सर्वोच्च न्यायालयानं 'महाप्रभू जगन्नाथ' चित्रपटाच्या तात्काळ प्रदर्शनास परवानगी नाकारली, चित्रपट कधी होईल रिलीज जाणून घ्या...
सर्वोच्च न्यायालयानं 'महाप्रभू जगन्नाथ' चित्रपटाच्या तात्काळ प्रदर्शनास परवानगी नाकारली आहे. आता हा चित्रपट काही दिवसांनंतर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:24 PM IST
हैदराबाद : सर्वोच्च न्यायालयानं भगवान जगन्नाथ यांची रथयात्रा सुरू असताना 'महाप्रभू जगन्नाथ' या ॲनिमेटेड चित्रपटाच्या त्वरित प्रदर्शनास परवानगी नाकारली आहे. मात्र, वार्षिक उत्सव संपल्यानंतर, म्हणजेच 28 जुलै रोजी किंवा त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्यास न्यायालयानं निर्मात्यांना परवानगी दिली आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देणाऱ्या ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
'महाप्रभू जगन्नाथ' चित्रपटाबद्दल वाद : दरम्यान 'महाप्रभू जगन्नाथ' ॲनिमेटेड चित्रपट शुक्रवार, 17 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, प्रदर्शनाच्या केवळ एक दिवस आधी, या चित्रपटावर देशव्यापी बंदी घालण्यात आली. दरम्यान ओडिशा उच्च न्यायालयानं यापूर्वी 'महाप्रभू जगन्नाथ'च्या देशभरातील प्रदर्शनाला स्थगिती दिली होती. हा चित्रपट 'स्कंद पुराण' किंवा धार्मिक ग्रंथाचे काटेकोरपणे पालन करत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयानं दिलं होतं. या चित्रपटाचं नियोजित प्रदर्शन होण्याच्या अवघ्या एका दिवस आधी हा आदेश आला होता.
भगवान जगन्नाथ यांच्या जीवनवर आधारित चित्रपट : निर्मात्यांच्या वतीनं बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर सुनावणी करण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितलं की, 'महाप्रभू जगन्नाथ' हा प्रामुख्यानं मुलांसाठी बनवलेला ॲनिमेटेड चित्रपट असून तो भगवान जगन्नाथ यांच्या जीवनवर आधारित आहे. कामत यांनी युक्तिवाद केला की, केवळ 'स्कंद पुराण'नुसार चित्रपट बनवला गेला नाही, यामुळं उच्च न्यायालयानं प्रदर्शनाला स्थगिती दिली. त्यांनी न्यायालयाला हे देखील सांगितलं की, सिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या कलम 5 अन्वये CBFC नं याला 'U' प्रमाणपत्र दिलंय. चित्रपटाला हिंदी, ओडिशा आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शनासाठी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान या चित्रपटासाठी निर्मात्यांनी 300हून अधिक चित्रपटगृहांमध्ये याचे प्रदर्शन करण्याचे नियोजन केलं होते. रथयात्रेदरम्यान 'महाप्रभू जगन्नाथ' प्रदर्शित करण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर हा चित्रपट आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.