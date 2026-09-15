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‘बंडखोर’च्या शीर्षकगीतानं जागवला अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा आवाज!

‘बंडखोर’ चित्रपटातील शीर्षकगीत रिलीज झालं आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Bandakhor movie
‘बंडखोर’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 5:43 PM IST

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हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत अलीकडच्या काळात स्त्रीच्या भावविश्वासोबतच तिच्या संघर्षाला, स्वनिर्णयाच्या अधिकाराला आणि समाजाने आखून दिलेल्या चौकटींना प्रश्न विचारणाऱ्या कथांना विशेष महत्त्व मिळताना दिसत आहे. ‘बाईपण भारी देवा’, ‘मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाडी’सारख्या विविध आशयांच्या चित्रपटांपासून ते स्त्रीच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर भाष्य करणाऱ्या अनेक चित्रपटांपर्यंत, प्रेक्षकांनीही अशा विषयांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. याच प्रवाहात स्त्रीच्या बंडखोर वृत्तीला आणि तिच्या आत्मविश्वासाला केंद्रस्थानी ठेवणारा ‘बंडखोर’ हा आगामी मराठी चित्रपट लक्ष वेधून घेत आहे.


‘बंडखोर’चे शीर्षकगीत रिलीज : महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘बंडखोर’च्या शीर्षकगीताचे नुकतेच अनावरण करण्यात आले असून, हे गाणे ऐकताना त्यातील बंडाची ठिणगी आणि संघर्षाची ऊर्जा प्रकर्षाने जाणवते. अन्याय सहन करण्याऐवजी त्याविरोधात आवाज उठवण्याची, स्वतःच्या अस्तित्वासाठी ठामपणे उभे राहण्याची आणि आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याची प्रेरणा या गाण्यातून दिली जाते. चित्रपटाच्या मध्यवर्ती विचाराशी नाते सांगणारे हे शीर्षकगीत केवळ चित्रपटाची ओळख करून देत नाही, तर ‘बंडखोर’ या नावामागची भूमिका अधोरेखित करते. मानसी घोष यांच्या प्रभावी आवाजानं या गाण्याला वेगळीच धार प्राप्त झाली आहे. पियुष आणि महेश यांच्या जोशपूर्ण संगीताची साथ लाभलेल्या या गीताला वैभव देशमुख यांनी शब्दबद्ध केलं आहे. दमदार शब्द, ऊर्जावान संगीत आणि प्रभावी गायकी यांचा मेळ साधत गाण्याला एक स्फूर्तिदायी रूप देण्यात आले आहे. प्रत्येक ठेक्यातून संघर्षाची धग आणि प्रत्येक ओळीतून आत्मविश्वासाची भावना व्यक्त होताना दिसते. स्त्रीला ‘गप्प राहा’, ‘सहन करा’ अशा मानसिकतेच्या चौकटीत अडकवणाऱ्या सामाजिक व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची ताकद या गाण्यातून समोर येते. आपल्या आयुष्याची दिशा ठरवण्याचा अधिकार आपलाच आहे, हा ठाम विश्वास गीतातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळं हे शीर्षकगीत चित्रपटाचा केवळ संगीतात्मक भाग न राहता त्याच्या विचारविश्वाचा महत्त्वाचा चेहरा ठरते.


पियुष आणि महेश मांजरेकर यांनी दिली माहिती : शीर्षकगीताबद्दल संगीतकार पियुष आणि महेश सांगतात, “बंडखोर’ या चित्रपटाचा विषय आणि त्यामागची भूमिका लक्षात घेऊन संगीतामधूनही तीच ताकद जाणवावी, असा आमचा प्रयत्न होता. गाण्याचा प्रत्येक ठेका, त्याची रचना आणि संगीताचा पोत यामध्ये बंडखोरीची ऊर्जा जाणवावी, याकडे विशेष लक्ष दिले. गाणं ऐकताना प्रेक्षकांना उत्साह आणि आत्मविश्वासाची जाणीव व्हावी, हीच आमची इच्छा होती.” दिग्दर्शक महेश मांजरेकर म्हणतात, “बंडखोर’च्या शीर्षकगीतामधून चित्रपटाचा स्वभाव आणि त्याची भूमिका स्पष्ट व्हावी, अशी आमची अपेक्षा होती. त्यामुळे गीताच्या शब्दांपासून संगीत आणि सादरीकरणापर्यंत प्रत्येक गोष्ट कथेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पडद्यावर हे गाणं पाहताना त्यातील ऊर्जा, संघर्ष आणि कलाकारांचा आत्मविश्वास प्रेक्षकांना नक्कीच जाणवेल.”

‘बंडखोर’ चित्रपटाबद्दल : संजय शेटये, विनसन ग्राफिक प्रॉक्शन निर्मित आणि सत्यसाई फिल्म्स प्रस्तुत ‘बंडखोर’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन महेश मांजरेकर यांनी केले आहे. सिद्धार्थ साळवी आणि इरावती कर्णिक यांनी संवाद लेखन केले आहे. छाया कदम, प्रियदर्शनी इंदलकर, मृणाल कुलकर्णी, पूजा कातुर्डे, तितिक्षा तावडे आणि नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी यांच्या प्रमुख भूमिका या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत. समाजाच्या बंधनांना छेद देत, अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद करणाऱ्या आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढणाऱ्या या सहा ‘बंडखोर’ जणींची कहाणी येत्या 24 सप्टेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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