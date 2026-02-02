ETV Bharat / entertainment

शाहिद कपूरच्या 'ओ रोमियो' चित्रपटातील 'इश्क का फीव्हर' गाणं प्रदर्शित, प्रेक्षक अरिजीत सिंगसाठी झाले भावूक

'ओ रोमियो' या चित्रपटामधील 'इश्क का फीव्हर' गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. हे गाणं ऐकून अनेकजण भावूक झाले आहेत.

O Romeo
ओ रोमियो (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
मुंबई - साजिद नाडियाडवाला आणि विशाल भारद्वाज यांचा 'ओ रोमियो' या चित्रपटाची अनेकजण वाट पाहात आहेत. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी दिसणार आहेत. तृप्ती डिमरी पहिल्यांदाचं मोठ्या पडद्यावर शाहिदीबरोबर स्क्रिन शेअर करणार आहे. या चित्रपटामधील या स्टार्सची जोडी किती प्रेक्षकांना पसंत येईल हे काही दिवसात समजेल. आता या चित्रपटामधील 'इश्क का फिव्हर' गाणं प्रदर्शित करण्यात आले आहे. हे गाणं अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांतच रिलीज झालंय. दरम्यान 'इश्क का फिव्हर' गाणं अनेकांना खूप आवडत आहे. या गाण्यामध्ये तृप्ती आणि शाहिदमधील जबरदस्त केमिस्ट्री दाखविण्यात आली होती. आता अरिजीतनं गायलेलं हे गाणं ऐकूण अनेकजण भावूक झाले आहेत.

'इश्क का फिव्हर' गाणं रिलीज : या गाण्यातील अरिजीत सिंगचा आवाज अनेकांना मोहित करत आहे. या गाण्यामध्ये फरीदा जलाल यांना देखील दाखविण्यात आलं आहे. त्या 'इश्क का फिव्हर' गाण्यात शाहिदबरोबर संवाद करताना दिसत आहे. या गाण्याला संगीत विशाल भारद्वाज यांनी दिलं आहे. याशिवाय गाण्याचे बोल हे गुलजार यांनी लिहिले आहेत. आता गाण्याच्या पोस्टमध्ये अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत, एका चाहत्यानं पोस्टवर लिहिलं, 'अरिजीत सिंगच्या पुनरागमनासाठी मतदान करा.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'अरिजीत सिंग त्यांच्या पिढीतील भारताचा नंबर 1 पार्श्वगायक होता आणि राहिल.' आणखी एकानं लिहिलं, 'अरिजीत, पार्श्वगायन सोडू नकोस.' आता अरिजीत सिंगसाठी अनेकजण भावूक होत आहेत. याशिवाय अनेकजण गाण्याच्या पोस्टवर हार्ट शेअर करत आहेत.

विशाल भारद्वाजनं अरिजीतच्या निवृत्तीबद्दल पोस्ट केली शेअर : दरम्यान अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा घेतल्यानंतर, विशाल भारद्वाजनं त्यांच्या सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला होता. 'इश्क का फिव्हर' हे गाणं रेकॉर्ड करत असताना ते गुणगुणताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करताना विशालनं एक भावनिक नोट देखील लिहिली आणि अरिजीतच्या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये भावना व्यक्त करत लिहिलं, 'अरे अरिजित... काही दिवसांपूर्वी जेव्हा आपण या गाण्यावर एकत्र काम करत होतो (तू व्हिडिओचे शूटिंग करत होतास), तेव्हा मला माहित नव्हते की, हे तुझ्यासोबतचे माझे शेवटच्या काही चित्रपटांमधील गाण्यांपैकी एक असेल. हे अन्यायकारक आहे.. तुझा संन्यास मागे घे हे अस्वीकार्य आहे.' विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट करत आहे.

