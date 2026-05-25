'वेलकम टू द जंगल'मधील 'घिस घिस घिस' गाणं प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

'वेलकम टू द जंगल' चित्रपटातील 'घिस घिस घिस' गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्यात अक्षय कुमारचा अनोखा अंदाज झळकत आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 4:18 PM IST

हैदराबाद : अक्षय कुमार अभिनीत 'वेलकम टू द जंगल' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे. हा चित्रपट पुढच्या महिन्यात प्रदर्शित होत आहे. प्रदर्शनापूर्वीच, या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप चर्चेत आला आहे. या चित्रपटामधील 'घिस घिस घिस' गाणं प्रदर्शित करण्यात आलंय. आता हे गाणं ऐकूण अनेकजण या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबद्दल वाट पाहात आहेत. या चित्रपटामधील हे भोजपुरी गाणं आहे. या गाण्यानं सोशल मीडियावर चर्चा निर्माण केली आहे. सोमवारी, अक्षय कुमारनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर 'घिस-घिस-घिस'चा प्रोमो अपलोड करून नवीन गाण्याबद्दल माहिती दिली होती. दरम्यान गाण्याची छोटी क्लिप शेअर करताना, खिलाडी कुमारनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'जर तुमचे आयुष्य थोडे कंटाळवाणे वाटत असेल, तर 'घिस घिस घिस'बरोबर मूड बदलण्याची वेळ आली आहे. गाणं आता प्रदर्शित झालं आहे. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.'

'घिस घिस घिस' गाणं रिलीज : 'घिस घिस घिस' हे गाणं आता 'वेलकम टू द जंगल'च्या साउंडट्रॅकचा भाग आहे. हे एक भोजपुरी गाणं असून, आयटम साँगपैकी एक आहे. या गाण्यामध्ये अक्षयबरोबर अक्षरा सिंग आहे, जी स्वतः एक भोजपुरी कलाकार आहे. या गाण्यामुळं चाहते थोडे आश्चर्यचकित झाले होते, हा चित्रपट हिंदीमध्ये असल्यामुळं या गाण्यापर्यंत प्रेक्षकवर्ग पोहोचला आहे. हे गाणं विक्रम मॉन्ट्रोज आणि सुप्रिया पाठक यांनी गायलंय. या गाण्याला संगीत देखील विक्रम मॉन्ट्रोज यांनी दिलंय.गाण्याचे गीतकार अभिनव शेखर, हुक आइडिया—इश्तेयाक मुस्ताक आणि संगीत निर्माता आकाश यादव, विक्रम मॉन्ट्रोज आहे. व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श यांच्या मते,'वेलकम टू द जंगल'मधील हे गाणं सर्वात प्रभावी गाणं असल्याचं त्यांनी उघड केलंय. 'वेलकम टू द जंगल'च्या निर्मात्यांनी त्यांचे नवीन गाणं, 'घिस घिस घिस' प्रदर्शित करून अक्षयच्या चाहत्यांना भेट दिली आहे. हे गाणं हिंदी आणि भोजपुरीचा मिलाफ असलेले एक दमदार डान्स धमाका आहे.

'वेलकम 3'बद्दल : या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार आणि भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंग एका अभूतपूर्व रूपात दिसणार आहेत. जंगली म्युझिक प्रस्तुत 'घिस घिस घिस' हे गाणं सर्व प्रमुख ऑडिओ प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जॅकी श्रॉफ, परेश रावल, राजपाल यादव आणि इतर अनेक कलाकारांचा समावेश असलेला हा चित्रपट 26 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अहमद खान दिग्दर्शित 'वेलकम 3' हा चित्रपट ए. ए. नाडियादवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स आणि स्टार स्टुडिओ 18 यांनी सीता फिल्म्स आणि राकेश डांग यांच्या संयुक्त विद्यमानं सादर केला आहे. बेस इंडस्ट्रीज ग्रुपची निर्मिती असलेल्या 'वेलकम 3'ची निर्मिती फिरोज ए. नाडियाडवाला, राकेश डांग आणि वेदांत विकास बाली यांनी केली आहेत.

