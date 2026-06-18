सार्वजनिक आरोग्यविषयक, अन्नभेसळीच्या विषयावर भाष्य करणारा चित्रपट, ‘द इंडिया स्टोरी’चे पोस्टर झाले प्रदर्शित!
काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे स्टारर ‘द इंडिया स्टोरी’चे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. हा चित्रपट सार्वजनिक आरोग्यविषयक, अन्नभेसळीच्या विषयावर आधारित आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 3:53 PM IST
हैदराबाद : भारताच्या सामाजिक आरोग्यासमोरील अन्नभेसळ ही एक गंभीर आणि चिंताजनक समस्या बनली आहे. नफा कमावण्याच्या हेतूनं अन्नपदार्थांमध्ये केल्या जाणाऱ्या भेसळीमुळं नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. दूषित आणि भेसळयुक्त अन्नामुळं विविध आजारांना आमंत्रण मिळत असून सार्वजनिक आरोग्यावर मोठा ताण निर्माण होत आहे. या समस्येवर प्रभावी नियंत्रणासाठी कठोर कायदे, नियमित तपासणी आणि जनजागृतीची नितांत गरज आहे. सुरक्षित आणि शुद्ध अन्न हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. या विषयावर खरमरीत भाष्य करणारा 'द इंडिया स्टोरी’ हा चित्रपट बनला असून यात काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. झी स्टुडिओज प्रस्तुत तसेच एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या सहकार्यानं निर्मित ‘द इंडिया स्टोरी’ या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचे अधिकृत पोस्टर अखेर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या विविध पोस्टर्समुळं निर्माण झालेली उत्सुकता, आता या नव्या पोस्टरमुळं आणखी वाढली आहे.
श्रेयस तळपदे आणि काजल अग्रवाल दिसणार पहिल्यांदा एकत्र : या पोस्टरमध्ये अभिनेत्री काजल अग्रवाल एका ध्येयवेड्या आणि लढाऊ वकिलाच्या भूमिकेत दिसत असून, अभिनेता श्रेयस तळपदे चिंताग्रस्त वडिलांच्या भूमिकेत झळकत आहे. त्यांच्या व्यक्तिरेखांची ही पहिली झलक चित्रपटाच्या आशयाची तीव्रता अधोरेखित करणारी आहे. पोस्टरमध्ये श्रेयसच्या मुलीची भूमिका साकारणारी लहान मुलगीही दिसते, जी लाखो कुटुंबांवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर सामाजिक समस्येची मानवी बाजू प्रभावीपणे मांडते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पार्श्वभूमीवर साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात ठेवलेला कीटकनाशकाचा सिलिंडर हे पोस्टरमधील विशेष आकर्षण ठरले आहे. ही दृश्यरचना अन्नभेसळीच्या गंभीर प्रश्नाभोवती उभ्या राहणाऱ्या न्यायालयीन संघर्षाची स्पष्ट झलक देते.
अन्नभेसळीच्या विषयावर आधारित चित्रपट : या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चेतन डी.के. यांनी केले असून, कथा, पटकथा आणि निर्मितीची जबाबदारी सागर बी. शिंदे यांनी सांभाळली आहे. "भारतासमोरील सर्वात गंभीर, परंतु तुलनेनं कमी चर्चिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांपैकी एक असलेल्या अन्नभेसळीच्या विषयावर हा चित्रपट भाष्य करतो. प्रभावी कथानक आणि विचारप्रवर्तक मांडणीच्या माध्यमातून दैनंदिन अन्नपदार्थांमध्ये दडलेल्या धोक्यांचे वास्तव उलगडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात करण्यात आला आहे", असे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे.
दिग्दर्शक चेतन डी.के. यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक चेतन डी.के. म्हणाले, “‘द इंडिया स्टोरी’ ही अशा प्रत्येक भारतीयाची कथा आहे, ज्याच्या कुटुंबावर किंवा प्रियजनांवर अन्नभेसळीचा परिणाम झाला आहे. आपल्या समाजातील अत्यंत गंभीर, परंतु अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येवर हा चित्रपट प्रकाश टाकतो. आपण दररोज जे अन्न ग्रहण करतो, त्यामागील धोकादायक वास्तव लोकांसमोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या चित्रपटाचा प्रभावी संदेश प्रत्येकासाठी डोळे उघडणारा ठरेल आणि लोकांना अधिक सजग बनवेल, असा मला विश्वास आहे.”
'द इंडिया स्टोरी’ चित्रपटाबद्दल : चित्रपटाच्या सहनिर्मात्यांमध्ये स्वाती विनायक सैंदाणे, अनीता जाधव, विनायक सैंदाणी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी यांचा समावेश आहे. तसेच छायाचित्रणाची धुरा निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकडे, संकलन आशीष म्हात्रे, गीतलेखन शकील आझमी, तर ध्वनीरचना अनमोल भावे यांनी सांभाळली आहे. सामाजिक भान, प्रभावी आशय आणि दमदार कलाकारांची फळी यामुळं ‘द इंडिया स्टोरी’कडे चित्रपटप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले आहे. हा चित्रपट 24 जुलै 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.