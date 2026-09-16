'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 5'ची घोषणा, नेटफ्लिक्सनं शेअर केला प्रोमो...
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीझन 5'ची घोषणा करण्यात आली आहे. आता हा शो कधी प्रसारित होईल याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 4:13 PM IST
हैदराबाद : कपिल शर्माच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' 5 सीझनची घोषणा करण्यात आली आहे. निर्मात्यांनी आज, 16 सप्टेंबर रोजी, शोचा एक जबरदस्त प्रोमो प्रदर्शित करून 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' आपल्या पाचव्या सीझनसह परत येत असल्याची घोषणा करून अनेकांना खुश केलं आहे. यावेळी शोची थीम खूप विशेष आहे.
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीझन 5ची घोषणा : बुधवारी, नेटफ्लिक्सनं कपिल शर्मा आणि त्याच्या प्रसिद्ध कॉमेडी टीमची एक झलक शेअर केली. हा नवीन सीझन 26 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आणि सणासुदीच्या काळात, हा शो प्रेक्षकांचे मनोरंजन करेल. शोचा प्रोमो रिलीज करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'ढोल, नगाडा, सर्व काही वाजणार आहे, कारण हास्याचा उत्सव आता नेटफ्लिक्सवर साजरा होणार आहे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीझन 5 पाहा, 26 सप्टेंबरपासून रात्री 8 वाजता, फक्त नेटफ्लिक्सवर.' प्रोमोनुसार, पाचव्या सीझनमध्ये कपिल शर्माबरोबर सुनील ग्रोव्हर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, अर्चना पुरण सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू परतणार आहेत. या शोमध्ये सेलिब्रिटींच्या हलकीफुलकी थट्टामस्करी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
कपिल शर्मानं व्यक्त केल्या भावना : कॉमेडी, सणासुदीचे सोहळे आणि कौटुंबिक मनोरंजन या शोमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. पाहुण्यांच्या यादीत विविध क्षेत्रांतील सेलिब्रिटी आणि सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. पुढच्या सीझनसाठी परत येण्याबद्दल बोलताना कपिल शर्मा म्हणाला, "प्रत्येक सीझनमध्ये आम्हाला वाटतं की खूप मजा झाली आहे, आणि मग आमच्या लक्षात येतं की अजून खूप काही करायचं बाकी आहे, आणि मला वाटतं की हीच गोष्ट आम्हाला पुढं जाण्यासाठी प्रेरणा देते. जगभरातील आमच्या प्रेक्षकांनी नेटफ्लिक्सवरील 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'वर जो प्रेमाचा वर्षाव केला आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत. यावेळी, दिवाळी असो वा ख्रिसमस, आम्ही येणारे सण मनमोकळेपणाने साजरे करणार आहोत. फक्त अर्चनाजींपासून पाकिटे दूर ठेवा, आम्ही नक्कीच हास्याचा सण घेऊन येत आहोत."