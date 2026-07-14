'मन्नत' बंगल्याच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा, शाहरुख खानला मिळाला दिलासा...
शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांच्या मुंबईतील 'मन्नत' बंगल्याच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांच्या मुंबईतील 'मन्नत' या बंगल्याच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मन्नत बंगल्याच्या विस्तारासाठी दिलेल्या सीआरझेड (CRZ) मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं याचिकाकर्ते संतोष दौंडकर यांच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यासंदर्भात न्यायालयानं सांगितलं की, जर कोणाला खाजगी घरात बदल करायचा असेल किंवा नवीन बांधकाम करायचे असणार तर तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. यामध्ये कायद्याचे सर्वसाधारणपणे पालन केलं गेलं आहे.
'मन्नत' या बंगल्याच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा : या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर झाली आहे. दरम्यान शाहरुख खानच्या मुंबईतील 'मन्नत' बंगल्याला दोन निवासी मजले वाढवण्यासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोनची मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर संतोष दौंडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. तसेच याप्रकरणी न्यायाधिकरणाला काहीही तथ्य आढळले नाही, यानंतर ही याचिका फेटाळून लावली गेली. तसेच संतोष दौंडकर यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
शाहरुख खानचा वर्कफ्रंट : तसेच याप्रकरणी प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील शोएब आलम यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ एका प्रसिद्ध चित्रपट कलाकाराचा समावेश आहे म्हणून या प्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टीकोनानं पाहिले जाऊ नये. दरम्यान आता शाहरुख खान 'मन्नत' बंगल्याचं नूतनीकरण करू शकतो. दरम्यान अभिनेत्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'किंग 'चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये शाहरुखबरोबर त्याची मुलगी सुहाना खान,अभिषेक बच्चन आणि दीपिका पदुकोण देखील असणार आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्याचा ॲक्शनमधील अंदाज पाहायला मिळेल. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद हे करत आहे. तसेच अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 24 डिसेंबर 2026 रोजी रिलीज होणार आहे.