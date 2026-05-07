बॉबी देओल स्टारर आगामी 'बंदर' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

बॉबी देओल अभिनीत आगामी 'बंदर' चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...

'बंदर' चित्रपटाचा टीझर (पोस्टर)
Published : May 7, 2026 at 5:17 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता बॉबी देओल आणि अनुराग कश्यप यांच्या आगामी 'बंदर' चित्रपटाचा टीझर 7 मे रोजी प्रदर्शित झाला. गेल्या सप्टेंबरमध्ये 2025च्या टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 'स्पेशल प्रेझेंटेशन्स' विभागात या चित्रपटाचा प्रीमियर झाला होता. आता हा चित्रपट लवकरच मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. निर्मात्यांनी 7 मे रोजी 'बंदर'चा टीझर प्रदर्शित केला. निर्मात्यांनी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'बंदर'चा टीझर आता प्रदर्शित झाला आहे. अनुराग कश्यप दिग्दर्शित, सॅफ्रन निर्मित आणि झी स्टुडिओ प्रस्तुत 'बंदर' 5 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी लिहिलेल्या या चित्रपटात बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आझाद, इंद्रजित सुकुमारन, जितेंद्र जोशी, राज बी. शेट्टी आणि नागेश भोसले यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.'

'बंदर' चित्रपटाचं टीझर प्रदर्शित : हा टीझर खूपच आकर्षक असून, चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवत आहे. या चित्रपटामध्ये बॉबी एका रॉकस्टारची भूमिका साकारत आहे, जो एका डेटिंग ॲपवर काही महिलांना भेटतो. यानंतर असे घडते की, हे डेटिंग ॲप त्याच्यासाठी धोकादायक ठरते, ज्यामुळं त्याला अटक होते आणि त्याच्यावर कायदेशीर खटला दाखल होतो. बॉबी देओलचा हा नवीन अवतार खूपच दमदार आहे. दरम्यान, सपना, सान्या आणि सबा टीझरमध्ये आपापल्या भूमिकांमध्ये प्रभावीपणे सादर करताना दिसत आहे. चित्रपटाच्या टीझरमधील गाणेही आपले लक्षवेधी आहे. बॉबी देओल आणि अनुराग कश्यप हे 'बंदर' नावाच्या चित्रपटासाठी एकत्र आले आहेत.

'बंदर' कधी होईल रिलीज : दरम्यान 90च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेता आणि सध्या बॉलिवूडचा आवडता खलनायक असलेला बॉबी देओल, या चित्रपटात आपल्या दोन्ही अवतारांना एकत्र आणणार आहे. तो एक रहस्यमय आणि गुंतागुंतीची व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. 'बंदर' हा पूर्वी 22 मे रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु काही कारणांमुळं याची रिलीज तारीख पुढं ढकलण्यात आली आहे. हा चित्रपट 5 जून 2026 रोजी प्रदर्शित होईल. 'बंदर' बॉक्स ऑफिसवर वरुण धवनच्या 'है जवानी तो इश्क होना है' आणि राम चरणच्या 'पेड्डी' (4 जून) या चित्रपटांशी टक्कर देणार आहे. आता पाहूया कोणता चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक चांगली कामगिरी करेल.

