'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'चा चौथ्या सीझनसह कपिल शर्मा येईल ओटीटीवर परत...

कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या चौथ्या सीझन घेऊन परत येत आहे. आता त्यांची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

कपिल शर्मा
November 19, 2025

मुंबई - कॉमेडियन कपिल शर्मा हा नेहमीच प्रेक्षकांना हसवत असतो . कपिलचा कॉमिक टायमिंग खूप जबरदस्त आहे. कपिल त्याच्या शोमुळं नेहमीच चर्चेत असतो. कपिल शर्माच्या शोचे तीन सीझन, 'द ग्रेट इंडियन कपिल' शो, आधीच नेटफ्लिक्सवर प्रसारित झाले आहेत. आता चौथ्या सीझनची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'चा चौथा सीझन नेटफ्लिक्सवर लवकरच प्रसारित होणार आहे. कपिल शर्मानं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या चौथ्या सीझनचं शूटिंग सुरू केलं आहे. आता याबद्दल त्यानं सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे बातमी शेअर केली. त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. आता चौथ्या सीझन हा कसा असणार याबद्दल अनेकजण आतुर आहेत.

कपिल शर्माचा 'द ग्रेट इंडियन कपिल' शो : कपिल शर्मानं शोच्या सेटवरील फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. या फोटोंमध्ये तो सोफ्यावर बसून हसताना दिसत आहे. दरम्यान त्यानं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'शूट डे १, सीझन ४, नेटफ्लिक्स.' कपिलची पोस्ट पाहून चाहतेही खूप खुश झाले आहेत. आता यावेळी चौथ्या सीझनमध्ये कपिलच्या टीममध्ये कोण याबद्दल काहीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान कपिलनं शेअर केलेल्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया शेअर करत आहेत. एका चाहत्यानं त्याच्या पोस्टवर लिहिलं, 'तुम्ही खूप सुंदर दिसत आहात सर.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'वा किती सुंदर हसत आहात.' आणखी एकानं लिहिलं, 'मी तुमचा खूप मोठा चाहता आहे सर.' याशिवाय अनेकजण कपिलच्या या पोस्टवर हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून त्याचं कौतुक करत आहेत.

कपिल शर्माचं वर्कफ्रंट : दरम्यान कपिलच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर तो सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट 'किस किस को प्यार करूं २'च्या प्रमोशनमध्ये व्यग्र आहे. त्याचा हा चित्रपट ५ डिसेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. यावेळी या चित्रपटामध्ये कपिलची खूप कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे. आता अलीकडेच 'किस किसको प्यार करूं २'मधील 'फुर' गाणं रिलीज करण्यात आलं होतं. या गाण्यात त्याच्याबरोबर हनी सिंग हा स्टार त्याच्याबरोबर दिसला होता. कपिलचं हे गाणं पार्टीसाठी खूप उत्तम असणार आहे. 'किस किसको प्यार करूं २'मध्ये त्याच्याबरोबर पारुल गुलाटी,आयशा खान आणि त्रिधा चौधरी हे स्टार्स आहेत.

