संतपरंपरेचा विचार आणि भक्तीचा जागर घडवणाऱ्या ‘कीर्तन’ चित्रपटाचे पोस्टर दिमाखदार सोहळ्यात अनावरण!
अध्यात्म, समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन यांचा सुंदर संगम असलेल्या याच कीर्तन परंपरेचा आशय रुपेरी पडद्यावर मांडण्यासाठी ‘जगद्गुरू प्रॉडक्शन’ सज्ज झाले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 5:10 PM IST
महाराष्ट्राला संतांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव यांच्यापासून सुरू झालेला भक्तीचा आणि प्रबोधनाचा वारसा कीर्तनाच्या माध्यमातून आजही जिवंत आहे. कीर्तन ही केवळ ईश्वरभक्ती व्यक्त करण्याची कला नसून समाजाला विचारांची दिशा देणारे, नैतिक मूल्यांची जपणूक करणारे आणि माणसाला माणुसकीची शिकवण देणारे प्रभावी माध्यम आहे. अध्यात्म, समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन यांचा सुंदर संगम असलेल्या याच कीर्तन परंपरेचा आशय रुपेरी पडद्यावर मांडण्यासाठी ‘जगद्गुरू प्रॉडक्शन’ सज्ज झाले आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रात यशस्वी आणि सुरक्षित कारकीर्द घडवूनही वडिलांच्या इच्छेला प्राधान्य देत त्या क्षेत्राचा त्याग करणारे डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य अध्यात्म, समाजसेवा आणि राष्ट्रहितासाठी समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला. याच विचारधारेतून त्यांच्या निर्मितीतून साकारत असलेल्या ‘कीर्तन’ या चित्रपटाच्या पोस्टरचे अनावरण नुकतेच एका भव्य सोहळ्यात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
‘भक्ती की बाजार | तुच सांग विठ्ठला’ अशी लक्षवेधी टॅगलाईन असलेल्या या चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये विठ्ठलाच्या रूपासोबतच भक्ताच्या मनातील निस्सीम श्रद्धा आणि समर्पणाची भावना प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे. मात्र, ‘कीर्तन’ हा केवळ भक्तिरसात न्हाऊन निघालेला चित्रपट नाही. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांमधील सीमारेषा, बदलती सामाजिक परिस्थिती, मानवी मूल्यांचे महत्त्व, वारकरी संप्रदायाची परंपरा, पंढरीची वारी आणि परमेश्वरावरील अढळ विश्वास अशा विविध विषयांना हा चित्रपट स्पर्श करणार आहे. परंपरा आणि आधुनिक विचार यांचा मेळ घालत प्रेक्षकांना अंतर्मुख करणारा अनुभव देण्याचा या चित्रपटाचा प्रयत्न आहे.
या सोहळ्यात बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि विश्वमाऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचे काम डॉ. चेतनानंद महाराज करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणावे आपुले’ हा संतविचार केवळ बोलण्यात न ठेवता तो प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चित्रपटासारख्या प्रभावी माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत अध्यात्म, इतिहास, समाजसेवा आणि उत्तम जीवनमूल्ये पोहोचवण्याचे काम होईल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी ‘कीर्तन’च्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या.
राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनीही डॉ. चेतनानंद महाराज यांच्या कार्याचा गौरव केला. दिलेला शब्द प्रत्यक्ष कृतीतून पूर्ण करणारी माणसे आजच्या काळात दुर्मिळ असल्याचे सांगत त्यांनी डॉ. चेतनानंद महाराज हे त्याचे उदाहरण असल्याचे म्हटले. सध्याच्या स्पर्धात्मक वातावरणात विविध माध्यमांमधून तणाव आणि नकारात्मकता वाढत असताना ‘कीर्तन’सारखा चित्रपट समाजाचे प्रबोधन करण्याबरोबरच सकारात्मक विचारांची दिशा देण्याचे काम करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रउभारणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या त्यांच्या विविध उपक्रमांना शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही देतानाच हा चित्रपट जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व श्रीगुरू डॉ. नारायण महाराज जाधव बाबा, खासदार श्रीरंग बारणे, ए.ए. फिल्म्सचे प्रमुख आणि प्रसिद्ध चित्रपट वितरक अनिल थडानी, राज्य महावितरणचे मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार, माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव यांच्यासह अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते. पंढरपूर, देहू, आळंदी, दगडूशेठ गणपती आणि जंगली महाराज संस्थानचे विश्वस्त व पदाधिकारी यांचीही उपस्थिती होती. चित्रपटसृष्टीतून अभिनेते संदीप पाठक, प्राजक्ता हनमघर, आर्या घारे, तेजस बर्वे, सुरेश विश्वकर्मा, बालकलाकार गोरज देखणे, गीतकार गुरू ठाकूर, संगीतकार विजय गावंडे, दिग्दर्शक अतुल जगदाळे उपस्थित होते. चित्रपटातील प्रमुख कलाकार उपेंद्र लिमये यांच्या वतीने त्यांच्या पत्नी स्वाती लिमये यांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावली. आध्यात्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांसह हजारो रसिकांनी या सोहळ्याला उपस्थिती दर्शवली.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर यांनी चित्रपट निर्मितीमागील भूमिका स्पष्ट केली. केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सक्षम आणि सुसंस्कृत पिढी घडू शकत नाही, तर त्याला अध्यात्म, संस्कार आणि समर्पणाची जोड असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेतील विचार आणि शिकवण नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. त्यामुळे आपल्या जीवनकार्याचाच एक भाग म्हणून चित्रपट निर्मितीकडे पाहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन आणि संतसाहित्य व वारकरी परंपरेतील ग्रंथांच्या पूजनाने झाली. प्रसिद्ध गायक अवधूत गांधी यांनी सादर केलेल्या भक्तिगीतांनी सोहळ्यात भक्तिमय वातावरण निर्माण केले. पूजा थिगळे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर अभिनेते संदीप पाठक यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
‘कीर्तन’च्या पोस्टर अनावरण सोहळ्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील गरजू घटकांसाठी करण्यात आलेले आर्थिक योगदान. जगद्गुरू विश्वकल्याण फाउंडेशन आणि जगद्गुरू प्रॉडक्शनच्या वतीने सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध संस्था तसेच व्यक्तींना एकूण दोन कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आणि धनादेश वितरित करण्यात आले. आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबांना आणि गुणवंतांना संधींपासून वंचित राहावे लागते. अशा गरजू व्यक्तींना आधार देण्याच्या उद्देशाने हे योगदान देण्यात आले. डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर यांचे कार्य केवळ आध्यात्मिक मार्गदर्शन किंवा विचार मांडण्यापुरते मर्यादित नसून प्रत्यक्ष समाजोपयोगी कृतीतून त्याची प्रचिती येते, हे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले. स्वतःच्या सुखसोयींपेक्षा समाजहिताला प्राधान्य देणाऱ्या या विचारधारेचे प्रतिबिंब ‘कीर्तन’ चित्रपटातही पाहायला मिळणार आहे. 2027 मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून, जगभरातील प्रेक्षकांसाठी एकाच वेळी तो प्रदर्शित करण्याची योजना आहे.
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