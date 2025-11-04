श्री महावतार बाबाजींच्या कार्याची महती सांगणारा 'फकिरीयत' होईल 'या' दिवशी प्रदर्शित...
श्री महावतार बाबाजी यांच्या जीवनावर आधारित 'फकिरीयत' लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 3:58 PM IST
मुंबई - क्रियायोगाचे प्रणेते श्री महावतार बाबाजी, जे हजारो वर्षांपासून हिमालयाच्या पावन धरतीवर संचार करीत आहेत अशा रहस्यमय हिमालयीन योग्याची भेट आपल्याला 'फकिरीयत' या आगामी हिंदी चित्रपटात घडणार आहे. आध्यात्म, गुरूभक्ती, क्रियायोग आणि श्रद्धा यांची प्रचिती देणाऱ्या गुरूमाई माँ रुद्रात्मिका यांच्या आध्यात्मिक प्रवासावर आधारित हा चित्रपट आहे. या हिंदी चित्रपटाच्या रूपात श्री महावतार बाबाजी, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वामी समर्थ, श्री शंकर महाराज, बाबा श्री कालभैरव, बाबा श्री भद्रबाहू, हेडाखान बाबा, माँ काली यांचे दर्शन आणि यासोबतच गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका यांचा त्यांच्या गुरु कार्यासाठीचा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी 'फकिरीयत' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
'फकिरीयत' चित्रपटाची कहाणी : 'फकिरीयत' चित्रपटाची निर्मिती भद्रबाहू डिव्हाइन क्रिएशन्स एलएलपीच्या बॅनरखाली करण्यात आली आहे. दिग्दर्शक संतोष मांजरेकर यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलंय. या चित्रपटाची कथा ‘चिरुट जलती है’ आणि ‘अध्यात्म एक विद्रोह, एक क्रांती’ या श्री गुरुमाई यांनी लिहिलेल्या पुस्तकापासून प्रेरित आहे. पटकथालेखन अनिल पवार यांनी केले त्यांनीच श्री गुरुमाई यांच्याबरोबर संवादलेखनही केलंय. श्री महावतार बाबाजींची शिकवण, त्यांचे विचार, त्यांचे मार्गदर्शन आणि त्यांची अनुभूती 'फकिरीयत' चित्रपट पाहिल्यावर फक्त बाबाजींच्या महतीची आध्यात्मिक वाटचाल त्यांच्या शिष्येला द्याव्या लागलेल्या संघर्षाची गाथाही आहे. हा चित्रपट संगीतप्रेमींसाठी आध्यात्मिक गीत-संगीताची अनोखी मेजवानी घेऊन येणार आहे. संतविचारांना सुमधूर संगीताची सुरेल गाणी 'चलो चले हम बाबाजी के देस...' 'गुरु मै तेरे शरण...' ''इतना गुरुर मत कर...'' ही मनामनांत भक्तीभावाची ज्योत प्रज्ज्वलित करणारी आहेत.
'फकिरीयत' चित्रपटाची स्टार कास्ट : गुरूमाई रुद्रात्मिका यांना या कलाकृतीच्या माध्यमातून सांगायच आहे की, बाबाजी आणि या चित्रपटात दाखवलेले सर्व महात्मा इतके सक्षम आणि सर्वशक्तिमान आहेत की, त्यांच्या इच्छेशिवाय आपण त्यांच्या नावाने काहीही करू शकत नाही. संत विचारांचा अनमोल नजराणा घेऊन आलेल्या 'फकिरीयत'मध्ये दीपा परब, उदय टिकेकर, संदेश जाधव, विनीत शर्मा, अक्षय वर्तक, नयन जाधव, अनीषा सबनीस आदी कलाकारांनी विविध व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. याखेरीज अभिनेता संतोष जुवेकर पाहुण्या भूमिकेत दिसणार आहे. मनीष राजगिरे, मनोज मिश्रा, नेहा राजपाल, जसराज जोशी, या गायकांच्या आवाजात संगीतकार प्रवीण कुंवर यांनी गीतकार समृद्धी पवार यांनी लिहिलेल्या गीतांना संगीतसाज चढवला आहे. संकलन निलेश गावंड यांनी केलं असून, डिओपी अजित रेड्डी यांनी सिनेमॅटोग्राफी केली आहे.