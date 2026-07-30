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'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या येईल भेटीला, अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी दिली माहिती

'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. याबद्दलची माहिती अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी दिली आहे.

Deepali Sayed
दीपाली सय्यद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 12:53 PM IST

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शिर्डी : बहुचर्चित आगामी चित्रपट 'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. हा चित्रपट येत्या 2 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे अशी माहिती अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. चित्रपटाचे काम वेगानं पूर्ण झाले असून पुढील महिन्यात हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.


'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' चित्रपट : अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांनी गुरुपौर्णिमेनिमित्त शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी शाल आणि साईप्रसाद देऊन सय्यद यांचा सत्कार केला. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना दीपाली सय्यद यांनी त्यांच्या आगामी 'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' या चित्रपटाबाबत होत असलेल्या आक्षेपांवर भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या , एखादी कलाकृती जेव्हा लोकांसमोर आणली जाते आणि त्यातून काहीतरी चांगले ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तेव्हा त्यावर रुपाली चाकणकर यांनी आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. ज्या पदावर पूर्वी काम केले आहे. त्या पदावर असताना अशा प्रयत्नांना पाठिंबाच मिळायला हवा होता. त्यामुळं चित्रपटावर घेतलेले आक्षेप हे बाळबोध आणि निरर्थक आहेत.

actress Deepali Sayed
अभिनेत्री दीपाली सय्यद (ETV Bharat)
actress Deepali Sayed
अभिनेत्री दीपाली सय्यद (ETV Bharat)

वास्तव घटनांवर आधारित चित्रपट : 'महाराष्ट्राची एप्स्टाईन फाईल' या चित्रपटाची कथा आणि त्यातील पात्रांविषयी विचारले असता त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळत प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहण्याचे आवाहन केले. अभिनेत्री दीपाली सय्यद म्हणाल्या, चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच कलाकृती काल्पनिक असल्याचे नमूद केलेले असते. याआधीही वास्तव घटनांवर आधारित अनेक चित्रपट येऊन गेले आहेत. चित्रपटात कोणाची काय भूमिका आहे, हे चित्रपट पाहिल्यावरच स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रात घडलेल्या वाईट घटनांची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये, हाच या चित्रपटाचा मुख्य उद्देश आहे.

दीपाली सय्यद (ETV Bharat)

लोकांमध्ये योग्य जनजागृती व्हावी : साईबाबांच्या या पवित्र भूमीत भोंदू अशोक खरात सारख्या विचारसरणीच्या माणसांना थारा देता कामा नये आणि अशा लोकांचे नावही घेता कामा नये असे सांगत अभिनेत्री दीपाली सय्यद म्हणाल्या, लोकांची मनस्थिती भटकवणाऱ्या अशा माणसांचा पुन्हा जन्मही होऊ नये. लोकांमध्ये योग्य जनजागृती व्हावी आणि अशा घटना रोखल्या जाव्यात, हा आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल आणि लोक यातील सकारात्मक संदेश नक्की स्वीकारतील असा विश्वासही दीपाली सय्यद यांनी व्यक्त केला.

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DEEPALI SAYED

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