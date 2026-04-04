'द मंक अँड द वॉरियर' अशा दोन नायकांची 'प्रेमगाथा' घेऊन येत आहे महेश दत्तानी...
नाटककार महेश दत्तानी आणि दिग्दर्शक जोनाथन टाइकिना टेलर यांचं नवीन नाटक 'द मंक अँड द वॉरियर' प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By Seema Sinha
Published : April 4, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई : प्रख्यात नाटककार महेश दत्तानी यांचे नवीन नाटक, 'द मंक अँड द वॉरियर' (संन्यासी आणि योद्धा), हे सिकंदर महान आणि एका बौद्ध भिक्खू यांच्यातील एका काल्पनिक भेटीचे चित्रण करते. हे नाटक प्रेक्षकांना भारताच्या 'समलैंगिक' इतिहासातून एका कल्पक आणि विविध प्रसंगांनी नटलेल्या प्रवासावर घेऊन जाते. हे नाटक विविध लोककथांच्या—जसे की 'चंद्रावती और मालवती', किंवा 'शम्स और रूमी' यांच्या कथांच्या आठवणी जागवते. तसेच, हे नाटक एक अशी संकल्पना मांडते, जी काहींना अत्यंत क्रांतिकारक वाटू शकते, ती म्हणजे, समलैंगिकता ही काही केवळ पाश्चात्य संस्कृतीची निर्मिती नाही.
'द मंक अँड द वॉरियर'ची कहाणी : किंबहुना, ती भारतीय संस्कृतीचाच एक अविभाज्य भाग आहे. हे नाटक सिकंदर महान आणि एक बोधिसत्त्व यांच्या मिलनाची एक साहसी गाथा म्हणून उलगडत जाते. एक जण जग जिंकू पाहतो, तर दुसरा पूर्णपणे 'इच्छाविरहित' अवस्था प्राप्त करण्याची आकांक्षा बाळगतो. हा कुतूहल आणि वासना यांचा परस्परसंवाद आहे, महत्त्वाकांक्षा आणि मुक्ती यांच्यातील संघर्ष आहे आणि एका बहरणाऱ्या नातेसंबंधाचे स्वप्न आहे. सध्या मुंबईच्या 'एक्स्पेरिमेंटल थिएटर'मध्ये सादर होत असलेल्या या नाटकाचा गाभा ही कल्पना आहे की,'योद्ध्यामध्येच संन्यासी दडलेला असतो आणि संन्याशामध्येच योद्धा' —हे विधान वासना आणि संन्यास यांविषयीच्या पारंपरिक धारणांना आव्हान देण्याच्या उद्देशाने मांडले गेले आहे.
ब्रुकलिनस्थित दिग्दर्शक जोनाथन टाइकिना टेलर यांच्याशी केलेल्या आंतर-सांस्कृतिक सहयोगातून साकारलेली ही अभिनव निर्मिती, आजच्या समकालीन प्रेक्षकांसाठी इतिहास, संस्कृती आणि काळ यांना जोडण्याचा प्रयत्न करते. दत्तानी स्पष्ट करतात त्याप्रमाणे, "हे नाटक आपल्या भूतकाळाला वर्तमानाशी जोडते." शतके आणि संस्कृतींचा विस्तार करणाऱ्या कथांच्या माध्यमातून, प्रेक्षक केवळ एकाच कथानकात अडकून राहत नाहीत, उलट, विविध दृष्टिकोनांच्या मिलनाबाबत एक क्रांतिकारक मानसिकता स्वीकारण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाते.
जगभरातील कलाकारांचा सहभाग : भारत ते चिली आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंतच्या विविध देशांतून आलेल्या सहभागी कलाकारांसह, या नाटकाच्या निर्मितीमध्ये जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कलाकारांचा समावेश आहे. या नाटकाच्या संचामध्ये (cast) सचिन रविंद्रन, प्रेथोरा, केटलिन जॉर्ज, मंजरी के, जुआन दिएगो बोनिला आणि हर्ष थरड यांचा समावेश आहे. फिनलंडचे संगीतकार ईरो हॅमेनेमी यांनी नाटकाचे संगीत दिग्दर्शन केले आहे. तर चिलीचे संगीतकार आणि वाद्यवादक टॉमस कॅरास्को गुबर्नाटिस, तसेच भारतीय संगीतकार आणि अभिनेते प्रसून भार्गव हे देखील यात आपली कला सादर करणार आहेत. नाटकाची सुरुवात सिकंदर महान आणि एका बौद्ध भिक्खू यांच्यातील एका ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक भेटीने होते, हा संवाद पुढं जाऊन एका प्रेमकथेत रूपांतरित होतो. ही प्रेमकथा संस्कृती, स्थळ आणि काळ यांच्या सीमा ओलांडत, अनेक शतके आणि संस्कृतींच्या 'समलैंगिक' इतिहासाला एका सूत्रात गुंफते. दत्तानी स्पष्ट करतात, "अनेकदा, विजेत्याकडे 'नायक' म्हणून पाहिले जाते, तर ज्या व्यक्तीने अहिंसेचा मार्ग निवडला आहे, त्याला मात्र एक 'नगण्य व्यक्ती' मानले जाते." ते पुढे नमूद करतात की, या नाटकाची मूळ संकल्पना जोनाथन टाइकिना टेलर यांची होती, "माझा मित्र अक्षय गांधी याच्यामार्फत माझी जोनाथनशी ओळख झाली होती. अक्षयनं जोनाथनसोबत न्यूयॉर्कमध्ये शिक्षण घेतले होते. मी न्यूयॉर्कमध्ये असताना जोनाथननं दिग्दर्शित केलेले 'हेलन ऑफ ट्रॉय' हे नाटकही पाहिले होते. पुढं जेव्हा तो भारताच्या दौऱ्यावर आला होता, तेव्हा मी त्याला एका कार्यशाळेचे (workshop) आयोजन करण्यासाठी आमंत्रित केले. आमचा एकमेकांशी संपर्क कायम राहिला आणि एके दिवशी त्यानं मला एक पत्र पाठवून, हे नाटक लिहावं अशी विनंती केली."
'या' कथेची कल्पना नेमकी कशी सुचली? : 'सुपरजिओग्राफिक्स'चे कलात्मक संचालक (Artistic Director) असलेले टेलर सांगतात की, 'द मंक अँड द वॉरियर' (The Monk and the Warrior) या नाटकाची कल्पना त्यांना 2019 मध्ये नेपाळ आणि भारताच्या दौऱ्यावर असताना सुचली. "जेव्हा मी बंगळुरूला पोहोचलो, तेव्हा माझी 'समलैंगिक' समुदायातील काही सदस्यांशी भेट झाली. त्यावेळी माझ्या मनात विचार आला, मी अशा एका नाटकावर काम केलं पाहिजे, जे हे सिद्ध करेल की 'समलैंगिक' असणे हे वसाहतवादी मानसिकतेला (colonial mindset) कशा प्रकारे आव्हान देऊ शकते." टेलर अलेक्झांडरशी संबंधित एका कथेची आठवण करून देतात, अलेक्झांडरकडे अनेकदा पाश्चात्य जगातील एक प्रमुख 'समलैंगिक' व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जाते, जो भारतात प्रवेश केल्यानंतर भिक्षूंच्या एका गटाला भेटतो. त्यातील एकाची इच्छा जग जिंकण्याची असते, तर दुसऱ्याला मात्र कशाचीच अपेक्षा नसते. दत्तानी निरीक्षण नोंदवतात,"माझ्या मते, 'समलैंगिक' व्यक्ती म्हणजे अशी व्यक्ती, जी आपल्या जगण्याची आणि प्रेम करण्याची स्वतःचीच एक आगळीवेगळी वाट निर्माण करते."
'ही' कथा लिहिण्यासाठी किती कालावधी लागला? : पटकथा लिहिण्यासाठी दत्तानी यांना 18 महिने लागले. 'बंदर और मगरमच्छ' आणि 'चंद्रावती और मालवती' यांसारख्या कथा, या कलाकृतीत समाविष्ट करण्यापूर्वी आयोजित केलेल्या कार्यशाळांमध्येच आकारास आल्या होत्या. ते म्हणतात, "अलेक्झांडर आणि तो भिक्षू यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्यात या कथांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावावी, अशी माझी इच्छा होती."
अलेक्झांडरची भूमिका साकारणारे—आणि माहितीपट निर्मितीमध्ये (documentary cinema) पदव्युत्तर पदवी मिळवलेले चिलीचे अभिनेते आणि दिग्दर्शक—जुआन दिएगो बोनिला म्हणतात, "जेव्हा मी ही पटकथा वाचली, तेव्हा मी स्वतःशीच विचार करू लागलो की, या पात्राकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन काय असावा, कारण अलेक्झांडरबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत आणि विशेषतः या कलाकृतीमध्ये, 'जग जिंकणे' हीच मध्यवर्ती संकल्पना होती. मी इतिहासाचा सखोल अभ्यास केला आणि अलेक्झांडरची भूमिका साकारणाऱ्या विविध अभिनेत्यांनी या पात्राचे जे वेगवेगळे अर्थ लावले आहेत, त्यांचाही अभ्यास केला."
आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या संचाव्यतिरिक्त, या निर्मितीमध्ये फिनिश संगीतकार ईरो हॅमेन्नीमी यांनी संगीतबद्ध केलेले 'प्रत्यक्ष संगीत' (live music) समाविष्ट आहे. पाश्चात्य अभिजात संगीत परंपरा आणि दक्षिण भारतीय संगीत परंपरा यांचा सुरेख मेळ घालण्याच्या आपल्या कौशल्यासाठी ईरो हॅमेन्नीमी प्रसिद्ध आहेत. "मी अनेकदा संगीतकाराच्या कामाची तुलना शिंप्याच्या कामाशी करतो, माझे तत्त्वज्ञान असे आहे की, एक संगीतकार म्हणून माझे काम म्हणजे कलाकारांचे 'माप घेणे' आणि त्यांच्यासाठी अशी एखादी रचना तयार करणे, ज्यामुळं ते सर्वोत्तम दिसतील, कारण केवळ तेव्हाच त्यांना आपली कला सादर करताना खऱ्या अर्थानं आनंद मिळेल."
सुझुकी पद्धत (संगीत आणि रंगभूमीसाठीची एक जपानी प्रशिक्षण पद्धत) आणि 'व्ह्यूपॉइंट्स' (Viewpoints) नावाने ओळखली जाणारी हालचालींवर आधारित अभिनय तंत्रपद्धती—या दोन्हीमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या दत्तानी यांना, या दोन्ही घटकांचा मिलाफ म्हणजेच नाट्यानुभवाचा गाभा वाटतो. ते म्हणतात, "माझ्या मते, पटकथेमध्ये अंतर्भूत असलेले दृश्य आणि सांगीतिक संकेत हे नाट्यशास्त्राचा (dramaturgy) एक अविभाज्य घटक आहेत. मी यातील गीतांचे बोलही स्वतःच लिहिले आहेत आणि जर मला स्वतःचीच थोडी पाठ थोपटून घेण्याची मुभा असेल, तर मी असे म्हणेन की माझ्या कारकिर्दीतील हा एक नवीन मैलाचा दगड ठरला आहे." प्रतिष्ठित 'साहित्य अकादमी पुरस्कारा'चे (1998) मानकरी ठरलेल्या दत्तानी यांनी समकालीन भारतीय रंगभूमीचे स्वरूप घडवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 1988 मध्ये व्यंग्यात्मक नाटक 'वेयर देयर इज ए विल' या उपहासात्मक नाटकाद्वारे रंगभूमीवर पदार्पण केल्यापासून, त्यांनी धार्मिक मूलतत्त्ववाद, समलैंगिकता, बालशोषण आणि लिंगभेद यांसारख्या विषयांना धैर्यानं हाताळले आहे आणि त्यांचा सखोल वेध घेतला आहे. त्यांच्या साहित्यकृतींमध्ये 'डांस लाइक अ मैन', 'तारा', ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई आणि गौहर यांसारख्या नाटकांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या नाट्यसंग्रहात 'फाइनल सॉल्यूशंस', 'ब्रेवली फॉट द क्वीन', 'थर्टी डेज इन सितंबर' आणि 'द बिग फैट सिटी' यांचाही समावेश आहे. हे नाटकही त्यांच्याच निर्मितींपैकी एक आहे. त्यांची नाटके अरविंद गौर, अलिक पदमसी आणि लिलेट दुबे यांसारख्या नामवंत दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केली आहेत. आपल्या 'द मंक अँड द वॉरियर' या नाटकाविषयी बोलताना महेश दत्तानी स्पष्ट करतात की, जरी त्यांचे यापूर्वीचे नाटक 'ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई' हे देखील समलिंगी प्रेमावर आधारित होते, तरीही ही दोन्ही नाटके एकमेकांपेक्षा अत्यंत वेगळी आहेत. पहिले नाटक हे मानवी नातेसंबंधांवर आधारित एक 'इंटरपर्सनल ड्रामा' (नातेसंबंधांतील नाट्य) आहे, तर हे नाटक कवितेत रुजलेले आहे, ज्यामध्ये कथा या जीवनाच्या प्रवासाचे रूपक म्हणून कार्य करतात. दत्तानी म्हणतात, 'द मंक अँड द वॉरियर' हा एक उत्सवच आहे. मला आशा आहे की, हे नाटक पाहून प्रेक्षक आनंदाची भावना घेऊनच घरी परततील." शेवटी ते म्हणतात, "या आणि अशा एका प्रेमकथेचे साक्षीदार बना, जिचा खरा नायक 'शांतता' हा आहे."