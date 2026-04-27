‘द इंडिया स्टोरी’ 24 जुलैला होईल प्रदर्शित, काजल अग्रवाल–श्रेयस तळपदेची नवी जोडी चर्चेत...

‘द इंडिया स्टोरी’ चित्रपटामध्ये पहिल्यांदा काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे एकत्र दिसणार आहेत. हा चित्रपट 24 जुलैला प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 5:05 PM IST

हैदराबाद : झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या सहकार्यानं ‘द इंडिया स्टोरी’ तयार झालेला बहुप्रतीक्षित चित्रपट 24 जुलै रोजी रिलीज होणार आहे. काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केलंय. तसेच चित्रपटाची निर्मिती आणि लेखक सागर बी शिंदे यांनी केली आहे. सामाजिक आणि राष्ट्रीय आशय मांडणाऱ्या या चित्रपटात रासायनिक पदार्थांच्या गैरवापराचे, विशेषतः शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांशी संबंधित घोटाळ्यांचे धक्कादायक वास्तव दाखविण्यात येणार आहे. ही कहाणी फक्त एका कुटुंबाच्या संघर्षापुरती मर्यादित नाही तर यात देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल देखील दाखविण्यात येईल. व्यवस्थेतील त्रुटी आणि कठोर नियमांची गरजही यात अधोरेखित करण्यात येईल.

काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे दिसणार पहिल्यांदा एकत्र : निर्माते सागर बी शिंदे यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगितलं, "ही कथा वास्तवाशी निगडित असून अनेकदा दुर्लक्षित राहणाऱ्या, परंतु लाखो लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकते. कीटकनाशकांतील रसायनांचा गैरवापर हा केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर मानवी संकट आहे." दिग्दर्शक चेतन डीके यांनी चित्रपटाच्या निर्मितीतील संपूर्ण टीमच्या मेहनतीचं कौतुक करत, कलाकारांनी कथेला वास्तवदर्शी रूप देण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची दखल घेतली. काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांनी प्रभावी अभिनय सादर केल्यामुळं हा चित्रपट खूप दमदार असेल.

‘द इंडिया स्टोरी’ चित्रपटाबद्दल : तसेच काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे ही जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे. त्यामुळं या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा रंगत आहे. या चित्रपटाच्या निर्मितीत सह-निर्माते सुमित बागडे, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी यांचा समावेश आहे. याशिवाय चित्रपटाचे छायांकन निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकडे, संकलन आशिष म्हात्रे, गीतलेखन शकील आझमी आणि ध्वनी रचना अनमोल भावे यांनी केलंय. 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ या भाषांमध्ये झी स्टुडिओजद्वारे जगभरात रिलीज करण्यात येईल.

हेही वाचा :

  1. Exclusive Interview : इंदिरा तिवारी - सिनेमा म्हणजे केवळ अभिनय नव्हे, तर शिस्त, संयम आणि सजगता आहे!
  2. 'मर्दिनी'चा मुहूर्त शॉट संपन्न ! श्रेयस तळपदेचा चित्रपट 2026मध्ये होईल प्रदर्शित...
  3. श्रेयस-तुषारच्या हॉरर-कॉमेडी 'कपकापी'चा टीझर 'फुले'बरोबर रिलीज, पाहा मजेदार व्हिडिओ...

