‘गणेश : डस्ट टू स्टारडस्ट’मधील ‘शिवजी’ गीताचा भव्य लोकार्पण सोहळा रंगणार गंगातीरावर, गणेश आचार्य राहणार उपस्थित
पवित्र गंगा नदीच्या तीरावरील ऐतिहासिक नमो घाटावर हा भव्य सोहळा पार पडणार असून, भक्ती, संस्कृती आणि चित्रपटसृष्टीचा अनोखा संगम यानिमित्ताने अनुभवायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:11 PM IST
मुंबई- भगवान शंकराला समर्पित गीताचे अनावरण करण्यासाठी काशीपेक्षा अधिक पवित्र आणि योग्य स्थळ कोणते असू शकते? याच भावनेतून प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक आणि चित्रपट दिग्दर्शक गणेश आचार्य यांच्या आगामी ‘गणेश : डस्ट टू स्टारडस्ट’ या चित्रपटातील बहुप्रतीक्षित ‘शिवजी’ या गीताचा लोकार्पण सोहळा 14 नोव्हेंबर रोजी वाराणसी येथे आयोजित करण्यात आला आहे. पवित्र गंगा नदीच्या तीरावरील ऐतिहासिक नमो घाटावर हा भव्य सोहळा पार पडणार असून, भक्ती, संस्कृती आणि चित्रपटसृष्टीचा अनोखा संगम यानिमित्ताने अनुभवायला मिळणार आहे.
या गीताच्या अनावरणासाठी निर्मात्यांनी विशेष तयारी केली आहे. गणेश आचार्य यांच्यासह चित्रपटातील कलाकारांची उपस्थिती आणि स्थानिक नागरिक आणि भाविकांचा मोठा सहभाग या सोहळ्याचे आकर्षण ठरणार आहे. गंगेचा पवित्र किनारा आणि काशीचे आध्यात्मिक वातावरण यामुळे या कार्यक्रमाला एक वेगळीच भव्यता प्राप्त होणार आहे. भगवान शिवाचे शाश्वत निवासस्थान मानल्या जाणाऱ्या काशी नगरीत महादेवाला समर्पित गीताचे अनावरण करण्याचा निर्णयही विशेष महत्त्वाचा ठरतो.
या सोहळ्याबरोबरच गणेश आचार्य दशाश्वमेध घाटावरील प्रसिद्ध गंगा आरतीमध्येही सहभागी होणार आहेत. वाराणसीची आध्यात्मिक परंपरा आणि चित्रपटाच्या प्रचाराचा हा अनोखा संगम या संपूर्ण कार्यक्रमाला संस्मरणीय बनवणार आहे. केवळ गीताचे अनावरण न राहता, भक्ती आणि कलेचा अनुभव देणारा एक अविस्मरणीय सोहळा घडवण्याचा निर्मात्यांचा प्रयत्न आहे. ‘गणेश : डस्ट टू स्टारडस्ट’ या चित्रपटाच्या ट्रेलरला चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. अक्षय कुमार, अजय देवगण, संजय दत्त, रणवीर सिंग, विकी कौशल, क्रिती सेनॉन, वरुण धवन आणि टायगर श्रॉफ यांसारख्या अनेक आघाडीच्या कलाकारांनी गणेश आचार्य यांच्या प्रवासाचे कौतुक करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी वाराणसी येथे होणारे ‘शिवजी’ गीताचे अनावरण हा चित्रपटाच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
व्ही2एस प्रॉडक्शन अँड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती सौंदर्या आचार्य यांनी केली असून, लेखन आणि दिग्दर्शनाची धुरा गणेश आचार्य यांनी सांभाळली आहे. पटकथा आणि संवाद दिगंगना सूर्यवंशी आणि गणेश आचार्य यांनी लिहिले आहेत. जुनैद कुमार यांनी चित्रपटाचे संगीत आणि पार्श्वसंगीत दिले असून, गीतलेखनाची जबाबदारी समीर अंजान आणि गणेश आचार्य यांनी पार पाडली आहे. झी म्युझिकच्या माध्यमातून चित्रपटातील संगीत रसिकांच्या भेटीला येणार आहे. छायाचित्रणाची जबाबदारी अजय पांडे यांनी सांभाळली असून, संकलन राकेश राम यांचे आहे. अमरीश यमनप्पा पटांगे आणि दया वन्नियार (रेड अमाइझ) यांनी कलादिग्दर्शन केले आहे. चित्रपटातील नृत्यदिग्दर्शन गणेश आचार्य आणि त्यांच्या चमूने केले आहे. ‘गणेश : डस्ट टू स्टारडस्ट’ हा चित्रपट येत्या 11 डिसेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
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