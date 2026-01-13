ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' चित्रपटाच्या कमाईमध्ये झाली घट, जाणून घ्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन...

' द राजा साब' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कमाईमध्ये खूप संघर्ष करत आहे. प्रभासच्या चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

The raja saab box office collection
'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : साऊथ अभिनेता प्रभास स्टारर 'द राजा साब'नं बॉक्स ऑफिसवर शानदार ओपनिंग केली. मात्र हा चित्रपट आता रुपेरी पडद्यावर थोडा मंद गतीनं कमाई करत आहे. या चित्रपटानं आता रुपेरी पडद्यावर वीकेंड पूर्ण केला आहे. पहिल्याच आठवड्यात या चित्रपटानं देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला, मात्र आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कमाईबाबात संघर्ष करत आहे. 'द राजा साब' हा चित्रपट आता प्रेक्षकांना निराश करत आहे. प्रभासच्या हॉरर कॉमेडी ड्रामाची क्रेझ आता कमी होत आहे.

'द राजा साब'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : 'द राजा साब' या चित्रपटाद्वारे प्रभासनं पहिल्यांदाच विनोदी शैली दाखवली, जी कोणाला आकर्षत करू शकली नाही. सॅकनिल्कच्या मते पहिल्या शुक्रवारी 'द राजा साब'नं भारतात 53.75 कोटी कमाई केली. याआधी, चित्रपटानं पेड प्रिव्ह्यूमध्ये तेलुगूमध्ये 9.15 कोटी कमाई केली होती. दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी, चित्रपटानं 26 कोटी आणि रविवारी 19.1 कोटी कमाई केली होती. यासह, चित्रपटानं त्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला, 108.7 कोटी कमाई केली. यापैकी 91 कोटी तेलुगूमधून आणि 15.75 कोटी हिंदीमधून. चित्रपटाचा चौथ्या दिवसाचं कलेक्शन 6.6 कोटी आहे, ज्यामुळं त्याचे एकूण देशांतर्गत कलेक्शन 114.6 कोटी झाले आहे.

कमाईमध्ये संघर्ष : 'द राजा साब'ची जगभरात 100 कोटींपेक्षा जास्त कमाई झाली आहे. चित्रपट दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी किती कमाई करेल हे काही दिवसात समजेल, रिलीजच्या चौथ्या दिवशी 6.6 कोटी कमाई केल्यानंतर हा चित्रपट कमाई करण्यात बॉक्स ऑफिसवर संघर्ष करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मकर संक्रांती सणाच्या आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा आता प्रभासचे चाहते करत आहे. मारुती दिग्दर्शित,'द राजा साब'मध्ये प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधी अग्रवाल, रिद्धी कुमार, बोमन इराणी आणि जरीना वहाब हे कलाकार आहेत.

हेही वाचा :

  1. हॉरर कॉमेडी प्रभास स्टारर 'द राजा साब'चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
  2. 'द राजा साब' फेम अभिनेत्री निधी अग्रवालवर जमावानं केला हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल...
  3. साऊथ स्टार प्रभास स्टारर 'द राजा साब'चा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

TAGGED:

THE RAJA SAAB BOX OFFICE COLLECTION
द राजा साब
PRABHAS FILM
BOX OFFICE COLLECTION
THE RAJA SAAB MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.