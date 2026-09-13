'तेरा साई' चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर शिर्डीत प्रदर्शित; 'हा' प्रसिद्ध अभिनेता साकारणार साईबाबांची भूमिका!
'तेरा साई' या आगामी बहुभाषिक चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या अधिकार्यांच्या हस्ते शिर्डीत अधिकृतपणे प्रदर्शित करण्यात आले.
Published : September 13, 2026 at 2:14 PM IST
शिर्डी : एस3 फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मिती होत असलेल्या आगामी 'तेरा साई' या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर साईबाबांच्या चरणी समर्पित करून अधिकृतपणे प्रदर्शित करण्यात आलं. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्यासह अन्य मान्यवरांच्या हस्ते हे अनावरण झालं. या चित्रपटाचे निर्माते आणि साईभक्त शैलेश संघवी यांनी शिर्डीत आयोजित पत्रकार परिषदेत चित्रपटाविषयी सविस्तर माहिती दिली.
निर्माते शैलेश संघवी यांनी सांगितलं की, ते लहानपणापासूनच साईबाबांचे निस्सीम भक्त आहेत. गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून ते नियमितपणे शिर्डीला येत आहेत. रिअल इस्टेट डेव्हलपर आणि बिल्डर म्हणून काम करत असताना त्यांनी कल्याण, मीरा रोड आणि आडगाव येथील आपल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये साईबाबांची मंदिरं उभारली आहेत. मीरा रोड येथील मंदिराची भव्यता आणि वातावरणामुळे त्याला 'मिनी शिर्डी' म्हणूनही ओळखलं जातं. तिथे दरवर्षी पदयात्रा आणि पालखीचं आयोजन केलं जातं. साईबाबांवरील याच श्रद्धेतून त्यांनी साईभक्तांना समर्पित असा 'तेरा साई' हा चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चित्रपटाविषयी सांगताना संघवी म्हणाले की, या चित्रपटात मानवता, बंधुभाव आणि रगा-रगात साईबाबा आहेत ही भावना दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संकटाच्या वेळी साईबाबा एखाद्या कौटुंबिक सदस्याप्रमाणे आपल्या मदतीला कसं धावून येतात आणि आपल्याला कळतही नाही, ही सुरेख संकल्पना या चित्रपटातून मांडण्यात आली आहे. चित्रपटात प्रसिद्ध आणि दिग्गज अभिनेते संजय मिश्रा प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांची भूमिका अतिशय उत्तम झाली असून ते हुबेहूब साईबाबांसारखे दिसतात.
हा चित्रपट आगामी 5 फेब्रुवारी 2027 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचे वितरक 'सिनेपोलिस इंडिया' (Cinepolis India) हे आहेत. हा चित्रपट एक-दोन नव्हे, तर हिंदी, मराठी, तमिळ आणि तेलुगू या चार प्रमुख भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान आणि निर्मितीच्या प्रक्रियेत शिर्डीचे ग्रामस्थ, साईबाबा संस्थान आणि साईभक्तांनी मोठं सहकार्य केलं; त्याबद्दल निर्मात्यांनी सर्वांचं मनःपूर्वक आभार मानले. चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर जसं शिर्डीत प्रदर्शित झालं, तसंच संपूर्ण चित्रपट तयार झाल्यानंतर त्याचं पहिलं प्रदर्शनही शिर्डीतील लोकांना दाखवलं जाईल आणि त्यानंतरच तो चित्रपटगृहात प्रदर्शित केला जाईल, असंही संघवी यांनी स्पष्ट केलं.
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