'कल्की संभल' चित्रपटाचं शूटिंग एप्रिल महिन्यात 'या' तारखेपासून होईल सुरू, वाचा सविस्तर...
'कल्की संभल' चित्रपटाचं शूटिंग लवकरच सुरू होणार आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत महेश मांजरेकर दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद : 'कल्की संभल' चित्रपटाचं चित्रीकरण 14 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. हा चित्रपट 1978च्या संभल दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये प्रेमकथा दाखविण्यात येणार आहे. असा दावा केला जात आहे. मात्र याबद्दल अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या चित्रपटाचे पहिले दृश्य चंदाउसी येथील एसएम कॉलेजमध्ये चित्रित केले जाणार आहे. दिग्दर्शक आणि त्यांच्या टीमनं या लोकेशनला भेट दिली असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. शुक्रवारी, चित्रपटाचे दिग्दर्शक, भरत एस. श्रीनेत हे आपल्या टीमबरोबर एसएम कॉलेजला पोहोचले. यावेळी त्यांनी प्राचार्य डॉ. दानवीर सिंग यांच्याकडे लेखी अर्ज दिला आणि चित्रपटाच्या शूटिंगची परवानगी मागितली. यानंतर त्यांना या चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
'कल्की संभल' चित्रपटाचं शूटिंग : दरम्यान चित्रपट दिग्दर्शक भरत एस. श्रीनेत यांनी सांगितलं होतं की, त्यांनी यापूर्वी उदयपूरमधील कन्हैयालालच्या हत्येच्या सत्य घटनेवर आधारित 'उदयपूर फाइल्स' क्राईम थ्रिलर चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलंय. त्यांना आता या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुकता आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण होण्यासाठी 3 महिने लागेल. याशिवाय या चित्रपटाचं शूटिंग हे संभल आणि चंदाउसी येथे होईल. दरम्यान फायरफॉक्स स्टुडिओच्या बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट 1978च्या संभल दंगलीवर प्रकाश नक्कीचं टाकेल. या चित्रपटात अब्बाजान आणि भाईजान ही पात्रे आहेत.
'कल्की संभल' चित्रपटामध्ये कुठले स्टार्स दिसणार : 'कल्की संभल' या चित्रपटामध्ये महेश मांजरेकर अब्बाजानची आणि विजय राज भाईजानची भूमिका साकारत आहे. तसेच अभिनेता रजनीश दुग्गल बनवारीलाल गोयल यांची भूमिका करणार आहे. या चित्रपटामध्ये डीएम डॉ. राजेंद्र पन्सिया आणि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यांच्या भूमिका असणार आहेत. याशिवाय या चित्रपटामध्ये अनेक स्थानिक लोकांना देखील ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून संधी दिली देण्यात येईल. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.