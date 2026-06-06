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सायली पाटील असेल का भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील 'स्वप्नसुंदरी'!

सायली पाटील आणि भूषण प्रधान स्टारर 'स्वप्नसुंदरी' या चित्रपटाचा टीझर रिलीज झाला आहे.

Swapnasundari movie
'स्वप्नसुंदरी' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 3:47 PM IST

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हैदराबाद : 'स्वप्नसुंदरी' म्हणजेच 'ड्रीम गर्ल' हा शब्द 'सपनोंका सौदागर'मध्ये हिंदी अभिनेत्री हेमा मालिनीसाठी वापरला गेला होता आणि तो अजूनही तिच्याचसाठी वापरला जातो. आता हा शब्द एका मराठी चित्रपटाचे शीर्षक बनलाय. भूषण प्रधान आणि सायली पाटील यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचे नाव आहे, 'स्वप्नसुंदरी'. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून याची प्रदर्शनाची तारीख आहे 24 जुलै.

भूषण प्रधान आणि सायली पाटील यांची जोडी : रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रेक्षकांसाठी एक नवा, आनंददायी आणि कौटुंबिक चित्रपट घेऊन येत आहेत. लग्न, जोडीदार शोधण्याच्या गंमतीशीर हालचाली आणि त्यातील होणाऱ्या गंमतींवर आधारित ‘स्वप्नसुंदरी’चे कथानक आहे. टीझरमध्ये मराठीतील लोकप्रिय चॉकलेट-बॉय भूषण प्रधान 'राघव' नावाच्या पात्राची भूमिका साकारत आहे. तर सायली पाटील 'मानसी'च्या भूमिकेत चमकताना दिसत असून या नव्या जोडीनं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. प्रदर्शित टीझरमध्ये राघवच्या गंमतीदार भेटींचे काही क्षण पाहायला मिळतात. तो लग्नासाठी मुलींशी भेटतो, परंतु त्याच्या मनात एक आदर्श 'स्वप्नसुंदरी'ची छबी आहे, जी त्याच्या आयुष्यासाठी परिपूर्ण साथीदार ठरावी अशी आशा बाळगते. या रंगतदार शोधयात्रेत मानसीची एन्ट्री होते. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे मानसीच खरोखर राघवची स्वप्नसुंदरी ठरेल का?

Swapnasundari movie
'स्वप्नसुंदरी' चित्रपट (पोस्टर)

हलकाफुलक्या शैलीतील चित्रपट : ‘स्वप्नसुंदरी’ हा लग्न, नातेसंबंध आणि योग्य जोडीदार शोधण्याच्या थरारक आणि मनोरंजक प्रवासावर आधारित हलकाफुलक्या शैलीतील चित्रपट आहे. राघवच्या आयुष्यातील खऱ्या 'स्वप्नसुंदरी'ची ओळख आणि त्याच्या लग्नाशी निगडित शेवटची वळणं यात बरीच गंमतीजंमत आहे असे निर्माते सांगतात. कथा आणि पटकथा अक्षय जयसिंगराव शिंदे यांनी लिहिली असून दर्शना सतीश गेजगे आणि निलेश सुरेश अग्रवाल हे सहनिर्माते आहेत. अंकुश बोरडकर यांनी या चित्रपटाचे संगीतबद्ध केले आहे.

‘स्वप्नसुंदरी’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक अक्षय जयसिंगराव शिंदे म्हणाले की, “आजच्या तरुणांना योग्य जोडीदार निवडण्याच्या निर्णयात समाधान आणि संभ्रम दोन्ही अनुभवायला मिळतात. आम्ही हा विषय हलके-फुलके, विनोदी आणि आनंददायक पद्धतीनं मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भूषण प्रधाननं राघवच्या भूमिकेला खूप नैसर्गिकपणे जिवंत केलं आहे, प्रेक्षकांना त्यात स्वतःची झलक दिसणार आहे. ही गोष्ट जरी राघवभोवती फिरत असली, तरी हा चित्रपट संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून पाहण्यासारखा आहे.” सतीश महादेव गेजगे 'स्वप्नसुंदरी' चे निर्माते असून अक्षय जयसिंगराव शिंदे दिग्दर्शक आहेत. हा चित्रपट येत्या 24 जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे.

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TAGGED:

SWAPNASUNDARI TEASER OUT
SAYALI PATIL AND BHUSHAN PRADHAN
स्वप्नसुंदरी
SWAPNASUNDARI MOVIE

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