कुणाल खेमू अभिनीत आगामी 'व्हाइब' चित्रपटाचा अधिकृत टीझर झाला प्रदर्शित...
कुणाल खेमू आणि प्रीती झिंटा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'व्हाइब'चा टीझर प्रदर्शित झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओनं आज, 21 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या आगामी 'व्हाइब' चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित केला आहे. या टीझरमध्ये ॲक्शन कॉमेडी दाखविण्यात आली आहे. 'व्हाइब'च्या टीझरमध्ये प्रीती झिंटा एका दमदार बॉस-लेडीच्या अवतारात दिसत आहे. याउलट, कुणाल खेमू आणि स्पर्श श्रीवास्तव यांचा हटके अंदाज दाखविला गेला आहे. यावरून असे सूचित होते की ते, या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना खूप धमाल पाहायला मिळेल. निर्मात्यांनी टीझरमध्ये गुप्तहेर विश्वाबद्दल विनोदांचा तडका लावला आहे. टीझरमध्ये कुणालाला प्रीती एजंट बनण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.
'व्हाइब' चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित : टीझरवरून, 'व्हाइब' हा एक स्पाय ॲक्शन-कॉमेडी चित्रपट असल्याचे दिसते. या चित्रपटात अभिनेत्री प्रीती झिंटा, कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव आणि वंशिका धीर यांचा धमाकेदार अभिनय प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 'व्हाइब'ची कथा दोन जिवलग मित्रांभोवती फिरणारी असून यात त्यांच्या जीवनात एक अचानक असं वळण येते, ज्यामधून दोघांना बाहेर पडण्याचा मार्ग नसतो. साधे जीवन अचानक एका अनपेक्षित आणि उत्साही साहसात बदलते. चित्रपटामध्ये हे दोघेही मित्र आपल्या देशासाठी काम करताना दिसत आहेत. 'व्हाइब'ची निर्मिती कुणाल खेमू आणि चिराग निहलानी यांनी ड्रोंगो फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली आहे.
'व्हाइब' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन कुणाल खेमू यांनी केलं आहे. दरम्यान या चित्रपटात प्रीती एका गुप्तचर अधिकाऱ्याची भूमिका साकारत आहे. तिच्या गुप्तचर संस्थेला देशात दहशतवादी हल्ला होणार असल्याची माहिती मिळते. यानंतर, ती हार्दिक (कुणाल खेमू) आणि बग्ज (स्पर्श श्रीवास्तव) नावाच्या दोन तरुणांना एजंट बनण्याचं प्रशिक्षण देते. ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजचा 'व्हाइब' चित्रपट 18 सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. 'व्हाइब' चित्रपटाचा टीझर पाहून अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्याची इच्छा व्यक्त करत आहे. आता हा चित्रपट लोकांना किती प्रभावित करतो हे काही दिवसात समजेल. तसेच कुणालचे चाहते देखील हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.