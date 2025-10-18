'थामा'नंतर आयुष्मान खुराना स्टारर 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपट येईल प्रेक्षकांच्या भेटीला...
'थामा' चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर आयुष्मान खुरानाचा 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपट हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 2:27 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'पती पत्नी और वो दो' हा चित्रपट आता चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मुदस्सर अझीझ यांनी केलं आहे. हा चित्रपट ४ मार्च २०२६ रोजी होळीच्या प्रसंगी रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती भूषण कुमार, रेणू रवी चोप्रा आणि जुनो चोप्रा यांनी केली आहे. या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुराना यांची भन्नाट कॉमेडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटाची कहाणी धमाकेदार असणार आहे.
'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटाची रिलीज डेट : आयुष्मान खुराना स्टारर 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपट हास्य, प्रेम आणि गोंधळ सर्व गोष्टींवर आधारित असेल. दरम्यान कार्तिक आर्यन, भूमी पेडणेकर आणि अनन्या पांडे अभिनीत 'पती पत्नी और वो' हा चित्रपट २०१९ मध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. गेल्या काही काळापासून या चित्रपटाचा सीक्वेल प्रदर्शित होणार असल्याच्या अफवा पसरत होत्या. आज, रिलीज डेट आणि नवीन पोस्टरसह घोषित करण्यात आलं आहे. यावेळी या चित्रपटातील संपूर्ण स्टारकास्ट बदलण्यात आली आहे. या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यनची जागा आयुष्मान खुरानानं घेतली आहे. भूमी पेडणेकरची जागा सारा अली खाननं घेतली आहे. तसेच अनन्या पांडेची जागा वामिका गब्बीनं घेतली आहे.
पोस्ट व्हायरल : या चित्रपटात रकुल प्रीत सिंगही विशेष भूमिकेत असणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख आज जाहिर केल्यानंतर आता आयुष्मान खुरानाचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. दरम्यान ही पोस्ट चित्रपट विश्लेषक तरण आदर्श यांनी आपल्या सोशल मीडिया पेजवर शेअर केली आहे, त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंग आणि 'पती पत्नी और वो दो' होळी 2026ला रिलीज होईल. प्रजापती पांडेच्या जगाचा परिचय करून देत आहे. मुदस्सर अझीझ दिग्दर्शित हा चित्रपट पुढील वर्षी होळी 4 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित होईल.'
हेही वाचा :