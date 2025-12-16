ETV Bharat / entertainment

'हक' चित्रपट ओटीटीवर 'या' दिवशी होऊ शकते रिलीज, वाचा सविस्तर...

'हक' चित्रपट ओटीटीवर रिलीज होणार असल्याची आता माहिती समोर आली आहे. हा चित्रपट कधी आणि कुठे रिलीज होणार याबद्दल जाणून घ्या.

'Haq' OTT Release Date
'हक' ओटीटी रिलीज डेट ('हक' चित्रपटाचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 11:10 AM IST

1 Min Read
मुंबई - 'हक' हा चित्रपट ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी अभिनीत 'हक चित्रपटाची ओटीटी रिलीजची तारीख निश्चित झाली आहे. थिएटरमध्ये धमाल केल्यानंतर, हा कोर्टरूम ड्रामा प्रेक्षकांना आता घरी बसून पाहाता येईल, या चित्रपटाची कहाणी ही महिलांचे हक्क, कायदा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवर आधारित आहे. हा चित्रपट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कधी आणि कुठे पाहायचा याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'हक' चित्रपट येईल ओटीटीवर : 'हक' चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर कमी कामगिरी केली, मात्र याचं सोशल मीडियावर खूप कौतुक झालं होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार इमरान आणि यामी यांचा कोर्टरूम ड्रामा 'हक' २ जानेवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. याबद्दल निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृतपणे माहिती शेअर केलेली नाही. मात्र हा चित्रपट रिलीजच्या सुमारे दोन महिन्यांनंतर स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर येत आहे. 'हक' चित्रपटानं रिलीज होण्यापूर्वी खूप चर्चा सोशल मीडियावर निर्माण केली होती. याशिवाय थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतरही त्याला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. मात्र बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट जास्त कमाई करू शकला नाही.

'हक'ची कथा काय आहे? : सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, चित्रपटानं भारतात १९.३७ कोटी आणि जगभरात २८.४४ कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटामध्ये यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या अभिनयचं खूप कौतुक झाले आहेत. दरम्यान 'हक' हा चित्रपट ऐतिहासिक शाह बानो खटल्यापासून प्रेरित आहे. मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम यांनी त्यांच्याविरोधात ट्रीपल तलाकचा खटला लढला होता, जो भारतीय इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त कायदेशीर लढाईंपैकी एक आहे. हा खटला १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९८० च्या, दशकाच्या सुरुवातीला सुरू झाला. त्या काळामध्ये ही केस खूप चर्चा विषय बनली होती. आपल्या हक्कासाठी शाह बानो बेगम खूप लढल्या होत्या.

