाहरुख खानबरोबर घेतलेले फोटो देखील समाविष्ट आहेत. तिनं वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्राचा तसेच 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया'च्या प्रमोशनमधील फोटो देखील शेअर केले आहेत. तिच्या पोस्टचे कॅप्शन देताना आलियानं लिहिलंय, '2016 ची कहाणी.'
करीना कपूर खान : करीना कपूर खाननं देखील सुंदर फोटो शेअर केला आहेत. तिनं 2016मध्ये सैफ अली खानसोबत तिचा पहिला मुलगा तैमूरचे स्वागत केले होते. तिच्या पोस्टमध्ये तिच्या बेबी बंपचे अनेक फोटो आहेत. याशिवाय मलायका अरोरा, सलमान खान आणि अमृता अरोरा यांच्यासह देखील तिचे फोटो दिसत आहेत. अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टला कॅप्शन दिलं आहे, 'बेबी बंपचे वर्ष.'
सोनम कपूर : अभिनेत्री सोनम कपूरनेही 2016मधील तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कामगिरीवर प्रकाश टाकला, ज्या वर्षी तिचा 'नीरजा' हा हिट चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. तिनं कॅप्शनमध्ये, पती आनंद आहुजा यांच्याबद्दलच्या तिच्या प्रेमाच्या भावनांबद्दल देखील लिहिल्या. तिनं आपल्या पोस्टला कॅप्शन दिलं, "2016च्या आठवणी, 'नीरजा'चा रिलीज, @thehouseoffixels सोबत पहिल्यांदाच शूटिंग आणि @anandahuja माझ्या आयुष्यातील प्रेम आहे हे जाणवणे.'
अनन्या पांडेनं पोस्ट केली शेअर : अनन्या पांडेनं एक पोस्ट शेअर केली, कॅप्शनमध्ये लिहिलं आलं , '2016 खरोखरच एक अद्भुत वर्ष होते.' खुशी कपूरनं तिची बहीण जान्हवी कपूरसोबतच्या जुन्या आठवणींच्या फोटोंचा एक सेट देखील शेअर केला, ज्यामध्ये जान्हवी त्यावेळी 'खूप कूल' होती असे विनोद केले. जान्हवीनं खुशीच्या पोस्टवर कमेंट केली, 'प्रत्येकजण असे का करत आहे?'
नीरू बाजवा : पंजाबी अभिनेत्री नीरू बाजवानेही 2016चे फोटो शेअर केले आहेत, ही पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीनं लिहिलं आहे की, '2016 हे अनायाबद्दल होते आणि अजूनही आहे.' अभिनेत्रीनं तिच्या पहिल्या मुलीचे फोटो शेअर केले आहेत, जेव्हा ती नुकतीच चालायला शिकत होती. यासोबतच, अनेक फोटोंमध्ये ती पतीसोबत आणि चित्रपटाच्या सेटवर दिसत आहे.
बिपाशा बसू : अभिनेत्री बिपाशा बसू देखील नवीन सोशल मीडिया ट्रेंडमध्ये सामील झाली आहे, तिनं 2016च्या काही गोड आठवणींना उजाळा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये तिचा पती करण सिंग ग्रोव्हरसोबतचा मजेदार वेळ समाविष्ट आहे. 10 वर्षे मागे वळून पाहताना, बिपाशानं तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर 2016चे काही जुने फोटो पोस्ट केले आहेत. पोस्टमध्ये बिपाशाचा करणशी लग्न होईपर्यंतचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. पोस्टच्या मुख्य फोटोमध्ये ती तिची एंगेजमेंट रिंग दाखवताना दिसते.
कंगना राणौत : अभिनेत्री कंगना राणौतने 2016 मध्ये बॉलिवूड स्टार हृतिक रोशनसोबतच्या वादात अडकली होती. त्यावेळी आलेले चढ-उतारांची आठवण केली, ज्याला तिनं तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्प्यांपैकी एक म्हटलं. 'क्वीन' आणि 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' या चित्रपटांना सलग यश मिळाल्यानंतर यावर्षी तिच्या कारकिर्दीत झपाट्यानं वाढ झाल्याचं कंगनानं सांगितलं, ज्यामुळं ती त्या काळात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक बनली. दशकापूर्वीच्या जुन्या फोटोंची मालिका शेअर करताना कंगनानं लिहिलं, 'सर्वांना अचानक 2016 का आठवत आहे? माझ्या कारकिर्दीतील ते अपरिहार्य चढ-उतार होते, 'क्वीन' आणि 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' सारख्या सलग ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर मी सर्वाधिक कमाई करणारी अभिनेत्री बनले. पण नंतर जानेवारी 2016 मध्ये माझ्या एका सहकाऱ्यानं मला वादग्रस्त कायदेशीर नोटीस पाठवली, ज्यामुळं इंडस्ट्री हादरली आणि ती आतल्या आणि बाहेरच्या लोकांमध्ये विभागली गेली. यश विषारी झाले आणि जीवन जिवंतपणे नरक बनले. बाजू घेतल्या गेल्या आणि अनेक कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या.'
जागतिक स्टार यात सामील झाले : हा ट्रेंड जागतिक स्तरावर पसरला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी 2016मधील त्यांचे जुन्या आठवणींचे फोटो शेअर करत आहेत. गायक खालिद, सुपरमॉडेल कार्ली क्लोस, संगीतकार चार्ली पुथ आणि इतरही यात सामील झाले आहेत.