‘कॉकटेल 2’मधील 'जब तलक' या पहिल्या गाण्याचा फर्स्ट लूक सादर!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई - 2012 साली प्रदर्शित झालेला ‘कॉकटेल’ हा हिंदी चित्रपट तरुणाई, मैत्री आणि गुंतागुंतीच्या प्रेमसंबंधांवर आधारित होता. त्यातील संगीत आणि आधुनिक मांडणीमुळं तो विशेष लोकप्रिय ठरला. सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांच्या भूमिकांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. आता मॅडॉक फिल्म्सतर्फे निर्माण होणाऱ्या 'कॉकटेल 2’मधून हीच कथा नव्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून पुढं नेली जात असून, आधुनिक नातेसंबंध आणि सुट्टीतील बेफिकीर क्षण यांचा ताजातवाना अनुभव देण्याचा प्रयत्न आहे. नवीन कलाकार, संगीत आणि कथानकामुळं या सीक्वेलबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘कॉकटेल 2’मधील गाण्याचा लूक सादर : लव्ह रंजन आणि तरुण जैन लिखित ‘कॉकटेल 2’ ची कथा नव्या धाटणीची, आधुनिक काळाशी सुसंगत अशी आहे. मॅडॉक फिल्म्सनं ‘कॉकटेल 2’ या चित्रपटातील पहिल्या 'जब तलक' या गाण्याचा लूक सादर केला असून, त्यातून हळुवार रोमान्स आणि मैत्रीचा गारवा देणारी, उन्हाळ्याच्या सुट्टीची प्रसन्न झुळूक अनुभवायला मिळते. तरुणाईचा उत्साह, समुद्रकिनाऱ्यावरील निवांत क्षण आणि मैत्री-प्रेमाची हलकीफुलकी अनुभूती या गाण्यातून साकारली गेली आहे.
प्रीतम दिली गाण्याबद्दल अधिक माहिती : प्रीतम यांच्या संगीत दिग्दर्शनाखाली,अरिजीत सिंग आणि अकासा यांच्या आवाजात साकारलेले, अमिताभ भट्टाचार्य लिखित 'जब तलक' हे गाणं भावनिकता आणि मोकळेपणाचा सुंदर संगम साधते. प्रेम, मैत्री आणि एकत्र घालवलेल्या आनंददायी उन्हाळी आठवणींचा उत्सव या गीतातून रंगतो. संगीत दिग्दर्शक प्रीतम म्हणाले, “मॅडॉकची टीम त्यांच्या संगीतावर खूप प्रेम करते आणि यावेळी 'जब तलक' या गाण्यासाठी आमची कल्पना अशी होती की, ते एकाच वेळी हलकं, प्रसन्न आणि भावनिकही वाटावं. अमिताभ यांच्या अर्थपूर्ण गीतांनी आणि अरिजित आणि अकासा यांच्या बहुगुणी आवाजांनी त्या भावनेला सुंदरपणे जिवंत केलं आहे.”
चित्रपटातील स्टार्सनं व्यक्त केल्या भावना : या अनुभवाबद्दल बोलताना शाहिद कपूर म्हणाले, “जब तलक' आमच्यासाठी अत्यंत खास आहे, कारण हे ‘कॉकटेल 2’मधील पहिलं गाणं आहे. शूटिंगदरम्यान सेटवर अत्यंत सकारात्मक वातावरण होते. सगळं काही सहज, उबदार आणि मनमोकळं वाटत होतं, आणि त्याचाच प्रत्यय पडद्यावरही येईल, असा मला विश्वास आहे. या गाण्यातील प्रामाणिकपणा आणि आनंद प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल.” क्रिती सॅनॉन म्हणाली, “जब तलक'मध्ये एक सुंदर, मन प्रसन्न करणारा माहोल आहे. या गाण्याचं चित्रीकरण म्हणजे मित्रांसोबतची परिपूर्ण अशी पुन्हा उन्हाळी सुट्टी जगण्यासारखे होते, ज्यात मस्करी, हशा, संगीत आणि सिसिलीच्या रम्य पार्श्वभूमीवर मनसोक्त मजा मिसळलेली आहे. शाहिद आणि रश्मिकासोबत काम करताना खूप धमाल आली. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञ आणि नर्तकसुद्धा या गाण्याच्या लयीत रंगून गेले होते.” रश्मिका मंदान्ना म्हणाली, “माझ्यासाठी ‘जब तलक’ म्हणजे प्रेम, मैत्री आणि आयुष्यभर जपून ठेवावेत असे निवांत सुट्टीचे क्षण. या गाण्याचा आनंदी आणि हलकाफुलका स्वभाव खूपच खास आहे. त्यात शाहिद आणि क्रितीसोबत काम करण्याचा अनुभवही खूप मजेशीर होता.” दरम्यान सुरेल संगीत, समुद्रकिनाऱ्याचा गारवा आणि मनाला नाचवणाऱ्या लयींनी सजलेले 'जब तलक' हे गाणे ‘कॉकटेल 2’साठी उत्सुकता वाढवणारे ठरत असून, मॅडॉक फिल्म्सच्या अविस्मरणीय संगीत परंपरेला पुढे नेणारे आहे.