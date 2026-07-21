रणबीर कपूरची मुख्य भूमिका असलेल्या 'रामायणा'ची 'गॉडझिला: मायनस झिरो'शी होईल टक्कर ? वाचा सविस्तर
रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा'ची 'गॉडझिला: मायनस झिरो' या चित्रपटाशी टक्कर होण्याची शक्यता आहे. 'रामायणा'ची रिलीज तारीख आता व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 3:01 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायणा' लवकरच रिलीज होणार आहे. अभिनेत्याचा हा चित्रपट 'गॉडझिला मायनस झिरो'बरोबर टक्कर देणार असल्याचं समजत आहे. रणबीर कपूरचा 'रामायणा' हा या वर्षातील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर लवकरच प्रदर्शित होणार आहे, त्यामुळं चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 'रामायणा' चित्रपट दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.
'रामायणा' कधी होईल रिलीज : दरम्यान सोशल मीडियावर असं म्हटलं गेलं आहे की, हा चित्रपट 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी रिलीज रिलीज होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यापूर्वी चित्रपटाचा ट्रेलर हा 24 जुलै रोजी रिलीज होईल. सिद्धार्थ आनंद आणि ॲटलीसारखे चित्रपट निर्माते 'रामायणा'चा टीझर पाहण्याल्यानंतर याचे कौतुक करत होते. 24 जुलै रोजी होणाऱ्या जागतिक प्रीमियरपूर्वीच मीडिया, दिग्दर्शक आणि इंडस्ट्रीतील जाणकारांबरोबर ट्रेलरची एक झलक शेअर केली आहे, याचेही सोशल मीडियावर कौतुक केले जात आहे. दरम्यान ट्रेलरबद्दल सांगताना एका चित्रपट विश्लेषकानं लिहिलं, 'दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे, 'रामायणा'चा ट्रेलर 3Dमध्ये पाहिला. हा ट्रेलर 24 जुलै रोजी प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित होणार आहे. कलाकारांची निवड उत्तम आहे, आणि रंगसंगती आणि एकूणच दृश्यात्मक शैली पूर्णपणे भारतीय वाटते. कोणतीही कृत्रिमता किंवा अति पाश्चात्य घटक कमीत कमी ठेवण्यात आले आहेत. हा एक उत्कृष्ट ट्रेलर आहे. रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत सुंदर दिसत आहे, तर यश रावणाच्या भूमिकेत जबरदस्त आहे. साई पल्लवीनं सीतेची भूमिका अत्यंत मोहक आणि प्रभावी पद्धतीनं साकारली आहे. दृष्ये, संगीत आणि व्हिएफएक्स खरोखरच जागतिक दर्जाचे आहेत. 8 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.'
From Bharat to the world, the Ramayana trailer premieres worldwide on 24th July, 2026. 🏹 pic.twitter.com/WFWslFuTjB— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) July 16, 2026
'रामायणा' आणि 'गॉडझिला: मायनस झिरो'मध्ये होईल टक्कर : आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारीखेमुळं अनेकजण या चित्रपटाबद्दल आतुर झाले आहेत. जर 'रामायणा' 8 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झाला, याला ताकाशी यामाझाकीच्या 'गॉडझिला: मायनस झिरो'सोबत बॉक्स ऑफिसवर संघर्ष करावा लागेल. दरम्यान 'गॉडझिला: मायनस झिरो' हा चित्रपट 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होत आहे, यानंतर रुपेरी पडद्यावर 'रामायणा' चित्रपट दाखल होईल.