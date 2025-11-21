ETV Bharat / entertainment

मनोज बाजपेयीच्या 'द फॅमिली मॅन ३' वेब सीरीजला कसा प्रतिसाद मिळाला याबद्दल जाणून घ्या...

अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर 'द फॅमिली मॅन ३' हा प्रसारित करण्यात आला आहे. ही वेब सीरीज कोणाला किती आवडली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

the family man 3 x review
'द फॅमिली मॅन ३' एक्स रिव्ह्यू ('द फॅमिली मॅन ३' एक्स रिव्ह्यू ( वेब सीरीज पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 4:18 PM IST

मुंबई : मनोज बाजपेयींची बहुप्रतीक्षित वेब-सीरीज, 'द फॅमिली मॅन ३', आज प्रदर्शित झाली आहे. ही वेब सीरीज आज, २१ नोव्हेंबर रोजी प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम झाल्यानंतर याला पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक होते. मनोज बाजपेयी पुन्हा एकदा गुप्तहेर श्रीकांत तिवारीची भूमिका साकारत आहेत. 'द फॅमिली मॅन सीझन ३' प्रेक्षकांना पसंत आला आहे की नाही, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'द फॅमिली मॅन ३' एक्स रिव्ह्यू : मनोजबरोबर, जयदीप अहलावत देखील या सीरीजमध्ये विशेष भूमिकेत आहे. ही वेब सीरीज खूप विशेष आहे. नवीन सीझनमध्ये ७ भाग आहेत आणि ते पाहिल्यानंतर, प्रेक्षकांनी एक्स हँडलवर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. सीझन ३ला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. अनेकांना तिसरा सीझन पहिल्या दोन सीझनपेक्षा जास्त मनोरंजक वाटला, तर काहींना हा कंटाळवाणा वाटला. एका प्रेक्षकांनी 'द फॅमिली मॅन सीझन ३'बद्दल लिहिलं की, 'ही मालिका अधिक मनोरंजक असू शकली असती. यावेळी श्रीकांत तिवारी एका वॉन्टेड मॅनची भूमिका साकारत आहेत, पण फॅमिली मॅन बनण्यात अपयशी ठरले आहेत. राज आणि डीके यांचे काम उत्कृष्ट आहे, पण शेवट काही खास नाही.'

'द फॅमिली मॅन सीझन ३'बद्दल दिली प्रेक्षकांनी प्रतिक्रिया : दुसऱ्या एक्स यूजरनं एक्सवर लिहिलं 'राज आणि डीके, आमच्या आवडत्या वेब सीरीजच्या शेवटच्या सीझनचे तुम्ही काय केलं? तुम्ही त्यात स्पेशल ऑप्स आणि पठाण सारखे चित्रपट समाविष्ट केले आहेत. मी निराश झालो आहे.' आणखी एकानं, 'द फॅमिली मॅन सीझन ३'ला कंटाळवाणे म्हणत लिहिलं, 'कोणताही सस्पेन्स नाही, नाटक नाही, कोणताही थरार नाही. अभिनय अगदी ठीक आहे. मी माझा वेळ वाया घालवला आहे. आशा संपली आहे. आता, सीझन ४ येण्याची शक्यता कमी आहे.' दरम्यान 'सीझन ३ची कहाणी 'सीझन २'च्या शेवटापासून सुरू आहे. ईशान्येकडील भागात, जिथे बॉम्बस्फोट वारंवार होतात आणि परिस्थिती भयानक आहे आणि चीन वारंवार भारताविरुद्ध कारवाया करत आहे, तिथे पंतप्रधान (सीमा बिस्वास) शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. टास्क फोर्स चीफ कुलकर्णी (दलिफ ताहिल) यांना जबाबदारी सोपवण्यात येते आणि ते त्यांचा एजंट श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) यांना नागालँडमध्ये येण्याचे काम सोपवतात. त्यांचा सामना कॉन्ट्रॅक्ट किलर आणि ड्रग्ज माफियांशी (जयदीप अहलावत) होतो.

