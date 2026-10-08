अंतरीच्या नाना कळा जपणारे नाना... ज्येष्ठ पत्रकार सचिन परब यांच्या नजरेतून 'नटसम्राट'च्या न विसरता येणाऱ्या आठवणी!
अंतरीच्या नाना कळा जपणारे नाना... या शीर्षकाखाली ईटीव्ही भारत महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांनी नाना पाटेकर यांच्या रोखठोक, तत्त्वनिष्ठ, लहरी स्वभावाच्या पडद्यामागच्या आठवणींना उजाळा दिलाय.
By Sachin Parab
Published : October 8, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अभिनयानं रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत दादागिरी करणाऱ्या नाना पाटेकर यांचं गोव्यात निधन झालं. रांगडा अभिनेता आणि कल्पक दिग्दर्शक यापलीकडे शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणारा 'कृतिशील' समाजसेवक म्हणून नाना पाटेकर कायम स्मरणात राहणार आहेत.
नाना पाटेकर आपल्यात नाहीत, ही बातमी अजूनही अफवाच वाटतेय. बोधामृत पाजणारे मेसेजेस गेली काही वर्ष नाना पाटेकरांच्या नावाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत राहिले. अर्थात शब्दफुलं उधळणं हा रोखठोक नानांचा प्रांतच नव्हता, हे त्यांना ओळखणाऱ्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे. नानांच्या नावे फिरणारे मेसेजेस खोटे तसंच नानांच्या निधनाची वार्ता देखील खोटी ठरली तर? पण दुर्दैवाने बातमी खरी आहे. तरीही वाटत राहतं आपल्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यानंतर नाना एका वाक्यात फुल्ला-फुल्यांचे तीन-चार शब्द पेरत "माझ्या मरणाची वाट पाहताय का, रे?" असं त्यांच्या शैलीत हेल काढत दरडावतील. पण तसं घडणार नाही.
लहरी नाना : नाना पाटेकरांचा लहरीपणा आणि कथित विक्षिप्तपणाचे अनेक किस्से चवीने चघळले जातात. एका निर्मात्याच्या चित्रपटात त्यांना काम करायचं नव्हतं. आपल्या चित्रपटात नाना पाटेकरांनी काम करायलाच हवं, यासाठी त्या निर्मात्याने पिच्छाच पुरवला. नाना पाटेकरांनी त्या निर्मात्याला आपल्या घरी जेवायला बोलावलं, मस्त गप्पा मारल्या आणि जेवण झाल्यानंतर भांडी घासायला लावली, हा किस्सा चित्रपटसृष्टीत चर्चिला जात असतो. असे अनेक किस्से सांगता येतील. 'तिरंगा' चित्रपटातली नाना पाटेकर यांची इन्स्पेक्टर शिवाजीराव वागळे ही व्यक्तिरेखा खूप गाजली. या चित्रपटातलं 'डायलॉगकिंग' दिवंगत राजकुमार यांच्याबरोबर 'पी ले पी ले ओ मेरे राजा' या गाण्यामधला राजकुमार आणि नाना यांचा धमाल परफॉर्मन्स कोण विसरेल! दोघांच्या केमिस्ट्रीला चित्रपटरसिकांनी भरभरुन दाद दिली. मात्र राजकुमार आणि नाना पाटेकर या तऱ्हेवाईक म्हणून प्रसिद्ध दोन दिग्गज अभिनेत्यांना एकत्र आणण्याचे शंभर गुण दिग्दर्शक मेहुल कुमार यांना द्यायला हवेत. चित्रपटात नाना आहेत हे कळल्यावर राजकुमार आपल्यावर नाराज झाल्याचं मेहुल कुमार सांगतात. नाना यांची राजकुमार यांच्याबरोबर काम करण्यास हरकत नव्हती. मात्र त्यांचे राजकुमार यांच्याबद्दल गैरसमज होते. त्यामुळे चित्रीकरणाच्या पहिल्याच दिवशी ते राजकुमार यांना आदरपूर्वक भेटले "मी तुमचा आदर करतो. हे वास्तव बदलू म्हटलं तरी बदलणार नाही, एवढं करा. कृपया शूटींगदरम्यान सहकार्य करा. " असं नाना यांनी राजकुमार यांना विनवलं. याचा परिणाम स्क्रीनवर दिसला. राजकुमार आणि नाना पाटेकर हे दोन दिग्गज एकत्र काम करत असलेला चित्रपट पूर्णच होणार नाही, ही ट्रेडपंडितांची भविष्यवाणी खोटी ठरली. 'तिरंगा' पूर्ण झाला आणि तुफान चाललासुद्धा. ऑन आणि ऑफ कॅमेरा दोन्ही ठिकाणी राजकुमार आणि नाना एकमेकांबरोबर कमालीचे कम्फर्टेबल असल्याचं मेहुल कुमार आवर्जून सांगतात. चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतरसुद्धा राजकुमार आणि नाना पाटेकर यांच्यातली मैत्री कायम राहिली. विशेष म्हणजे आज, 8 ऑक्टोबर रोजी राजकुमार यांची 100 वी जयंती आहे आणि आजच्याच दिवशी नाना पाटेकर यांचं निधन झालं, हा विचित्र योग म्हणावा लागेल.
