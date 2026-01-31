ETV Bharat / entertainment

अंकुश चौधरी दिग्दर्शित 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन'ची नवीन रिलीज डेट आली समोर

अंकुश चौधरीच्या वाढदिवसानिमित्त 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन'च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

Punha Ekda Sade Made Teen Movie
'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
मुंबई - 30 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणारा 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट, आता पुन्हा एकदा तेवढ्याच जोशानं आणि तेवढीच धमाल घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट आता 13 फेब्रुवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' दिग्दर्शक अंकुश चौधरी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं प्रदर्शनाची नवीन तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळं थोड्या प्रतीक्षेनंतर, लवकरच कुरळे बंधूंची धमाल आणि गोंधळ प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा चित्रपट रतन, मदन, चंदन आणि बबन या वेगवेगळ्या स्वभावांच्या चार जणांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या गोंधळाची, गैरसमजांची आणि अनपेक्षित वळणांबद्दल कहाणी आहे. सतत बिघडत जाणारी परिस्थिती, छोट्या गोष्टींमधून मोठा गोंधळ आणि त्यातून निर्माण होणारा विनोद हा या कथेचा केंद्रबिंदू आहे. या सगळ्या गोंधळात रिंकू राजगुरूची एन्ट्री त्यांच्या आयुष्यात एक वेगळंच वळण घेऊन येणार आहे. ती या कुरळे बंधूंच्या आयुष्यात का आली आणि तिच्या येण्यानं सगळ्यांची गडबड का उडाली, याची उत्तरं चित्रपट पाहूनच मिळेल. या सगळ्यात बबनचा खोडकरपणा, मदनचा विनोदी अंदाज, चंदनची निरागसता आणि रतनचा ताठर स्वभाव प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा प्रेमात पाडेल.

अमेय खोपकरनं दिली माहिती : चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्सचे अमेय खोपकर म्हणतात, "माननीय अजितदादा पवार यांच्या अकाली जाण्यानं संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली होती. हा आघात अत्यंत वेदनादायी असून, या दुःखात आम्हीही सहभागी आहोत. अशा काळात कोणत्याही प्रकारचा आनंदोत्सव साजरा करणे आम्हाला योग्य वाटला नाही. त्यामुळं संवेदनशीलतेची जाणीव ठेवत आम्ही 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन'च्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तसेच इतर चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर कोणताही परिणाम होऊ नये, याचीही काळजी घेत, आम्ही हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी रोजी सर्वत्र प्रदर्शित करत आहोत. संवेदनशीलतेला प्राधान्य देत घेतलेला हा निर्णय प्रेक्षकांकडूनही समजून घेतल्या जाईल, असा विश्वास आहे."

'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, आणि रिंकू राजगुरू यांच्या प्रमुख भूमिका आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये संजय नार्वेकर पाहुणे कलाकार म्हणून झळकणार आहेत. सुशीलकुमार अग्रवाल आणि अल्ट्रा मीडिया ॲण्ड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत, उषा काकडे प्रॉडक्शन्स, ईओडी. मीडिया उदाहरणार्थ निर्मित आणि अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्स यांच्या सहकार्यानं प्रदर्शित होणाऱ्या 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' चित्रपटाचे दिग्दर्शन अंकुश चौधरी यांनी केलंय. तसेच उषा काकडे, सुधीर कोलते, पुष्कर यावलकर, स्वाती खोपकर आणि निनाद नंदकुमार बत्तीन हे निर्माते आहेत. मोहसिन खान, सौरभ ललवाणी, यशराज टिळेकर, आणि धनविक एंटरटेनमेंट सहनिर्माते असून स्मिथ पीटर तेलगोटे सहायक निर्माता आहेत. चित्रपटाचे छायाचित्रण प्रसिद्ध छायाचित्रकार संजय जाधव यांनी केलं आहे.

