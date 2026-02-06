ETV Bharat / entertainment

'केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज, वाचा सविस्तर...

'केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' चित्रपटाची रिलीजची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. वास्तविक घटना विपुल अमृतलाल शाह यांच्या चित्रपटामध्ये दाखविण्यात येणार आहेत.

the kerala story 2 goes beyond
'केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : विपुल अमृतलाल शाह आणि सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेडचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट, 'द केरळ स्टोरी 2', ज्याचे अधिकृत नाव 'बियॉन्ड द केरळ स्टोरी' आहे. आता या चित्रपटात खऱ्या वास्तविक जीवनातील कथा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. वास्तविकमध्ये खऱ्या बळी झालेल्याचे आवाज, सार्वजनिकरित्या दिसणारे लपलेले सत्य आणि आपल्या स्वतःच्या सभोवतालच्या कथा प्रकट यामध्ये होणार आहेत. या चित्रपटात मुख्य भूमिकांमध्ये नवीन कलाकारांना दिसणार आहेत. हा चित्रपट भारतीय वास्तवावर आधारित आहेत. पोलिसांनी असफरुल हक नावाच्या एका व्यक्तीला कथित तस्करी आणि शोषण रॅकेटच्या संबंधात अटक केली गेली आहे. तपासकर्त्यांना संशय आहे की, आरोपीनं खोटी ओळख वापरून महिलांशी मैत्री केली आणि नंतर तिला ब्लॅकमेलिंग आणि शोषण केले. पोलिसांनी सांगितलं की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आरोपींवर त्वरित कारवाई केली जात आहे आणि तपास सुरू केला गेला आहेत.

वास्तविक जीवनावर आधारित चित्रपट : ही वास्तविक जीवनातील घटना विपुल अमृतलाल शाह यांच्या 'द केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' या चित्रपटाचे प्रतिबिंब केली जात आहे, या चित्रपटात निष्पाप महिलांना फसवणूक आणि खोट्या ओळखींद्वारे कसे आकर्षित केले जाते हे दाखवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे असफरुल हकचा खटला खोट्या ओळखी वापरून महिलांशी मैत्री केल्याच्या आणि नंतर ब्लॅकमेल करून शोषण केल्याच्या आरोपांवरही प्रकाश टाकला गेला आहे, हे वास्तव आणि चित्रपटाच्या कथानकामधील एक आश्चर्यकारक संयोजन दर्शवते, की कधीकधी वास्तविक जीवन आणि रील लाईफमधील अंतर खूप अंतर असते. दरम्यान, चित्रपट निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांच्या आगामी चित्रपट, 'द केरळ स्टोरी 2 : गोज बियॉन्ड'चा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला.

'द केरळ स्टोरी 2 : 'द केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड'च्या टीझरमध्ये हा चित्रपट कधी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल याबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित हा चित्रपट तीन हिंदू मुलींची रोमांचक कहाणी सांगतो, ज्यांना त्यांच्या प्रेमसंबंधातून धार्मिक धर्मांतराच्या गुप्त कटाचा सामना करावा लागतो. हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.

TAGGED:

ASFARUL HAQ
केरळ स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड
चित्रपट
THE KERALA STORY 2 GOES BEYOND NEWS
THE KERALA STORY 2 GOES BEYOND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.