जुन्या दिवसांची जाण ठेवणारा कलावंत : 'गमन' मधून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यापूर्वी रंगभूमीवर स्वतःच्या अभिनयाची छाप सोडली होती. नाना पाटेकर हे दिवंगत विजया मेहता नावाच्या विद्यापीठातले विद्यार्थी. दिवंगत अनिल बर्वे लिखित आणि विजयाबाई दिग्दर्शित 'हमिदाबाईची कोठी' नाटकात नाना पाटेकर, अशोक सराफ, नीना कुळकर्णी, भारती आचरेकर, प्रदीप वेलणकर हे नंतर कलाविश्व गाजवणारे कर्तबगार कलावंत होते. या नाटकादरम्यान अशोक सराफ आणि नाना पाटेकर यांच्यातलं मैत्र घट्ट झालं. या नाटकाच्या मंचनादरम्यान एका भयानक प्रसंगाचा उल्लेख करत केवळ अशोक सराफ यांच्यामुळे आपला जीव वाचल्याचं नाना पाटेकर कायम कृतज्ञतेने सांगत असत. याविषयी बोलताना अशोक सराफ यांचे डोळे आजही पाणावतात. ''मी जे केलं ते मित्र कर्तव्याला जागून केलं. पण नानाने हे शेवटपर्यंत लक्षात ठेवलं यात त्याचं मोठेपण आहे. 'हमिदाबाईची कोठी' नाटक आम्ही करत असताना नाना माझ्या पाठीला हलकंसं मालिश करत असे आणि माझ्याकडे बिदागी मागत असे. अर्थात हे सर्व मित्र म्हणून घडत होतं. पण सांगायची बाब ही की इतक्या दशकानंतर अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत नाना मला कधीही, कुठेही भेटला की पाठीला हलकंसं मालिश केल्यासारखं करून बिदागी मागत असे. कोट्यवधी रुपये कमावणारा, मराठीइतकाच हिंदीत गाजलेला अभिनेता जुन्या मित्रांशी कायम किती आपुलकीने वागला, यातूनच तो किती मोठा होता हे सिद्ध होतं." अशोक सराफ यांच्या डोळ्यासमोर जणू वारंवार घडलेला हा प्रसंगच उभा राहिला.
न विसरता येणारे अनुभव : पत्रकार म्हणून नाना यांना भेटण्याची, त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मला अनेकदा मिळाली. ईटीव्ही ग्रुपबद्दल त्यांना ममत्व वाटत असे. रामोजी ग्रुपचे सर्वेसर्वा दिवंगत रामोजी राव यांच्याबद्दल ते जवळपास प्रत्येक भेटीत बोलत असत. त्यांचं वागणं-बोलणं एकदम थेट! कृत्रिमपणाचा लवलेशही नाही. 'नटसम्राट' चित्रपटाची घोषणा मुंबईत झाली, त्या कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्याशी बोलण्यासाठी जवळ गेलो.
मी : थोडी तसदी देऊ का?
यावर नानांचं उत्तर.
नाना : अजिबात नको.
