हॉरर कॉमेडी प्रभास स्टारर 'द राजा साब'चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

प्रभास आणि मालविका मोहनन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'द राजा साब'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे.

The Raja Saab Movie
'द राजा साब' चित्रपट (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
मुंबई - साऊथ स्टार प्रभास हा 'द राजा साब' या हॉरर चित्रपटामुळं सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मारुती दसारी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट 9 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'द राजा साब' चित्रपट राजेशाही पार्श्वभूमीवर आधारित असून यामध्ये भीती आणि मजेशीर विनोद प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. आता 'द राजा साब'चा दमदार ट्रेलर हा रिलीज झाला असून यामध्ये अनेक अशा काही गोष्टी दाखविण्यात आल्या आहेत, ज्या आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे. हा चित्रपट मास एंटरटेनर असेल, असं आता ट्रेलरवरून सिद्ध होत आहे.

'द राजा साब' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज : 'द राजा साब' चित्रपटाचा ट्रेलर हा 3 मिनिट 11 सेकंदचा आहे. ट्रेलरच्या सुरुवातीला प्रभासच्या आजीला दाखविण्यात येते, जिला प्रभास म्हणतो, "तुला सर्वकाही विसरण्याची सवय असल्यानंतर देखील तू एका क्षणाला देखील, त्या व्यक्तीला विसरत नाही." यानंतर संजय दत्तची एंट्री होते, जो प्रभासच्या आजीच्या स्वप्नात येतो आणि तिला भीती दाखवितो. यानंतर प्रभास हा आपल्या आजीबरोबर फोनवर बोलताना दिसतो. तसेच नंतर प्रभास हा अ‍ॅक्शनमोडमध्ये दिसतो. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये संजय दत्तला एक भीतीदायक रुपात दाखविण्यात आलं आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलर हा खूप धमाकेदार असून याला अनेकजण पसंत करत आहेत. प्रभासाच्या या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत.

'द राजा साब' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2025 रोजी रिलीज होणार होता, मात्र या चित्रपटाची रिलीज डेट बदलविण्यात आली. या चित्रपटाद्वारे मालविका मोहनन ही तेलुगू चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. 'कल्की 2898 एडी'च्या प्रचंड यशानंतर, प्रभास त्याच्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात एका नवीन अवतारात प्रेक्षकांना दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये प्रभास आणि मालविका मोहनन व्यतिरिक्त निधी अग्रवाल, जिशू सेनगुप्ता आणि रिद्धी कुमारवरलक्ष्मी सरथकुमार, बोमन इराणी, आणि ब्रह्मानंदम हे कलाकार असणार आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर तेलुगू, मल्याळम, तमिळ,कन्नड आणि हिंदी या पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय पीपल मीडिया फॅक्टरी निर्मित या चित्रपटाचे संगीत एसएस थमन यांनी दिलं आहे.

