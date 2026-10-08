नाना पाटेकर यांच जाण धक्कादायक; प्रतिक्रिया देणही कठीण - डॉ. जब्बार पटेल
नाना पाटेकर यांचं निधनावर चित्रपट दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी अतिशय धक्कादायक आहे. ही बातमी इतकी धक्कादायक आहे की, प्रतिक्रिया देणही कठीण आहे. अत्यंत अनुपेक्षित अशी ही घटना आहे. नाना पाटेकर ही व्यक्ती म्हणजे अत्यंत प्रसन्न व्यक्ती होती. तो माझा खास मित्र होता, केव्हाही रात्री अप रात्री फोन गप्पा एकमेकांचा आदरणीय असा तो माणूस होता. अतिशय बुद्धिमान उत्तम कलाकार होता. 'सिंहासन' हा त्याचा पहिला सिनेमा होता, माझ्यासोबत त्यांनी पहिल्यांदा काम केलं जणू आपण विद्यार्थी आहोत अशा भावनेनं तो अभिनय करत असत. काय करायचं, काय नाही करायचं या गोष्टी विचारायचा. दिग्दर्शकाला प्रचंड मान द्यायचा. राजकारणावर समाजकारणावर धाडसानं बोलायचा. त्याची कित्येक लोकांची मैत्री जमायची. यामुळं त्याचा हे जाणं अतिशय धक्कादायक आहे
डॉ. जब्बार पटेल दिली प्रतिक्रिया : एक अभिनेता म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका करण्याची त्याची इच्छा असायची. 'सिंहासन'मध्ये त्याचा एक मार खाण्याचा सीन होता, त्या सीनमध्ये त्यानं खरोखर मार खाल्ला होता, मला खरंच मारायचं असं त्यांनी सांगितलं होतं. यामुळं इतका चांगला उत्तम अभिनेता साहित्याची आवड असणारा मित्र, कवितांची आवड असणारा मित्र गेल्यानं खूप मोठा धक्का बसला आहे. अशी प्रतिक्रिया चित्रपट दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी दिली आहे. दरम्यान अनेकजण सोशल मीडियावर अभिनेत्याला श्रद्धांजली देखील वाहत आहेत.
जब्बार पटेलबद्दल : डॉ. जब्बार पटेल यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी ते एक प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. तसेच ते पेशानं बालरोगतज्ज्ञ असून त्यांनी अनेक चित्रपटांसाठी काम केलं आहे. त्यांनी पुण्यात 'थिएटर ॲकॅडमी' या नाट्यसंस्थेची स्थापना केली. जब्बार पटेल यांनी सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर प्रभावी मराठी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. दरम्यान आताही अनेकजण सोशल मीडियावर नाना यांना श्रध्दांजली वाहत आहे.
प्रमुख चित्रपट
• सामना (1974)
• जैत रे जैत (1977)
• सिंहासन (1979)
• उंबरठा (1982)
• एक होता विदूषक (1992)
• मुक्ता (1994)
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर