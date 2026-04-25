ETV Bharat / entertainment

'पती पत्नी और वो दो'च्या निर्मात्यांनी 'दिलवाले चोर' गाणं केलं रिलीज, पाहा व्हिडिओ

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग स्टारर 'पती पत्नी और वो दो'मधील 'दिलवाले चोर' गाणं रिलीज करण्यात आलंय.

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 25, 2026 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'रूप दी राणी' या दमदार गाण्यानंतर 'पती पत्नी और वो दो' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी, टी-सीरीज आणि बीआर स्टुडिओजच्या सहकार्यानं, त्यांचे दुसरे गाणं 'दिलवाले चोर' रिलीज केलं आहे. हे गाणं खूप विशेष आहे. या गाण्यामध्ये आयुष्मान खुराना आणि सारा अली खानची जबरदस्त केमिस्ट्री दाखविण्यात आली आहे. ‘पती पत्नी और वो दो’ या चित्रपटातील हे गाणं आदित्य रिखारी आणि श्रेया घोषाल यांनी गायलं आहे. हे गाणं मधुर असून खूप आकर्षक आहे.

'पती पत्नी और वो दो'मधील दुसरं गाणं प्रदर्शित : दरम्यान या गाण्याला रोचक कोहली यांनी संगीतबद्ध केलंय. तसेच गाण्याचं नृत्यदिग्दर्शन पियुष-शाझिया यांनी केलं आहे. या गाण्यामध्ये आधुनिक प्रेमाच्या विविध छटा पाहायला मिळते, ज्यात खोडकरपणा आणि भावना यांचा अचूक समतोल आहे. दरम्यान 'पती पत्नी और वो दो' या आगामी चित्रपटात आयुष्मान खुराना व्यतिरिक्त सारा अली खान, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंग, विजय राज, विशाल वसिष्ठ, तिग्मांशु धुलिया, गुनीत सिंग, दुर्गेश कुमार, आयेशा रझा मिश्रा, शिरीश कुमार शर्मा आणि दीपिका अमीन यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. आता आयुष्मान खुरानाला प्रेक्षक हे तीन अभिनेत्रीबरोबर रोमांन्स करताना रुपेरी पडद्यावर पाहणार आहेत.

'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मुदस्सर अझीझ यांनी केलं आहे. हा चित्रपट 15 मे 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटामध्ये सिनेप्रेमींना खूप कॉमेडी पाहायला मिळेल. याशिवाय पूर्वी 2019मध्ये कार्तिक आर्यनचा 'पती पत्नी और वो' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर चांगली कमाई केली होती. या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन व्यतिरिक्त भूमी पेडणेकर आणि अनन्या पांडे या अभिनेत्रींनी मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं. या चित्रपटामधील कार्तिकचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. आता प्रेक्षकांना 'पती पत्नी और वो'च्या सीक्वेलकडून देखील खूप अपेक्षा आहेत.

TAGGED:

SONG DIL WAALE CHOR
SONG DIL WAALE CHOR OUT
SECOND SONG DIL WAALE CHOR
पती पत्नी और वो दो
PATI PATNI AUR WOH DO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.