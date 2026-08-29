अजय देवगण स्टारर ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’मध्ये पुन्हा रंगणार सत्य-असत्याचा थरार, नवीन पोस्टर्स प्रदर्शित...
‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’मधील पोस्टर्स समोर आल्यानंतर अनेकांना चित्रपटांबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली होती. तसेच चित्रपटामधील नवीन पोस्टर समोर आले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद : ‘दृश्यम’ आणि ‘दृश्यम 2’मधून प्रेक्षकांना थरार, रहस्य आणि बुद्धीचा खेळ अनुभवायला देणाऱ्या या लोकप्रिय फ्रँचायझीचा पुढील अध्यायसाठी आता सज्ज झाला आहे. ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’ या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाची उत्सुकता निर्मात्यांनी प्रमुख व्यक्तिरेखांचे नवे लूक आणि दमदार संवाद शेअर करत आणखी वाढवली आहे. 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
विजय साळगावकरच्या भूमिकेत पुन्हा दिसणार अजय : अजय देवगण पुन्हा एकदा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. आपल्या कुटुंबाच्या रक्षणासाठी कोणत्याही थराला जाणारा विजय यावेळी एका नव्या आणि अधिक गंभीर संकटाला सामोरा जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘सही या गलत, जो भी हो… मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं’ या संवादातून कुटुंबासाठी काहीही करण्याची त्याची तयारी पुन्हा स्पष्ट होते. मात्र, यावेळी विजयच्या भूतकाळातील गुपितांचा सामना त्याला करावा लागणार का, हा प्रश्न कायम आहे.
तब्बू पुन्हा मीरा देशमुखच्या भूमिकेत घेणार सूड : दुसरीकडे, तब्बू पुन्हा मीरा देशमुखच्या भूमिकेत परतली आहे. अनेक वर्षांपासून तिच्या हाती न लागलेले सत्य उलगडण्यासाठी ती पुन्हा सज्ज झाली आहे. ‘इस चौथी फेल को पूरे सिस्टम ने अंडरएस्टिमेट किया था… अब इंसाफ नहीं, एक मां का बदला होगा’ या संवादातून मीरा देशमुखच्या व्यक्तिरेखेतील संताप आणि मातृत्वाची तीव्र भावना अधोरेखित होते. त्यामुळे विजय आणि मीरामधील संघर्ष आता कोणते नवे वळण घेणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
श्रिया सरन दिसेल अजयच्या पत्नीच्या भूमिकेत : श्रिया सरन पुन्हा नंदिनी साळगावकरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. साळगावकर कुटुंबाने अनेक वर्षे सामान्य आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी धोका अद्याप टळलेला नसल्याचे संकेत तिच्या व्यक्तिरेखेतून मिळतात. ‘इतने सालों से नॉर्मल क्या होता है, हम भूल ही गए हैं… खतरा अभी भी टला नहीं है’ हा संवाद कुटुंबावरील आगामी संकटाची चाहूल देतो.
महेश देशमुखच्या भूमिकेत रजत कपूर : तर रजत कपूर महेश देशमुखच्या भूमिकेत पुनरागमन करत आहे. भूतकाळातील काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असून, त्यांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे. ‘वक्त सच का दृश्य दिखा ही देता है’ या संवादामुळे चित्रपटातील रहस्य आणखी गडद झाले आहे.
जयदीप अहलावत दिसणार एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमरच्या भूमिकेत : याचदरम्यान, ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’मध्ये अभिनेता जयदीप अहलावत एका नव्या आणि दमदार व्यक्तिरेखेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. तो एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर यांची भूमिका साकारत असून, विजय साळगावकरच्या आयुष्यातील हा नवा अधिकारी मोठे आव्हान निर्माण करणार आहे. ‘अब ये केस एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर के टेबल पर है… और इसे खोलूंगा भी मैं और बंद भी मैं ही करूंगा… विजय सालगावकर के अरेस्ट के बाद’ या संवादातून त्याची आक्रमक वृत्ती आणि विजयला कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा निर्धार स्पष्ट होतो. आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखला जाणारा जयदीप अहलावत या भूमिकेतून ‘दृश्यम’च्या कथानकात नवा ट्विस्ट आणि संघर्ष निर्माण करण्यास सज्ज झाला आहे. त्यामुळं विजय साळगावकर विरुद्ध राजवीर सिंह तोमर हा संघर्ष चित्रपटातील महत्त्वाचा थरार ठरण्याची शक्यता आहे.
‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’ चित्रपटाबद्दल : स्टार स्टुडिओ18 प्रस्तुत आणि पॅनोरमा स्टुडिओज निर्मित ‘दृश्यम : द कन्क्लुजन’चे दिग्दर्शन अभिषेक पाठक यांनी केले आहे. अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान आणि परवेझ शेख यांनी चित्रपटाचे लेखन केले आहे. आलोक जैन, अजित अंधारे, कुमार मंगत पाठक आणि अभिषेक पाठक निर्माते आहेत. कुटुंबाचे रक्षण, सत्याचा शोध, सूड आणि भूतकाळातील गूढ प्रश्न यांची सांगड घालणारा हा थरारक अध्याय असणार आहे.
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