सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'चा ट्रेलर रिलीज...
सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'चा ट्रेलर समोर आला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होणार याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद : सिद्धार्थ मल्होत्राचा आगामी चित्रपट 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. या आगामी चित्रपटात तमन्ना भाटिया देखील महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. 25 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. हा ट्रेलर भारतीय लोककथांवर आधारित असून याची एक भव्य झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली आहे. बुधवार, 16 सप्टेंबर रोजी, बालाजी मोशन पिक्चर्सनं 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'चा प्रभावी ट्रेलर शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'जेव्हा श्रद्धा आणि लोककथा एकत्र येतात, तेव्हा एक अनोखी कथा जन्माला येते. 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'चा ट्रेलर आता आला आहे. हा चित्रपट 25 सप्टेंबर, 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.'
'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज : ट्रेलरमध्ये रहस्य, साहस, ॲक्शन, विनोद, रोमान्स आणि लोककथा याचं अनोखे मिश्रण आहे. तसेच यात भारतीय संस्कृतीची झलकही दाखविण्यात आली आहे. ट्रेलरची सुरुवात जंगलाने वेढलेल्या एका गुहेने होते, जिथे दुष्ट शक्ती वास करतात. असे म्हटले आहे की, जर कोणी रात्री जंगलात प्रवेश केला, तर त्यांचा मृतदेह कधीही सापडत नाही. यानंतर सिद्धार्थ मल्होत्राच्या पात्राची एन्ट्री होते, जो जंगलातील घटनांना निरर्थक असल्याचं म्हणतो.
पुढील दृश्यात सिद्धार्थ आणि तमन्ना भाटिया यांच्या प्रेमजीवनाची झलक दाखवली गेली आहे. तमन्नाचे पात्र सिद्धार्थला त्याच्या छठच्या सुट्टीबद्दल विचारते, ज्यावर सिद्धार्थचे पात्र ऑफिसमधील कामामुळं सुट्टी मिळाली नसल्याचे तिला कारण देतो. तो सुट्टीत गोव्याला जाण्याची योजना आखत असतो.
'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ट्रेलरमध्ये काय आहे ? : त्यानंतर सिद्धार्थ आणि तमन्ना त्यांच्या गावात पोहोचतात, जिथे त्यांना वनदेवीबद्दल कळते. सिद्धार्थ गावकऱ्यांना गावाचा विकास आणि वनदेवी यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगतो, ज्यावर एक गावकरी उत्तर देतो की, पैशासाठी शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा मोडल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर जंगलातील एक दृश्य दाखवले जाते. एका दृश्यात सिद्धार्थ दोरीमध्ये अडकून खाली पडतो आणि त्याचे डोके दगडावर आदळते. त्याच्या भूतकाळाची एक छोटीशी झलक दाखवली जाते. मंदिरातील पुजारी सुचवतात की, कदाचित देवीला त्याला काहीतरी सांगायचं आहे.
ट्रेलरच्या शेवटी वनदेवीची एक झलक दिसते, जी वीरला आवाहन करत म्हणते, "वीर, जेव्हा कधी मायावी शक्तींचा प्रकोप मानवजातीला धोका देईल, तेव्हा तुला यावेच लागेल, कोणत्याही युगात, वीर." यादरम्यान, वीरच्या भूमिकेतील सिद्धार्थची एक छोटी झलक दाखवली आहे. मात्र, निर्मात्यांनी वीरचा चेहरा गुप्त ठेवला आहे.
'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चित्रपटाबद्दल : 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' या चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया व्यतिरिक्त सुनील ग्रोव्हर,श्वेता तिवारी मनीष पॉल आणि अनुप सोनी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. दीपक मिश्रा दिग्दर्शित या चित्रपटात अरुणाभ कुमार देखील आहेत आणि याची निर्मिती एकता कपूरच्या बालाजी टेलीफिल्म्सनं टीव्हीएफ मोशन पिक्चर्स आणि 11:11 प्रॉडक्शन्सच्या सहकार्यानं केली आहे.