ऑस्कर 2026मध्ये मराठी चित्रपट 'दशावतार' इतिहास रचण्यासाठी सज्ज, वाचा सविस्तर
सुबोध खानोलकरचा 'दशावतार' हा चित्रपट ऑस्कर शर्यतीमध्ये आहे. 22 जानेवारी हा दिवस या चित्रपटासाठी खूप महत्वाचा आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 4:22 PM IST
मुंबई - सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित 'दशावतार' हा मराठी चित्रपट 2026च्या ऑस्कर स्पर्धेच्या यादीत आहे. 98व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी प्रवेश करणारा पहिला मराठी चित्रपट बनून त्यानं इतिहास रचला आहे. आज 22 जानेवारी 2026 रोजी हा चित्रपट अधिकृत नामांकनांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल ठेवणार आहे. कोकणातील लोकपरंपरेत रुजलेल्या सांस्कृतिकचं सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यामातून कौतुक केलं जात आहे. या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. हजारो जागतिक चित्रपटामधून निवडलेल्या 'दशावतार'ची कहाणी दमदार आहे. 'दशावतार' अकादमीच्या ऑस्कर शर्यतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आज गाठणार आहे. त्यामुळं अनेकजण आजच्या नामांकन यादीची रिलीज होण्याची वाट पाहात आहेत.
ऑस्करच्या शर्यतीमध्ये 'दशावतार' : सध्या 'दशावतार' चित्रपटासाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. या चित्रपटानं जागतिक स्तरावर एक महत्वाची उंच्ची गाठली आहे. 'दशावतार'मध्ये परंपरा, आधुनिकता आणि खोल सांस्कृतिकचे मिश्रण दाखविण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी या चित्रपटामध्ये जबरदस्त काम केलं आहे. सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित आणि लिखित 'दशावतार'साठी आजचा दिवस खूप विशेष आहे. हा चित्रपट आता इतिहास रचण्याच्या एक पाऊल दूर आहे. 'दशावतार' चित्रपट सप्टेंबर 2025मध्ये प्रदर्शित झाला होता. यानंतर जानेवारी 2026च्या सुरुवातीला त्याच्या ऑस्कर प्रवासाची सुरुवात झाली, हा चित्रपट लवकरच अधिकृत नामांकामध्ये येईल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
'दशावतार' चित्रपटाबद्दल : स्थानिक लोककथा आणि विष्णूच्या दशावतारांवर आधारित गूढ कथा असलेला दिलीप प्रभावळकर अभिनीत हा चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 27 कोटींची कमाई केली होती. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. या चित्रपटाचा 21 डिसेंबर 2025 रोजी झी मराठीवर वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर झाला होता. या चित्रपटाची कहाणी हा एका वृद्ध दशावतार कलाकाराची (बाबुली मेस्त्री) कहाणीवर आधारित आहे, जो कोकणी लोकसंस्कृती आणि विष्णूचे अवतार सादर करतो आणि एका रहस्यमय घटनेत अडकतो. दरम्यान या मराठी चित्रपटाशिवाय ऑस्करमध्ये आणखी काही चित्रपट गेले आहेत, यामध्ये 'होमबाउंड', 'कांतारा: चॅप्टर 1', 'तन्वी द ग्रेट', 'महावतार नरसिंह', आणि 'टूरिस्ट फॅमिली' यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
- Exclusive Interview : 'ऑस्करसाठी लॉबीईंग करण्याइतके पैसे आमच्याकडे नाही' - 'दशावतार' लेखक दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर!
- ऑस्कर 2026मध्ये शर्यतीत स्थान मिळवणारा पहिला मराठी 'दशावतार' ठरल्यावर दिलीप प्रभावळकरनं दिली प्रतिक्रिया...
- 'दशावतारा' ते 'होमबाउंड'शिवाय 'या' चित्रपटांची ऑस्करमध्ये एंट्री झाल्यानंतर भारतीयांच्या वाढल्या अपेक्षा...