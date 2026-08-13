चार मित्रांच्या नात्याभोवती फिरणाऱ्या हिरेजडित ‘मांजर’चं रहस्य उलगडणार, पोस्टर झाले अनावरीत!
चार मित्रांच्या नात्याभोवती फिरणारी कहाणी ‘मांजर’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचं 18 सप्टेंबरला पोस्टर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:37 PM IST
हैदराबाद : मांजर आणि कुत्रा यांसारखे पाळीव प्राणी माणसाच्या आयुष्याचा केवळ एक भाग नसतात, तर ते घरातील वातावरण आणि माणसांच्या वागण्या-बोलण्यावरही सकारात्मक परिणाम घडवतात. कुत्र्यांची निष्ठा, उत्साह आणि माणसांशी असलेली जवळीक आपुलकीची भावना वाढवते, तर मांजरांचा शांत, स्वतंत्र आणि लाघवी स्वभाव घरात वेगळाच आनंद निर्माण करतो. त्यांच्या सहवासामुळं माणसांमध्ये संयम, जबाबदारी, काळजी घेण्याची वृत्ती आणि भावनिक जिव्हाळा वाढू शकतो. अनेकदा शब्दांविना व्यक्त होणारा या प्राण्यांचा सहवास माणसाच्या दैनंदिन तणावातूनही दिलासा देतो. भारतीय चित्रपटसृष्टीत प्राणी किंवा पाळीव प्राणी हे अनेकदा कथानकातील महत्त्वाचे पात्र ठरले आहेत. पडद्यावरच्या प्राण्यांनी अनेकदा कथा आणि प्रेक्षकांच्या भावनांना वेगळी दिशा दिली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ‘मांजर’ हे शीर्षकही चित्रपटाच्या कथेत एखादं खास गुपित दडलेलं असल्याची उत्सुकता निर्माण करतं. नुकतंच या चित्रपटाच्या पोस्टरचं अनावरण करण्यात आलं.
‘मांजर’ चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज : तीन मित्र, त्यांचं बेफिकीर जगणं, घरभर पसरलेला पसारा आणि या सगळ्याच्या मध्यभागी अचानक दिसणारी एक मैत्रीण, या भन्नाट चित्रामुळं आगामी मराठी चित्रपट ‘मांजर’च्या पोस्टरनं प्रेक्षकांची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे. पोस्टर समोर आल्यानंतर एकच प्रश्न निर्माण होतोय, तो म्हणजे या सगळ्या गोंधळात ‘मांजर’ तेथे नक्की काय करतंय? घरातील अस्ताव्यस्तपणा, मित्रांची मस्ती आणि कोणत्याही गोष्टीला फारसं गांभीर्याने न घेणारं त्यांचं विश्व पोस्टरमधून ठळकपणे समोर येतं. मात्र या निवांत आयुष्यात भाग्यश्री लिमयेची एंट्री नेमका कोणता ट्विस्ट घेऊन येते, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळं पोस्टरमधील प्रत्येक वस्तू आणि प्रत्येक पात्रामागे एखादी भन्नाट कथा दडलेली असावी, असा अंदाज बांधायला वाव मिळतो.
‘मांजर’ चित्रपटाची स्टारकास्ट : एचथ्रीओ मोशन पिक्चर्स आणि जस्ट राईट फिल्म्स प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती हर्ष, अविनाश शर्मा, हरि राजपूत, बंटी नागी आणि जसबीर नागी यांनी केली असून, दिग्दर्शनाची जबाबदारी सुशील महादेव यांनी सांभाळली आहे. सिद्धार्थ मेनन, ओंकार भोजने, तेजस राऊत आणि भाग्यश्री लिमये हे कलाकार प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. याशिवाय सयाजी शिंदे, अंशुमन विचारे, वैष्णवी अंधाडे आणि अश्विनी काळसेकर यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
पोस्टरमध्ये कपडे, मोबाईल, लॅपटॉप, इअरफोन्स, बॅग्ज अशा वस्तूंनी भरलेलं घर आणि त्यात अक्षरशः बिनधास्त वावरणारे तीन मित्र दिसतात. त्यांच्या या मस्तमौला जगात भाग्यश्रीचं पात्र नेमकं काय घेऊन येतं, याची उत्सुकता पोस्टरमुळं अधिकच वाढली आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटाचं नाव ‘मांजर’ असल्यानं या प्राण्याचा कथानकाशी असलेला संबंधही सध्या रहस्याचा भाग आहे.
‘मांजर’ चित्रपट कधी होईल रिलीज : दिग्दर्शक सुशील महादेव यांच्या मते, ‘मांजर’ ही चार मित्रांच्या नात्याभोवती फिरणारी, त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातील गंमती-जमती आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या हास्यकारक परिस्थितींची गोष्ट आहे. त्यांच्या विश्वाचा एक भाग असलेल्या मांजरामुळं घटनांना वेगळीच कलाटणी मिळते. पात्रांमधील केमिस्ट्री, विनोदी प्रसंग आणि एका साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीमागे दडलेलं कारण प्रेक्षकांचं मनोरंजन करेल. चित्रपटाच्या वितरणाची जबाबदारी एए फिल्म्सनं घेतली असून, ‘मांजर’ 18 सप्टेंबर 2026 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.