‘पत्री सरकार 1942’चे पोस्टर आलं समोर, चित्रपट कधी होणार रिलीज जाणून घ्या...
‘पत्री सरकार 1942’ या चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. याशिवाय चित्रपटाच्या रिलीजच्या तारखेबद्दल देखील माहिती देण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 12:56 PM IST
हैदराबाद : क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या ऐतिहासिक लढ्यावर आधारित ‘पत्री सरकार 1942’चं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. दरम्यान रिलीज झालेल्या पहिल्या पोस्टरमध्ये हातात बंदूक घेतलेला क्रांतिकारक, घोड्यावर स्वार झालेला योद्धा आणि ब्रिटिश सैनिक यांच्यातील संघर्ष करताना दिसत आहे. तसेच पार्श्वभूमीवर दिसणारी आग, धुराचे लोट आणि युद्धजन्य वातावरण असल्याचे दिसत आहे. प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमध्ये क्रांतिकारकांच्या पराक्रमाची आणि ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध पेटलेल्या विद्रोह पाहायला मिळतो. ऐतिहासिक पर्वावर आधारित हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 20 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
‘पत्री सरकार 1942’ पोस्टर रिलीज : ब्रिटिशांच्या जुलमी सत्तेला आव्हान देत भूमिगत राहून स्वातंत्र्याची लढाई लढणाऱ्या क्रांतिकारकांचे धैर्य, त्याग आणि संघर्ष यांचा रोमांचकारी अध्याय ‘पत्री सरकार 1942’ चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या जिद्दीची आणि ब्रिटिश सत्तेला हादरवून सोडणाऱ्या त्यांच्या पराक्रमाची गाथा खूप विशेष असणार असं पोस्टरवरून दिसून येत आहे.
‘पत्री सरकार 1942’ चित्रपटाबद्दल : ‘भागीरथी मोशन पिक्चर्स’ प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती विशाल गोविंदराव जाधव यांनी केली आहे. तसेच लेखन, गीत, संगीत आणि दिग्दर्शन अशा विविध जबाबदाऱ्या मनीष अनसुरकर यांनी सांभाळल्या आहेत. या चित्रपटात अनिल राबाडे, अनुराधा धामणे, सिद्धार्थ बदी, शुभम गवई, रश्मी साळवी आणि तृप्ती शेडगे हे कलाकार दिसणार आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये अंकित मोहन अतिथी भूमिकेत दिसणार असून, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेता उपेंद्र लिमये यांच्या दमदार आवाजात या चित्रपटाचे निवेदन असणार आहे. संदीप वाटवे, परमहंस पाठक आणि सुमेध मराठे यांनी छायांकनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. संकलन अनिल मोकल यांचे आहे. सौरभ लता शिवकुमार यांनी चित्रपटाला पार्श्वसंगीत दिलंय. स्वातंत्र्यलढ्यातील एका महत्त्वपूर्ण पर्वाची ओळख नव्या पिढीला करून देण्याबरोबरच प्रतिसरकारच्या इतिहासातील शौर्य, धाडस आणि स्वातंत्र्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्याची संधी ‘पत्री सरकार 1942’मधून मिळणार आहे. आता सोशल मीडियावर या चित्रपटाबद्दल चर्चा होताना दिसत आहेत.