संपला संवाद. पण पुढच्याच सेकंदाला खांद्यावर हात टाकत "असं फॉर्मल नको रे बोलत जाऊ. मी बोलतो का? चल विचार काय विचारायचं आहे. शूट." नंतर सविस्तर मुलाखत. मस्त
अघळपघळ माणूस. अजून एक अनुभव न विसरता येणारा. हा अनुभव साधारण दोन-अडीच दशंकापूर्वीचा. नाना तेव्हा नुकतेच अंधेरीच्या घरी शिफ्ट झाले होते. त्यांचा जुना सेल नंबरही बदलला होता आणि मोजक्याच लोकांना त्यांनी बदललेला नंबर दिला होता, त्यात मीही होतो. पण नंबर देताना त्यांनी हा नंबर कुणाही बरोबर शेअर न करण्याची तंबी दिली होती. इथेच माझ्याकडून चूक झाली. मी नानांच्या जुन्या स्नेही असलेल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराला तो नंबर दिला. त्यांचा नाना यांच्याबरोबरचा परिचय काही दशकांचा, माझ्यापेक्षाही जुना असल्याने नाना यांच्याकडून अनावधानाने नवा नंबर शेअर करायचा राहून गेला, असा माझा समज झाला होता. त्या ज्येष्ठ पत्रकाराशी नाना यांचा संवाद झाला. काही दिवसांनी मुंबईतल्या विलेपार्ले उपनगरात एका कार्यक्रमासाठी नाना आले होते. उपरोल्लेखित पत्रकारही तिथे होते, वार्तांकनासाठी मीही गेलो होतो. त्यांनी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकाराला,"माझा नवा नंबर तुम्हाला कुणी दिला?" हा प्रश्न अगदी सौजन्यपूर्वक विचारला. त्या ज्येष्ठ पत्रकाराने माझं नाव सांगितलं. यावर नाना यांनी माझा उल्लेख करत "या नावाच्या कोणत्याही पत्रकाराला मी ओळखत नाही." असं सांगून टाकलं. विषय तिथेच संपला नाही. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या मला त्यांनी बोलावलं आणि नंबर देताना त्यांनी मला काय सांगितलं होतं याची 'नाना' छापात उजळणी करून घेतली. या प्रसंगातून माणूस आणि पत्रकार म्हणून मला काहीतरी शिकता आलं.
नाही म्हणजे नाही : एकदा एका मोठ्या वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी नाना यांचा 'बाईट' मिळवण्यासाठी त्यांच्या मागे लागला होता. नाना यांना बहुतेक त्यांना मुलाखत द्यायची नव्हती. तरी त्यांनी बोलायला सुरुवात केली आणि चार वाक्यं बोलून होतात न होतात तोच बाईट अर्धवट सोडत समोरच्या आईस्क्रीम पार्लरमध्ये आईस्क्रीम खायला निघून गेले. आईस्क्रीम फस्त केल्यानंतर बाहेर आले, स्वाभाविकपणे रिपोर्टरने अर्धवट मुलाखत पूर्ण करण्यासाठी समोर माईक धरला. नानांनी "नाही म्हणजे नाही" म्हणत हलकेच हाताने माईक दूर केला आणि गाडीत बसून निघून गेले.
माणसावर प्रेम करणारा 'नटसम्राट' : नाना पाटेकर यांच्या नाटक, चित्रपटांमधल्या व्यक्तिरेखांविषयी, प्रभावी दिग्दर्शनाविषयी, वेळोवेळी घेतलेल्या सामाजिक, राजकीय भूमिकांविषयी भरभरुन लिहिलं, बोललं गेलं आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांशी एकाच वेळी मैत्रीपूर्ण संबंध जपणं आणि व्यासपीठावरुन त्यांना खडे बोलही सुनावणं नानाच करु जाणे. त्यांनी हे अनेकदा केलं. चित्रपटात तडफेने संवाद बोलणारे नाना पाटेकर अनेकदा हळवे झालेलेही लोकांनी पाहिले आहेत. 'नाम फाऊंडेशन' आणि व्यक्तिगत स्वरुपातही त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दोहों करांनी दिलं. एक आलिशान गाडी नाना यांच्या ताफ्यात येणार होती. त्या गाडीसाठी साठवून ठेवलेली एक कोटीहून मोठी रक्कम त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना धनादेश स्वरुपात दिली, हे कमी लोकांना ठाऊक असेल. चित्रपटातली व्यक्तिरेखा वास्तवदर्शी करण्यासाठी प्रयत्न करणारे कलावंत अनेक आहेत. मात्र 'प्रहार' चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची सूत्रं हाती घेण्यापूर्वी नाना पाटेकर यांनी भारतीय सैन्य दलात प्रशिक्षण घेतलं. नाना पाटेकर हे भारतीय सैन्य दलाचे मानद कॅप्टन होते. कारगिल युद्धात लढण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन संरक्षणंत्र्यांकडे परवानगी मागितली होती. 'तिरंगा' साठी जीवाची बाजी लावायला हा 'क्रांतिवीर' तयार होता.
नाना पाटेकर नावाची उत्तुंग व्यक्ती आज आपल्यातून देहरुपानं गेली असली तरी त्यांच्यातील माणूस आणि नटसम्राट नेहमीच रसिक प्रेक्षकांच्या मनामनात घर करुन राहील.
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