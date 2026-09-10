यामी गौतम अभिनीत आगामी चित्रपट 'नई नवेली'चा टीझर प्रदर्शित
अभिनेत्री यामी गौतम स्टारर 'नई नवेली' चित्रपटाचा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. हा टीझर खूप धमाकेदार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 4:45 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीत 'स्त्री'नंतर आणखी एक हॉरर चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाचे नाव 'नई नवेली ' आहे. ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओ आणि कलर यलो यांनी आज त्यांच्या आगामी चित्रपट 'नई नवेली'चा अधिकृत टीझर प्रदर्शित केला आहे. या चित्रपटात हॉरर कॉमेडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा एक कौटुंबिक चित्रपट असणार आहे. यात ॲक्शन देखील पाहायला मिळेल. या चित्रपटात यामी गौतम धर मुख्य भूमिकेत असणार आहे.
यामी गौतम धर एका नवीन अवतारात : 'नई नवेली'चा टीझरबद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये एक सामान्य कुटुंब दाखविण्यात आलं आहे, पण जेव्हा दिर आपल्या वहिनीवर चेटकीण असल्याचा धक्कादायक दावा करतो, तेव्हा कथेला एक वेगळं वळण मिळते. यानंतर, अनेक विचित्र पात्रे आणि धक्कादायक घटनांसह विचित्र प्रसंग पुढे येतात. या सगळ्यात, यामी गौतम धर एका अभूतपूर्व अवतारात दिसते. या चित्रपटाचा हा टीझर एक प्रश्न उपस्थित करून जातो, नेमकं या कुटुंबात नक्की काय घडत आहे?
चित्रपट कधी होईल रिलीज : या जगात, प्रत्येक गोष्ट जशी दिसते तशी नसते, एका धक्कादायक आरोपामुळं अशा घटनांची साखळी सुरू होते, ज्याची कोणीही अपेक्षा केली नव्हती. या चित्रपटाची कथा हिमांशू शर्मा आणि दिव्या निधी शर्मा यांनी लिहिली आहे. 'नई नवेली' चित्रपटाचे दिग्दर्शन बालाजी मोहन यांनी केलंय. या चित्रपटाला संगीत जी. व्ही. प्रकाश कुमार यांनी दिलंय. आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होणार आहे. 'नई नवेली' चित्रपटात आदिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकूर, सुनीता राजवार,सुष्मिता मुखर्जी, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सोनल झा, सुनील सिन्हा, प्रतीक पचौरी, बबिता पांडे, अक्षत सिंग,अजय पाल आणि नीरज सिंग यांसारखे दिग्गज कलाकारही महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत.
'नई नवेली'च्या टीझरवर युजर्सच्या प्रतिक्रिया : यामी गौतमच्या 'नई नवेली'चा टीझर पाहिल्यानंतर युजर्सला श्रद्धा कपूर आणि राजकुमार राव यांच्या 'स्त्री' या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाची आठवण झाली आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये यामी ही नववधूच्या भूमिकेत लाल साडी नेसून असून हवेत उडताना दिसत आहे. टीझरमधील हे दृष्य हे 'स्त्री' चित्रपटातील दृश्यासारखेच आहे. मात्र, अनेक युजर्सनी हा चित्रपट सुपरहिट होईल असं म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी यामीचेही कौतुक केले आहे.