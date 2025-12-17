रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' मराठी चित्रपटाचं शूटिंग झालं पूर्ण...
रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग आता पूर्ण झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 11:01 AM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीतील भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपट 'राजा शिवाजी'चं शूटिंग यशस्वीरित्या पूर्ण झालं आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित, जिओ स्टुडिओज, मुंबई फिल्म कंपनी यांच्या बॅनरअंतर्गत ज्योती देशपांडे आणि जिनिलीया देशमुख निर्मित हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या असामान्य जीवनप्रवासावर आधारित असणार आहे. 'राजा शिवाजी' ऐतिहासिक बहुभाषिक अॅक्शन ड्रामा १ मे २०२६ रोजी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होत आहे.
'राजा शिवाजी'चं शूटिंग झालं पूर्ण : रितेश देशमुखनं काही तासापूर्वी त्याच्या सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या सेटवरील एक फोटो शेअर करत पोस्टमध्ये लिहिलं, 'क्षणभर थांबलेला सूर्य.. मावळतीचा मावळ.. पण क्षणभरासाठीच… उद्याच्या तेजस्वी पहाटे साठी.' पुढं त्यानं लिहिलं, '१०० दिवसांची मेहनत, निष्ठा, समर्पण आणि अपार जिद्द यावर अखेर पडदा पडला. असंख्य आठवणी, असंख्य अनुभव, आणि मनात कायम राहणारे क्षण. महापराक्रमी राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांना सिनेमारूपी अभिवादन घेऊन लवकरच येत आहोत.' गेल्या एका वर्षभरातील १०० दिवसात राजा शिवाजी चित्रपटाचे चित्रीकरण वाई, महाबळेश्वर, सातारा, मुंबई यांसह अनेक ऐतिहासिक ठिकाणी करण्यात आले आहे. १६व्या शतकातील महाराष्ट्र दाखवण्यासाठी ऐतिहासिक किल्ल्यांचे बारकाईनं संशोधन करून त्यांची पुनर्निर्मिती करण्यात आली होती तसेच भव्य सेट्स उभारण्यात आले होते.
'राजा शिवाजी' चित्रपटाबद्दल : चित्रपटात आधुनिक व्हीएफएक्स आणि भव्य अॅक्शन दृश्यांचा वापर केला असून, हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. सध्या चित्रपट पोस्ट-प्रोडक्शनच्या टप्प्यात आहे. चित्रपटाचे संगीत अजय–अतुल यांनी दिलं तर,सिनेमॅटोग्राफी संतोष सिवन यांनी केली आहे, ज्यांचे हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील पदार्पण आहे. 'राजा शिवाजी' चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, विद्या बालन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, जितेंद्र जोशी, फरदीन खान, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख आणि रितेश विलासराव देशमुख हे कलाकार असणार आहेत. या चित्रपटामध्ये काही खास सरप्राइजेसही प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट एका तरुण शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या प्रवासाची कथा सांगतो. हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक भव्य आणि भावनिक अनुभव देण्याचं आश्वासन देतो. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्म कंपनी निर्मित, रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' १ मे २०२६ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
