जेन झीच्या विचारविश्वाचा, मैत्री आणि प्रेमाचा भावस्पर्शी वेध घेणारा चित्रपट ‘मैत्रेया’चा ट्रेलर दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित
मैत्री, प्रेम, आकर्षण, संभ्रम आणि नात्यांमधील अनिश्चितता अशा तरुणाईच्या आयुष्याशी निगडित भावनांची गोष्ट मांडणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 2:02 PM IST
मुंबई- आजच्या मनोरंजनविश्वात जेन झी अर्थात नव्या पिढीच्या प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांकडे आकर्षित करणे हे चित्रपट निर्मात्यांसमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे. या पिढीची विचार करण्याची पद्धत, त्यांचे भावविश्व, नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांच्यासमोरील समस्या आणि भावनिक गुंतागुंत समजून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधणारे विषय पडद्यावर येणे गरजेचे आहे. तरुणाईच्या याच बदलत्या मानसिकतेचा आणि त्यांच्या जगण्याचा वेध घेण्याच्या उद्देशाने ‘मैत्रेया’ हा चित्रपट साकारण्यात आला आहे. मैत्री, प्रेम, आकर्षण, संभ्रम आणि नात्यांमधील अनिश्चितता अशा तरुणाईच्या आयुष्याशी निगडित भावनांची गोष्ट मांडणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आणि अभिनेते-दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या हस्ते एका दिमाखदार सोहळ्यात प्रदर्शित करण्यात आला.
या विशेष सोहळ्याला समीर वानखेडे, प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले, अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर यांच्यासह मनोरंजन आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यांनी चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या. संगीत, नृत्य आणि मनोरंजनाची मेजवानी ठरलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थितांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ट्रेलर लाँच सोहळ्यात चित्रपटातील कलाकारांनी सादर केलेले नृत्याविष्कार विशेष लक्षवेधी ठरले. समर, आयुषी, स्काय आणि रूची यांच्या धमाकेदार डान्स परफॉर्मन्सने उपस्थितांना अक्षरशः थिरकायला लावले. त्यातच प्रसिद्ध गायिका वैशाली सामंत, सायली पंकज, शिवम सिंह, अपूर्वा निषाद, राणी कोहिनूर आणि सिद्धांत भोसले यांच्या सुरेल आणि दमदार लाइव्ह परफॉर्मन्सने कार्यक्रमाला वेगळीच उंची प्राप्त करून दिली. चित्रपटातील गाण्यांवर उपस्थितांनीही ताल धरला. या संगीतमय वातावरणात चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच टाळ्या आणि शिट्ट्यांनी सभागृह दुमदुमून गेले. एकूणच हा सोहळा ‘मैत्रेया’च्या प्रदर्शनापूर्वीच प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करणारा ठरला.
ट्रेलरमध्ये जय, साजिरी, आर्जोयी आणि निर्वाण या चार व्यक्तिरेखांच्या आयुष्यातील नातेसंबंधांचा वेध घेण्यात आला आहे. एकमेकांशी असलेली मैत्री, निर्माण होणारे आकर्षण, प्रेमाची जाणीव आणि भावनांमधील संभ्रम यांचे अनेक पदर यातून उलगडतात. जय आणि आर्जोयी यांची घट्ट मैत्री, जय आणि साजिरी यांच्यात निर्माण होणारी जवळीक, तर आर्जोयी आणि निर्वाण यांच्यातील नात्याचे वेगळेपण या सगळ्यांतून एक रंजक भावनिक गुंता तयार होतो. मैत्रीची सीमा ओलांडून प्रेमाची सुरुवात नेमकी कधी होते आणि प्रेमाच्या नात्यात मैत्रीचे स्थान किती महत्त्वाचे असते, अशा प्रश्नांना हा चित्रपट स्पर्श करतो. आजच्या तरुणाईला भेडसावणारे नात्यांमधील प्रश्न, मनातील द्वंद्व, अपेक्षा आणि भावनिक चढ-उतार यांचे प्रतिबिंब या कथेत पाहायला मिळणार आहे. काही नाती नावापलीकडे जाऊनही मनाशी जोडलेली असतात, तर काही नात्यांना कोणतेही नाव देणे कठीण असते. अशा परिस्थितीत मैत्री आणि प्रेम यांमधील सीमारेषा नेमकी कुठे संपते, याचा शोध घेणारी ही कथा आहे. चित्रपटातील गाण्यांनाही संगीतप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, त्यातील प्रत्येक गाणे कथानकातील भावनांना अधिक प्रभावीपणे अधोरेखित करते.
लेखिका-दिग्दर्शिका क्रांती रेडकर वानखेडे सांगतात, “मैत्री आणि प्रेम या दोन्ही भावना खूप सुंदर असल्या तरी त्यांच्यात अनेकदा गुंतागुंत निर्माण होते. आपल्या मनात नेमक्या कोणत्या भावना आहेत, याचा उलगडा कधी कधी आपल्यालाच होत नाही. ‘मैत्रेया’मधून जय, साजिरी, आर्जोयी आणि निर्वाण यांच्या माध्यमातून अशाच भावनिक अवस्थांचे विविध पैलू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक पात्राची स्वतःची एक वेगळी गोष्ट आणि भावनिक प्रवास आहे. त्यामुळे या व्यक्तिरेखांमध्ये प्रेक्षकांना स्वतःच्या आयुष्यातील काही प्रसंग, अनुभव आणि भावना नक्कीच सापडतील.” संगीतकार पंकज पडघण म्हणतात, “या चित्रपटातील गाणी केवळ मनोरंजनासाठी नसून ती व्यक्तिरेखांच्या भावना आणि त्यांच्या नात्यांमधील बदल व्यक्त करणारा महत्त्वाचा भाग आहेत. मैत्री, प्रेम, आनंद आणि भावनिक गुंतागुंत अशा विविध भावना प्रत्येक गाण्यातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. क्रांती रेडकर यांची गाण्यांमागील संकल्पना समजून घेत त्याला संगीताच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी स्वरूप देता आले. या गाण्यांना प्रेक्षकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद माझ्यासाठी आनंददायी आहे.”
निर्माते मनोज खळतकर सांगतात, “आजच्या तरुणाईचे जगणे, त्यांचे विचार, नात्यांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी आणि त्यातून निर्माण होणारे भावनिक चढ-उतार हे सगळेच वेगळे आहे. ‘मैत्रेया’मधून हे विश्व प्रामाणिकपणे मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. चित्रपट पाहताना तरुणांना आपलेपणा जाणवेल, तर कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही या नात्यांमधील भावनिक पैलू समजून घेता येतील. मनोरंजनासोबतच मनाला स्पर्श करणारा अनुभव देणारा हा चित्रपट ठरेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.” समर टाईम्स प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली निर्मित ‘मैत्रेया’ या चित्रपटात समर, आयुषी, स्काय आणि रूची यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. क्रांती रेडकर वानखेडे यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले असून, मनोज खळतकर निर्माते तर अमन खळतकर सहनिर्माते आहेत. तरुणाईच्या नात्यांमधील भावनिक गुंता उलगडणारा, तरुणाईच्या भावविश्वाशी नाते जोडणारा आणि मैत्री व प्रेमाच्या नात्यांकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहायला लावणारा ‘मैत्रेया’ येत्या 20 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
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