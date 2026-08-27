तमिळ ऐतिहासिक चित्रपट 'राणाबाली' कधी होणार प्रदर्शित ? नवीन पोस्टसह रिलीज डेट आली समोर
विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'राणाबाली' चित्रपटाची पोस्टरसह रिलीज डेट समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 5:30 PM IST
हैदराबाद : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरहिट जोडपे विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना अभिनीत 'राणाबाली' हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. हा चित्रपट विजय आणि रश्मिका यांच्यासाठी खूप विशेष आहे. कारण लग्नानंतर ते पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. विजय आणि रश्मिकाचे चाहते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेनं वाट पाहत होते आणि आज, 27 ऑगस्ट रोजी, निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली.
'राणाबाली' कधी प्रदर्शित होणार?: मैत्री मुव्ही मेकर्सच्या बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट एका भव्य ऐतिहासिक गाथेवर आधारित आहे. चित्रपटाचा फर्स्ट लूक, पात्रांची झलक आणि संगीताविषयीच्या प्रत्येक अपडेटनं चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राहुल संकृत्यायन दिग्दर्शित 'राणाबाली' एक भव्य सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे वचन देतो. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी एका नवीन पोस्टरसह त्याच्या जागतिक थिएटरमधील प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होईल.
'राणाबाली' कधी प्रदर्शित होणार : दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर प्रदर्शित होणारा 'राणाबाली' हा चित्रपट वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे चित्रण करेल. निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी दसऱ्याचा विशेष आणि शुभ प्रसंग निवडला आहे. चित्रपटाची शक्तिशाली आणि तीव्र पार्श्वभूमी चांगल्या आणि वाईटातील लढाईला अधिक प्रेक्षकांना प्रभावी करते, ज्यामुळं 'राणाबाली'चे प्रदर्शन प्रेक्षकांसाठी खरोखरच एक विशेष प्रसंग ठरेल.
'राणाबाली'मधील नवीन पोस्टर रिलीज : निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर चित्रपटाचे एक नवीन पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यामध्ये विजय देवराकोंडाचा तीव्र आणि अस्सल ऐतिहासिक लूकमध्ये दिसत आहे. यात त्याच्या हातात एक जड, वक्र शस्त्रही आहे. पोस्टरबरोबर टीमनं लिहिलं आहे, 'आपल्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय या ऑक्टोबरमध्ये उलगडेल. 'राणाबाली' 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी जगभरात भव्य स्वरूपात प्रदर्शित होईल.' भव्यता चित्तथरारक दृश्ये आणि अजय आणि अतुल यांच्या संगीतामुळं, 'राणाबाली' 2026च्या शेवटच्या काही महिन्यांतील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक बनण्यास सज्ज आहे. आंतरराष्ट्रीय अभिनेता अर्नोल्ड वास्लू देखील एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत चित्रपटामध्ये दिसणार आहे, यामुळं चित्रपटाचं जागतिक आकर्षण आणखी वाढेल.