मराठी चित्रपट 'सालबर्डी’चा टीझर रिलीज, पाहा थरारक व्हिडिओ
मराठी चित्रपट 'सालबर्डी’चा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीत आजकाल काळ्या जादूवर आधारित अनेक चित्रपट बनत आहेत. आता यामधील एक 'सालबर्डी' हा चित्रपट देखील असणार आहे. पुन्हा एकदा काळ्या जादूवर आधारित चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटात अंधश्रद्धा आणि रहस्य उलगडली जाणार आहेत. 'सालबर्डी' या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा टीझर शेअर करताना चित्रपटाच्या दिग्दर्शकानं लिहिलं, 'सत्यघटना आहे, पण नक्की काय आणि कोणतं 'सत्य' मांडणार? ज्या गोष्टी दडल्या आहेत, त्या बाहेर आल्यावर वादळ नक्कीच येणार 'सालबर्डी' 3 एप्रिल पासून आपल्या जवळच्या चित्रपटगृहात.' आता अनेकजण या चित्रपटासाठी खूप उत्सुक आहेत. हा चित्रपट खूप थरारक असणार आहे.
चित्रपटाचा टीझर कसा आहे : टीझरच्या सुरुवातीला एक भीतीदायक वाडा दाखविण्यात आला आहे. या वाड्यामध्ये काळी जादू होताना दाखविण्यात आली आहे. यानंतर एका विचित्र माणसाची एंट्री होते आणि तो तंत्र मंत्रांचा प्रयोग करताना दिसतो. याशिवाय टीझरच्या पार्श्वभूमीत एका छोट्या मुलाचा आवाज येत आहे, जो आई म्हणून घाबरत हाक मारत आहे. तसेच टीझरमध्ये एक छोट्या बाळाला दाखविण्यात आलंय, ज्याला एका दगडावर ठेवण्यात आलं. यानंतर तो विचित्र व्यक्ती एका निर्दोष छोट्या मुलांचा बळी घेताना दिसतो. यानंतर टीझरच्या शेवटी एक महिला पोलीस त्या वाड्याच्या बाहेर असल्याची दिसत आहे. चित्रपटाचा टीझर पाहिल्यावर असं दिसत आहे की, यामध्ये खूप थरारक गोष्टी पाहिला मिळेल. आता या टीझरला अनेकजण पसंत करत आहेत.
'सालबर्डी' चित्रपटाबद्दल : 'सालबर्डी' चित्रपटाची निर्मिती नेब्यूला फिल्म्सच्या बॅनरखाली करण्यात आली आहे. या चित्रपटाचे निर्माते अनिल देवडे पाटील, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव आहेत. याशिवाय या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रमेश साहेबराव चौधरी यांनी केलं आहे. या चित्रपटाला पार्श्वसंगीत अमर मोहिले यांनी दिलं आहे. अजय गोगावले, जावेद अली आणि आनंदी जोशी यांनी चित्रपटामधील गाणी गायली आहेत. या चित्रपटाची कथा रोहित शुक्रे यांनी लिहिली आहे. चित्रपटाचे छायांकन सिद्धेश संतोष मोरे यांनी केलंय. नृत्यदिग्दर्शन फुलवा खामकर आणि आशीष पाटील यांचं असून कार्यकारी निर्माते दिपक कुदळे पाटील हे आहेत.
